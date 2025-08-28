Группировкой нанесено поражение формированиям четырех механизированных, трех десантно-штурмовых, егерской бригад ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии около Новотроицкого, Красноармейска, Доброполья, Торецкого, Кутузовки, Родинского, Димитрова, Золотого Колодезя и Новониколаевки в ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Потери украинских вооруженных формирований при этом составили более 400 военнослужащих, три бронемашины и пять артиллерийских орудий.
Подразделения группировки «Север» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, двух десантно-штурмовых, танковой бригад, штурмового полка ВСУ и полка нацгвардии возле Кондратовки, Старой Гуты, Павловки, Андреевки, Юнаковкиа и Садков в Сумской области.
А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ рядом с Волчанском и Меловым в Харьковской области.
ВСУ потеряли свыше 175 военнослужащих, четыре бронемашины, семь артиллерийских орудий и две станции РЭБ. Уничтожены три склада с боеприпасами и пять складов материальных средств.
Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям механизированной, двух штурмовых бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Малиновки, Изюма, Купянска в Харьковской области и Дробышево в ДНР, отчитались в Минобороны.
Потери противника составили свыше 230 военнослужащих, семь бронемашин, четыре орудия полевой артиллерии и четыре станции РЭБ. Уничтожены четыре склада с боеприпасами.
Подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных и аэромобильной бригад ВСУ у Александро-Шультино, Серебрянки и Дружковки в ДНР.
При этом противник потерял до 190 военнослужащих и танк. Уничтожен склад с боеприпасами.
Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны поблизости от Великомихайловки, Березового, Гавриловки, Сосновки, Январского в Днепропетровской области и Новогригоровки в Запорожской области.
Противник потерял до 215 военнослужащих, две бронемашины и станцию РЭБ. Уничтожены склад с боеприпасами и склад материальных средств, перечислили в Минобороны.
Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады и бригады береговой обороны ВСУ около Новотроицкого в Запорожской области и Антоновки в Херсонской области.
ВСУ потеряли свыше 65 военнослужащих, артиллерийское орудие и семь станций РЭБ. Уничтожены три склада матсредств, подытожили в оборонном ведомстве.
Ранее на этой неделе российские войска освободили Запорожское в Днепропетровской области
До этого российские войска освободили Филию в Днепропетровской области, а также освободили Клебан-Бык и Среднее в ДНР.