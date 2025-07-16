Постепенно стало проясняться, что в средне- и долгосрочной перспективе гораздо лучше быть честным, верным и надежным. Что честь, достоинство и деловая репутация – это то, что имеет смысл. Что доверие – важнейший капитал и личности, и общества.0 комментариев
Шредер согласился дать показания комиссии по «Северному потоку-2»
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер согласился дать показания парламентской комиссии федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания по работе экологического фонда «Защита климата и окружающей среды MV».
Как сообщил Spiegel со ссылкой на адвоката бывшего политика Ганса-Петера Хубера, фонд был создан при участии компании-оператора газопровода «Северный поток – 2». Решение Шредера дать показания подтвердил его адвокат Ханс-Петер Хубер, передает ТАСС.
По словам адвоката, Шредер не сможет лично присутствовать на заседании комиссии 17 октября по состоянию здоровья, но согласен участвовать в опросе по видеосвязи. В письме на имя главы комиссии Себастьяна Элерса адвокат указал, что видеосвязь не должна транслироваться публично, а заседание можно будет прерывать при необходимости. Эти условия связаны с тем, что экс-канцлер до сих пор не полностью оправился от болезни, перенесенной зимой.
Адвокат назвал дистанционный формат «компромиссом между личной дачей показаний и состоянием здоровья свидетеля». Шредер уже делился с комиссией своими показаниями письменно. В мае немецкие СМИ публиковали отрывки из его письма, где экс-канцлер отмечал: он по-прежнему считает правильным решение прежних властей сделать ставку на импорт природного газа из России и положительно оценивает проект «Северный поток – 2».
В мае власти Германии завершили проверку фонда, поддерживавшего строительство газопровода, и не выявили признаков преступлений или финансовых нарушений.
Фонд был создан в январе 2021 года парламентом Мекленбурга – Передней Померании для поддержки завершения строительства газопровода. Его деятельность рассматривалась комиссией ландтага, а финансирование осуществлялось за счет средств Газпрома. Немецкие СМИ утверждали, что фонд способствовал обходу санкций США, но это не подтвердилось по итогам расследования.
В январе 2025 года бывший канцлер Германии Герхард Шредер отменил участие в парламентских слушаниях по состоянию здоровья, а позднее направил письменные свидетельские показания, в которых положительно оценил проект.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Шредер назвал проект «Северный поток – 2» правильным выбором для Германии.