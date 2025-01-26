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    Александр Филиппов Александр Филиппов Нападки на Данию напомнили историю отношения к России

    Если Трамп отнимет Гренландию у Дании, то это будет прекрасная иллюстрация ровно к тому, чем начинается «Россия и Европа» Данилевского. В 1864 году Пруссия и Австрия нападают на маленькую, мирную, просвещенную и либеральную Данию и оттяпывают у нее 2/5 территорий. И что? Да ничего!

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Русское государство многонациональным не стало, а всегда было

    Наднациональный или, если угодно, имперский вектор развития русского государства возник не из-за очарованности русских князей византийским православием и блеском константинопольского двора. И не в результате знакомства с государственной практикой Золотой Орды. Главное было заложено еще во времена Рюрика.

    18 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов По миру расползается кризис обиды

    Шесть из десяти респондентов в странах Запада испытывают обиду на правительство и богатых, ссылаясь на то, что институты сознательно продуцируют неравенство, создавая несправедливые преимущества «своим» и причиняя вред «простым людям».

    2 комментария
    26 января 2025, 14:23 • Новости дня

    Захарова высмеяла запрет Зеленского на переговоры с Россией

    Захарова высмеяла заявление Зеленского о запрете переговоров с Россией

    Захарова высмеяла запрет Зеленского на переговоры с Россией
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла заявление Владимира Зеленского, который запретил всем, кроме себя, вести переговоры с Россией, сравнив его действия с детсадовскими.

    Захарова в Telegram-канале отреагировала на заявление президента Украины Владимира Зеленского о запрете переговоров с Россией. По словам Зеленского, он остановил «сепаратизм» в стране, запретив представителям и политическим деятелям проводить переговоры, оставив это право только за собой.

    Захарова в своем Telegram-канале иронично отметила, что это похоже на ситуацию, когда «в детский сад привезли наркотики и оружие, а потом попросили столь благородное собрание делегировать к микрофону «лидера любых переговоров».

    Накануне Зеленский заявил, что указ о запрете переговоров с президентом России Владимиром Путиным был подписан из-за теневых политических процессов, в которые были вовлечены и украинский депутатский корпус, и евродепутаты, и Соединенные Штаты.

    25 января 2025, 19:40 • Новости дня
    Зеленский попытался оправдаться за запрет переговоров с Путиным

    Зеленский оправдал указ о запрете переговоров с Путиным «обстоятельствами момента»

    Tекст: Вера Басилая

    Указ о запрете переговоров с президентом России Владимиром Путиным был подписан из-за теневых политических процессов, в которые были вовлечены и украинский депутатский корпус, и евродепутаты, и Соединенные Штаты, заявил Владимир Зеленский.

    Зеленский сообщил, что указ о запрете переговоров с российским лидером Владимиром Путиным был продиктован обстоятельствами на момент его подписания, передает ТАСС.

    По его словам, решение о запрете переговоров было принято из-за множества теневых политических процессов, в которые были вовлечены депутаты Украины, евродепутаты и США.

    «Запретил кому угодно проводить переговоры», – заявил Зеленский.

    При этом Зеленский отметил, что формат возможных будущих переговоров пока не ясен, но в них, вероятно, примут участие Украина, США, Европа и Россия.

    Риторика Киева начала меняться после победы на президентских выборах в США Дональда Трампа, который высказывал намерение положить конец украинскому конфликту. Вступив в должность, Трамп выразил желание обсудить вопрос с Путиным и заявил, что Зеленский готов заключить сделку для завершения конфликта.

    Напомним, Зеленский заявил, что готов обсудить возможность переговоров с президентом России Владимиром Путиным, если глава США Дональд Трамп предоставит Киеву гарантии безопасности.

    Трамп заявил, что Владимир Зеленский не желал мирного урегулирования конфликта на Украине.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Зеленский не может быть готов к урегулированию конфликта на Украине, поскольку он запретил себе переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

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    25 января 2025, 17:13 • Новости дня
    Задержанных за теракт на РЖД россиян обвинили в атаке на военный аэродром

    Россиян Косяченко и Туриеву обвинили в минировании военных объектов и атаке на аэродром при помощи БПЛА

    Задержанных за теракт на РЖД россиян обвинили в атаке на военный аэродром
    @ ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Задержанные за теракт на объектах РЖД россияне Максим Косяченко и Татьяна Туриева обвиняются в атаке на военный аэродром с использованием БПЛА и минировании объектов Минобороны России, следует из материалов уголовного дела.

    Согласно материалам дела, 16 августа 2023 года Косяченко и другие лица совершили атаку с использованием БПЛА на территории аэродрома Министерства обороны России. В связи с этим возбуждено дело по статье «террористический акт». Косяченко и Туриева также обвиняются в минировании объектов Минобороны, и их вина подтверждается свидетельскими показаниями. Эти эпизоды стали частью более крупного дела об атаке на объекты РЖД в интересах Главного управления разведки Минобороны Украины, передает ТАСС.

    Косаченко и Туриеву задержали в сентябре 2023 года. Изначально дело касалось одного эпизода теракта, связанного с заданиями, полученными через мессенджеры Viber и Telegram от сотрудников ГУР Минобороны Украины, на осуществление терактов на двух объектах железной дороги. В каком регионе России были повреждены объекты, в материалах не уточняется. В ходе расследования были обнаружены новые эпизоды террористической деятельности, которые были объединены в единое производство.

    Ранее суд в Москве арестовал заместителя начальника инспекции центра технического аудита инфраструктурной инспекции РЖД Юрия Мартьянова, который обвиняется в подготовке теракта в составе группы лиц по предварительному сговору, связанного с запрещенной организацией «Артподготовка».

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    26 января 2025, 11:30 • Видео
    «Война закончится, когда подешевеет нефть»

    Новый президент США Дональд Трамп считает, что военный конфликт вокруг Украины закончится, когда рухнут мировые цены на нефть. И он, Трамп, намерен цены на нефть обрушить. Как это связано с Украиной?

    Коментарии (0)
    25 января 2025, 16:58 • Новости дня
    Зеленский предложил помочь оборудовать Молдавскую ГРЭС под украинский уголь

    Зеленский: Украина поможет перепрофилировать Молдавскую ГРЭС для использования своего угля

    Зеленский предложил помочь оборудовать Молдавскую ГРЭС под украинский уголь
    @ Вадим Денисов/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украина готова направить специалистов для перепрофилирования Молдавской ГРЭС на использование украинского угля, сообщил Владимир Зеленский на встрече с президентом Молдавии Майей Санду в Киеве.

    Зеленский отметил, что Украина может предоставить уголь как для Молдавии, так и для Тирасполя. По его словам, возможны возражения относительно технической пригодности украинского угля, однако в случае необходимости Украина готова оперативно отправить своих специалистов для работы на станции. Это заявление прозвучало на пресс-конференции, видеофрагмент которой было размещено украинским изданием «Зеркало недели», передает ТАСС.

    В субботу президент Молдавии Майя Санду объявила о предстоящем визите в Киев для обсуждения вопросов безопасности, энергетики и торговли с украинскими коллегами.

    Ранее Санду совместно с Зеленским обсуждала возможность поставок угля c Украины в обмен на электроэнергию. Президент непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский уточнил, что диалог касается именно лидеров Украины и Молдавии, и Тирасполь в нем не участвует.

    Напомним, Украина прекратила транзит российского газа через свою территорию в Европу, а Кишинев отказался выплачивать долг Газпрому. В результате в Приднестровье остались без газа 122 населенных пункта.

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    25 января 2025, 18:08 • Новости дня
    Unherd: Разморозка российских активов может стать условием переговоров по Украине

    Unherd: Запад может разморозить 300 млрд долларов активов России для переговоров

    Unherd: Разморозка российских активов может стать условием переговоров по Украине
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Западным странам потребуется разморозить активы России на сумму около 300 млрд долларов для начала переговоров по урегулированию конфликта на Украине, заявил колумнист Unherd Вольфганг Мюнхау.

    Мюнхау заявил, что для начала переговоров по урегулированию конфликта на Украине Западу, вероятно, придется разморозить российские активы. Он отметил, что о таком шаге политики и журналисты говорят редко, несмотря на то что санкции становятся все менее эффективными, передает ТАСС.

    «Москва и Запад более не зависят друг от друга, и союзники Украины должны понять, что их санкции с течением времени теряют эффективность», – написал Мюнхау.

    Он также обратил внимание на недавние угрозы президента США Дональда Трампа использовать санкции и тарифы против России. По мнению Мюнхау, Кремль «отмахнулся» от этих угроз, подчеркивая их банальность. Колумнист считает, что новые санкции не окажут значительного влияния, а у Трампа отсутствует внятная стратегия по отношению к России.

    После начала специальной военной операции Москвы западные страны, включая Евросоюз, Канаду, США и Японию, заморозили российские активы на сумму около 300 млрд долларов. Большая часть из этих средств находится в Европе, в частности, на международной площадке Euroclear в Бельгии, где хранятся 210 млрд долларов. Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупреждала, что Москва предпримет ответные шаги в случае конфискации своих активов.

    Ранее спецпосланник президента США Кит Келлог обсуждал возможность использования замороженных российских активов для финансирования поставок оружия Украине.

    Президент Дональд Трамп также заявил о намерении добиваться снижения цен на нефть от Саудовской Аравии и ОПЕК, полагая, что это усилит давление на Россию.

    Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что снижение цен на нефть не приведет к завершению конфликта на Украине, так как они не связаны между собой.

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    26 января 2025, 10:53 • Новости дня
    The Times назвала четыре сценария завершения конфликта на Украине
    The Times назвала четыре сценария завершения конфликта на Украине
    @ Alessandro della Valle/AP/ТАСС

    Tекст: Евгения Караваева

    The Times представила четыре возможных сценария завершения конфликта на Украине, включая ее поражение и раздел.

    Издание The Times назвало четыре основных сценария, которые могут привести к завершению конфликта на Украине, передает РБК.

    Первый сценарий предполагает поражение Киева в результате отказа России от переговоров и лишения Украины поддержки со стороны США. Такой сценарий назван «худшим». Однако, как пишет газета, Дональд Трамп будет стремиться избежать столь катастрофического исхода.

    Второй сценарий, названный «плохим миром», предполагает поражение Украины и ее последующий раздел. В этом случае ни о какой Нобелевской премии для Трампа, как отмечает издание, речи быть не может.

    Третий сценарий подразумевает прекращение огня, но только в рамках окончательного урегулирования конфликта и его завершения. Такой сценарий позволит Украине «выжить». Однако, как отмечает окружение Трампа, простое перемирие без окончательного соглашения может лишь заморозить конфликт.

    Четвертый сценарий предполагает переговорное урегулирование конфликта. Для этого, по мнению The Times, США должны предоставить Киеву возможность вести переговоры «с позиций силы» и гарантировать безопасность. В случае отказа России от сделки, Трамп должен поддерживать Украину оружием и финансами, а Москве объявить очередные санкции, полагают в издании.

    Ранее Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине мог бы не начаться в случае победы Дональда Трампа на выборах в 2020 году. Сам Трамп объявил о желании вскоре обсудить с Путиным возможное урегулирование украинского кризиса и заключение сделки.

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    25 января 2025, 15:55 • Новости дня
    На Украине подготовили новые правила для призыва мужчин от 18 до 25 лет

    В офисе Зеленского подготовили новые правила для призыва мужчин от 18 до 25 лет

    На Украине подготовили новые правила для призыва мужчин от 18 до 25 лет
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Вера Басилая

    В офисе Владимира Зеленского подготовили изменения в законодательство о призыве мужчин на военную службу, предусматривающие добровольный контракт для мужчин от 18 до 25 лет, которые в настоящее время не подлежат мобилизации, сообщил советник департамента по вопросам нацбезопасности офиса Николай Щур.

    В ближайшее время в офисе президента Украины Владимира Зеленского планируется представить комплекс изменений в законодательство о призыве мужчин на военную службу. Щур сообщил, что изменения затронут как законодательство, так и президентские указы, передает ТАСС.

    По его словам, изменения касаются возможности подписания контракта на добровольных основах мужчинами в возрасте от 18 до 25 лет, которые не подлежат текущей мобилизации.

    Также Щур подчеркнул, что для привлечения молодых мужчин к добровольной службе планируется использовать финансовые стимулы. Над проектом изменений работала группа специалистов из Министерства обороны и Генерального штаба, а предложенные изменения могут быть рассмотрены на Ставке верховного главнокомандующего.

    На данный момент нижний предел мобилизационного возраста на Украине составляет 25 лет, однако служба по контракту будет доступна для мужчин с 18 лет.

    Ранее депутат и бывший спикер Рады Дмитрий Разумков заявил, что на Украине уже проводится частичная мобилизация мужчин с 18 лет без законодательного снижения возраста призыва.

    Украинский блогер Святослав Дубина предложил отправить чиновников в окопы.

    Главком ВСУ Александр Сырский отмечал, что текущая мобилизация на Украине не покрывает потребности вооруженных сил.

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    26 января 2025, 01:24 • Новости дня
    СК РФ установил местонахождение Смольянинова

    Смольянинов, обвиняемый в экстремизме, найден Следственным комитетом РФ

    Tекст: Денис Тельманов

    Следователи установили, где находится заочно арестованный актер Артур Смольянинов, обвиняемый в экстремизме и распространении недостоверной информации о ВС РФ.

    Как передает ТАСС, Следственный комитет РФ установил местонахождение актера Артура Смольянинова, который был заочно арестован по обвинению в экстремизме и распространении недостоверной информации о Вооруженных силах РФ. Срок предварительного следствия по делу продлен до 26 апреля 2025 года.

    По материалам дела, Смольянинов, известный ролями в фильмах «Девятая рота» и «Белая гвардия», был объявлен в международный розыск после критики в адрес российской власти и выражения готовности участвовать в боевых действиях на стороне Украины. В январе 2023 года он был признан иностранным агентом в РФ.

    Смольянинов дважды привлекался к административной ответственности. В прошлом году его оштрафовали на 48 тыс. рублей за отказ предоставить данные о своих заграничных источниках финансирования, а в 2023 году – на 30 тыс. рублей за негативные высказывания о действиях Вооруженных сил РФ. Все решения, включая заочный арест, вступили в законную силу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские правоохранители запросили у Латвии содействие в расследовании уголовного дела против актера Артура Смольянинова за фейки об армии и возбуждение ненависти, однако государство, в котором он предположительно находится, отказало в правовой помощи.

    Смольянинов подал апелляцию на решение Басманного суда о его заочном аресте по обвинению в распространении фейков о ВС России и возбуждении вражды. Он также накопил долги по кредитам и штрафам, которые превысили 216 тыс. рублей, включая штраф за дискредитацию армии.

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    25 января 2025, 17:28 • Новости дня
    Фицо: Украина никогда не вступит в НАТО

    Премьер Словакии Фицо усомнился во вступлении Украины в НАТО и ЕС

    Фицо: Украина никогда не вступит в НАТО
    @ European Union/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украина никогда не станет членом НАТО, а процесс вступления в Европейский союз может столкнуться с серьезными трудностями, заявил в эфире программы «Субботние диалоги» премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

    По словам Фицо, если послушать заявления «некоторых политиков», то у Украины будут и огромные проблемы с вступлением в Европейский союз, и никогда не вступит в НАТО, передает РИА «Новости».

    Ранее Фицо предсказал, что Украина может потерять треть территории и оказаться под оккупацией иностранных войск в результате конфликта.

    Зеленский выразил недовольство Западом, обвинив США и Европу в поддержании тайных контактов с Россией через разведывательные службы на протяжении трех лет.

    Он также обвинил Запад в нечестности по отношению к Украине в вопросе членства в НАТО, выразив недовольство позицией Германии и США.

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    25 января 2025, 22:32 • Новости дня
    Зеленский: Трамп не знает, как закончить войну

    Зеленский заявил о поддержке тактики Трампа по переговорам с Россией, несмотря на отсутствие плана

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский заявил, что ему нравится тактика президента США Дональда Трампа, который призывает Россию к переговорам с угрозой санкций в случае отказа, хотя детали завершения конфликта остаются неясными.

    Зеленский заявил о своей поддержке тактики американского президента Дональда Трампа в отношении России, пишет РБК.

    Он отметил, что ему импонирует угрожающий посыл Трампа по отношению к России, который призывает Москву к переговорам под угрозой санкций.

    Зеленский отметил, что, по его мнению, Трамп демонстрирует желание завершить конфликт, хотя еще не знает, как это будет осуществлено.

    «Трамп понимает все эти вызовы, и он говорит, что надо заканчивать [конфликт], потому что будет хуже», – подчеркнул Зеленский.

    Украинский лидер также выразил желание видеть за столом переговоров Украину, Америку, Европу и Россию. Однако отметил, что пока не может четко сказать, какая именно будет структура переговорного процесса, так как общего плана еще не существует.

    Зеленский отметил, что ему нравится прямота Трампа, но подчеркнул, что Трамп пока не знает всех деталей, как завершить войну и не обладает полным пониманием, чем может закончиться текущий конфликт.

    Ранее Зеленский заявил, что готов обсудить возможность переговоров с президентом России Владимиром Путиным, если глава США Дональд Трамп предоставит Киеву гарантии безопасности.

    Зеленский указал, что указ о запрете переговоров с президентом России Владимиром Путиным был подписан из-за теневых политических процессов, в которые были вовлечены украинский депутатский корпус, евродепутаты и США, и также заявил, что готов обсудить возможность переговоров с Путиным, если глава США Дональд Трамп предоставит Киеву гарантии безопасности.

    Трамп утверждал, что Зеленский не желал мирного урегулирования конфликта на Украине.

    Трамп также выразил намерение добиваться снижения цен на нефть от Саудовской Аравии и ОПЕК, полагая, что это усилит давление на Россию.

    Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что снижение цен на нефть не приведет к завершению конфликта на Украине, так как они не связаны между собой.

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    26 января 2025, 05:07 • Новости дня
    Российский боец рассказал о подарке украинской девочки в освобожденном Курахово

    Российский штурмовик рассказал о встрече с 12-летней украинской девочкой в Курахово

    Tекст: Денис Тельманов

    Во время зачистки пятиэтажки в Курахово российский боец встретил 12-летнюю украинскую девочку, которая обняла его и подарила браслеты, сделанные своими руками, в знак благодарности.

    Как сообщает РИА «Новости», российский штурмовик с позывным «Нифер» рассказал, как его группа обнаружила семью, скрывавшуюся от украинских военных, при зачистке пятиэтажного дома в Курахово, ДНР. Встреча с 12-летней девочкой, которая вместе с родителями скрывалась в доме, произвела на бойца сильное впечатление. «Она обняла нас, плакала, что ждала нас. Сделала нам браслетики», – рассказал «Нифер». В ответ штурмовик подарил девочке перстень от российской армии, который она повесила на шею.

    Семья девочки оставалась в Курахово, ожидая помощи от российских военных, так как постоянно скрывалась от ВСУ. Штурмовик отметил, что не смог эвакуировать семью из-за задачи двигаться к заводоуправлению для выполнения основной миссии. По его словам, мирные жители микрорайона «Южный» доброжелательно встречали российских военных, рассказывая о плохом обращении со стороны ВСУ.

    Об освобождении Курахово от украинских сил Минобороны РФ сообщило 6 января. Расположенный в 40 километрах от Донецка, город имеет стратегическое значение, открывая путь для дальнейшего продвижения российской армии в восточной части Запорожской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская полиция начала насильственно вывозить детей из Красноармейска, жительница Курской области рассказала о расстреле беременной женщины и похищении детей солдатами ВСУ близ Куриловки, а пленный солдат ВСУ Михаил Дьяченко сообщил о массовых убийствах мирных жителей при отступлении из Вишневого в ДНР.

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    26 января 2025, 14:33 • Новости дня
    Лукашенко ожидает «свет в конце тоннеля» на Украине в 2025 году

    Лукашенко спрогнозировал сроки развязки конфликта на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о вероятности развязки конфликта на Украине в 2025 году, подчеркнув необходимость учета позиций России и Европы в будущих переговорах.

    Белорусский президент Александр Лукашенко выразил уверенность в возможной развязке конфликта на Украине в текущем году, передает РБК. Свои мысли он озвучил после голосования на выборах. Лукашенко указал, что хотя боевые действия вряд ли закончатся, «какая-то развязка» ожидается. Он подчеркнул, что славянские народы, начав конфликтовать, могут сохранять напряженность долгое время, однако «свет в конце тоннеля» появится в этом году.

    Лукашенко также заявил, что Белоруссия настаивает на мирном урегулировании ситуации на Украине, при этом в будущих переговорах необходимо учитывать российские интересы. «Никакая Америка Россию никогда не заставит, нельзя нами понукать, у нас есть свои интересы, у России тем более», – отметил он.

    Президент Белоруссии предупредил о возможности эскалации конфликта, которая может распространиться и на Европу. «Поэтому надо сейчас остановиться – это в интересах прежде всего Европы, они должны сыграть свою роль. И должны отсоединиться от американского авианосца», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина решила создать фортификационные сооружения на границе с Белоруссией, а Белоруссия в ответ укрепила границу с Украиной спецотрядами МВД.

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    25 января 2025, 21:23 • Новости дня
    Фицо обвинил Украину в организации протестов в Словакии

    Премьер Словакии Фицо заявил, что треть протестующих в стране составляют украинцы

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил Украину в том, что треть участников антиправительственных митингов в стране являются украинцами, выступающими против словацкого правительства.

    По его словам, примерно треть участников митингов, прошедших в пятницу в более чем 20 городах, являются украинцами, которые выступают против словацкого правительства, передает РИА «Новости».

    «Это смешно, когда слышу, что украинский президент делится статусами господина Ризмана, партнера госпожи Чапутовой, украинское телевидение бегает тут по митингам, где треть участников – украинцы, которые тут шумят против словацкого правительства», – заявил Фицо в эфире программы «Субботние диалоги».

    Организатором митингов выступила прокиевская общественная организация. В соцсетях президент Украины Владимир Зеленский поделился публикацией Юрая Ризмана, гражданского мужа экс-президента Словакии Зузаны Чапутовой, с фотографией митингующих в Братиславе, добавив: «Братислава – это не Москва. Словакия – это Европа».

    Ранее Фицо высказывал мнение, что активисты, проводящие протесты, связаны с иностранными экспертами, причастными к событиям в Грузии и на Украине. Фицо отмечал, что такие акции могут перерасти в попытки проникновения в правительственные здания или их оккупацию, чтобы дестабилизировать работу правительства.

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил о планах выдворить иностранных инструкторов, обвиняемых в подстрекательстве к беспорядкам, которые, по его словам, финансируются из-за рубежа.

    Заявление премьера прозвучало на фоне антиправительственных митингов в более чем 30 городах Словакии под лозунгом «Словакия – это Европа», где в Братиславе, по данным местных СМИ, на улицы вышли 35-40 тыс. человек; главными организаторами акций стала проукраинская общественная организация «Мир Украине».

    Накануне в интернете появилось видео антиправительственных выступлений в Словакии.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляйен пытаются убрать лидера Словакии изнутри.

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    25 января 2025, 23:56 • Новости дня
    Фицо заявил о срыве Западом мирного договора по Украине

    Фицо обвинил Запад в срыве мирного соглашения по Украине в 2022 году

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо утверждает, что Запад не позволил Украине заключить мирное соглашение в 2022 году, что могло бы положить конец конфликту.

    Как передает ТАСС, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Запад сорвал возможность заключения мирного соглашения по Украине в 2022 году, что могло бы завершить конфликт. Фицо отметил, что мирное соглашение было на повестке дня в апреле 2022 года, но Запад помешал его подписанию.

    По словам Фицо, перспективы Украины остаются пессимистичными. Он считает, что Украине не удастся вступить в НАТО и предстоят большие трудности при вступлении в ЕС. Фицо выразил уверенность, что конфликт мог быть разрешен, если бы Запад не вмешался в процесс переговоров.

    Президент России Владимир Путин ранее неоднократно заявлял о готовности к переговорам с Украиной. Он напоминал, что в начале конфликта был выработан взаимно приемлемый договор с украинской стороной, однако он был отвергнут по совету извне.

    Переговоры между российской и украинской делегациями состоялись 29 марта 2022 года в Стамбуле и длились около трех часов. Принципы будущего соглашения предусматривали нейтральный статус Украины и отказ от размещения иностранных вооружений. Однако после отвода российских войск переговоры были заморожены, так как Киев отказался от договоренностей по совету тогдашнего премьер-министра Британии Бориса Джонсона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил Украину в том, что треть участников антиправительственных митингов в стране являются украинцами, выступающими против словацкого правительства. Словакия намерена выдворить иностранных инструкторов, замешанных в дестабилизации обстановки в стране, и уже составляет список подозреваемых, одновременно проверяя пути финансирования их деятельности. Акции протеста против правительства Роберта Фицо прошли в Братиславе и еще нескольких десятках городов Словакии.

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    26 января 2025, 00:24 • Новости дня
    ВСУ атаковали ДНР, выпустив 73 боеприпаса за сутки

    ВСУ выпустили 73 боеприпаса по ДНР: один человек погиб, трое ранены

    Tекст: Денис Тельманов

    ВСУ за сутки совершили 23 атаки на ДНР, в результате которых погиб один человек и трое ранены, включая ребенка.

    Как передает ТАСС, вооруженные силы Украины за последние сутки осуществили 23 атаки на населенные пункты Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 73 боеприпаса. В результате этих атак погиб один человек, еще трое получили ранения, включая ребенка 2013 года рождения.

    Сообщается о значительных разрушениях, причиненных обстрелами. Повреждены 11 жилых домов, 5 автомобилей и 2 объекта гражданской инфраструктуры. Эти данные предоставлены управлением администрации главы и правительства республики по документированию военных преступлений Украины.

    Напряженность в регионе сохраняется, и количество жертв среди мирного населения продолжает расти. Актуальная информация о пострадавших и разрушениях поступает по мере обработки данных с мест обстрелов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате обстрела Горловки украинскими военными погиб мужчина и трое человек пострадали, включая ребенка, при этом в городе повреждены жилые дома и детский сад. В Алешках Херсонской области в результате обстрела кассетными боеприпасами погибли три жителя, как сообщил губернатор Владимир Сальдо. В результате обстрелов ВСУ объектов критической инфраструктуры ДНР и ЛНР приостановлена работа водовода Дон – Донбасс, что вызвало перебои в водоснабжении регионов, сообщал Минстрой ДНР.

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    25 января 2025, 19:51 • Новости дня
    В Киеве и шести регионах Украины объявлена воздушная тревога

    Воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской области, а также в пяти регионах Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Сигнал воздушной тревоги прозвучал в Киеве и шести областях Украины, включая Черниговскую и Полтавскую области, следует из данных министерства цифровой трансформации страны.

    В Киеве и нескольких регионах Украины была объявлена воздушная тревога. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации, сигнал тревоги прозвучал в Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Кировоградской областях, передает РИА «Новости».

    Власти призывают население оставаться в укрытиях до снятия тревоги.

    Ранее российские войска ударили по аэродрому в Хмельницкой области Украины.

    В Черкасской области в результате ночной атаки повреждена критическая инфраструктура, что оставило часть жителей региона и города Черкассы без электроснабжения.

    До этого ВС России нанесли удар по объекту ВСУ в порту Одессы.

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