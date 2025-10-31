Никаких перспектив у идеи «большой сделки» Вашингтона – что с Москвой, что с Пекином – нет. США нечего предложить ни России, ни Китаю. Значит, в ближайшее время стоит ждать эскалации напряженности в отношениях США и с РФ, и с КНР. Иных инструментов у Вашингтона не осталось.5 комментариев
Росфинмониторинг внес движение «Аллатра» в список экстремистов
Украинское религиозное движение «Аллатра» попало в список экстремистских и террористических организаций России, его деятельность полностью запрещена в стране.
Росфинмониторинг внес украинское движение «Аллатра» в перечень экстремистских и террористических объединений, передает ТАСС. Решение опубликовано на официальном сайте службы, обнародовано 31 октября.
Верховный суд России в июне признал «Аллатра» экстремистской организацией с одновременным запретом ее деятельности на российской территории. Такое постановление в полной мере вступило в силу и применяется ко всем структурам и сторонникам движения.
«Аллатра» считается международным религиозным объединением, созданным на Украине. В 2023 году деятельность общества в России была признана нежелательной.
В Генпрокуратуре РФ ранее отмечали, что представители движения получали директивы от украинских кураторов, создавали контакты с оппозицией и участвовали в скоординированных акциях, направленных на дискредитацию политики федеральных и региональных властей РФ.
