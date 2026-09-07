Зачем нужно побывать на Чукотке? Чтобы преодолеть стереотипы. Например, «Чукотка – суровая земля суровых людей». Однако на героев анекдотов чукчи совсем не похожи. Это красивый и умный народ.0 комментариев
ЦИК лишила кандидата от КПРФ Бондаренко регистрации на выборы
ЦИК аннулировала регистрацию кандидата в Госдуму от КПРФ Бондаренко
Центральная избирательная комиссия России лишила регистрации кандидата в депутаты Государственной думы Николая Бондаренко из-за решения суда по административному правонарушению.
Центральная избирательная комиссия России лишила статуса кандидата в депутаты Николая Бондаренко, включенного в федеральный список КПРФ, передает ТАСС. Сведения о политике исключены из партийных списков на основании официального постановления ведомства.
Бондаренко возглавлял региональную группу № 16, которая объединяет Удмуртскую Республику и Пермский край. Причиной аннулирования регистрации послужило решение Октябрьского районного суда Саратова от 21 августа 2026 года. Политика признали виновным в административном правонарушении по статье 20.3 КоАП РФ, а 4 сентября Саратовский областной суд оставил этот вердикт без изменений.
Согласно постановлению ЦИК, гражданин не может быть избран в Госдуму, если имеет действующее административное наказание по указанной статье на момент голосования. Удостоверение кандидата Бондаренко признано недействительным с 7 сентября 2026 года.
Теперь первым номером региональной группы № 16 станет Ксения Айтакова, за ней следуют Иван Гвоздак и Анна Баранова. Избирательным комиссиям поручено вычеркнуть данные Бондаренко из уже напечатанных бюллетеней.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе полиция задержала саратовского кандидата в депутаты Госдумы от КПРФ Николая Бондаренко за демонстрацию запрещенной символики.
Ранее Верховный суд России утвердил отмену регистрации федерального списка кандидатов партии «Яблоко».
Центральная избирательная комиссия запланировала внесение изменений в форму бланков для голосования.