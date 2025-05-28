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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему мир еще очень далек

    Большинство политиков всегда вынуждены ориентироваться не столько на внешнюю аудиторию, сколько на внутреннюю. Возможная смута или заговор обычно пугают больше, чем наступающая армия. В этом-то и проблема с переговорами по украинскому кризису.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Не нужно обесценивать подвиг родительства

    Святой и прекрасный подвиг родительства нужно прославлять и поддерживать, к матерям и отцам относиться как людям, несущим важнейшее общественное служение. Но к нему не нужно пытаться вынуждать грубым давлением или, тем более, угрозами.

    17 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Каким может быть статус буферных зон

    Если буферная зона будет создана по всей границе России с Украиной, то в нее попадут районы Харьковской, Сумской, Черниговской, Днепропетровской и Николаевской областей. Это сотни и сотни тысяч людей. Что с ними будет?

    17 комментариев
    28 мая 2025, 15:42 • Новости дня

    Прокуратура ФРГ прекратила расследование по делу фонда поддержки «Северного потока – 2»

    Прокуратура Шверина не нашла нарушений в деятельности фонда Klimastiftung MV

    Tекст: Евгения Караваева

    Власти Германии завершили проверку фонда, поддерживавшего строительство газопровода, и не выявили признаков преступлений или финансовых нарушений.

    Прокуратура города Шверин не обнаружила признаков правонарушений в деятельности фонда Klimastiftung MV, поддерживавшего реализацию проекта «Северный поток – 2», сообщает РИА «Новости».

    Проверка, начатая после заявления политика партии «Зеленые» Фолькера Бека в 2022 году, длилась более трех лет и включала оценку возможного отмывания денег, коррупции, измены и мошенничества.

    В заявлении прокуратуры отмечается: «Признаков отмывания денег, коррупции или измены не обнаружено. Также отсутствуют признаки мошенничества». В ведомстве также опровергли сообщения некоторых СМИ о том, что фонд был фиктивным, а поступившие из России средства имели преступное происхождение.

    Фонд был создан в январе 2021 года парламентом Мекленбурга – Передней Померании для поддержки завершения строительства газопровода. Его деятельность рассматривалась комиссией ландтага, а финансирование осуществлялось за счет средств Газпрома. Немецкие СМИ утверждали, что фонд способствовал обходу санкций США, но это не подтвердилось по итогам расследования.

    В январе 2025 года бывший канцлер Германии Герхард Шредер отменил участие в парламентских слушаниях по состоянию здоровья, а позднее направил письменные свидетельские показания, в которых положительно оценил проект.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Герхард Шредер назвал проект «Северный поток – 2» правильным выбором для Германии. Банк в Германии заблокировал счет бывшего канцлера. Премьер-министр Саксонии предложил возобновить поставки газа по «Северным потокам».

    27 мая 2025, 22:13 • Новости дня
    SkyNews: Лавров преподал урок Мерцу и указал на его некомпетентность
    SkyNews: Лавров преподал урок Мерцу и указал на его некомпетентность
    @ PAVEL BEDNYAKOV/POOL/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава МИД России Сергей Лавров преподал урок канцлеру Германии Фридриху Мерцу в ответ на заявление о том, что Берлин и его ключевые союзники давно сняли все ограничения на дальность поставляемого Украине оружия, чем вызвал недоумение о поставках Taurus, сообщил SkyNews.

    Российский министр иностранных дел России Сергей Лавров указал на неопытность и некомпетентность немецкого канцлера Мерца, заявившего о снятии ограничений на дальность поставляемого Украине оружия, сообщил телеканал SkyNews.

    «И теперь есть путаница в том, означает ли это, что Германия поставит свои крылатые ракеты Taurus в Киев?» – отметили на SkyNews.

    Слова Мерца о том, что Великобритания, Франция и Америка приняли это решение несколько месяцев назад, вводят в заблуждение. Была ли это оговорка или ошибка, не столь важно, когда ставки высоки настолько, что любая мелочь может стать фатальной. Министр Лавров тут же ухватился за возможность пристыдить немецкого канцлера.

    «Это был и выговор, и урок от главного дипломата России, который пытался подчеркнуть пропасть в опыте и экспертности (между ним и Мерцем). Его 22 года дипслужбы против 22 дней Мерца-канцлера отразились в словах Лаврова: «Вам еще многому предстоит научиться», – сказано в материале.

    Слова Мерца также позволили Лаврову укрепить позицию Москвы в том, что агрессорами являются европейские союзники Украины, которая запустила британские ракеты Storm Shadow по российской территории в ноябре 2024 года, а также французские Scalp и американские ATACMS.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, канцлер ФРГ Мерц рассказал, что решение о снятии ограничений по дальнобойности поставляемого Киеву оружия было принято еще несколько месяцев назад.

    На это лидер партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель ответила осуждением, подчеркнув опасность эскалации. Официальный представитель МИД Мария Захарова указала на то, что решение Берлина не ограничивать дальность передаваемых Киеву вооружений загонит ФРГ в еще более сложную ситуацию.

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    27 мая 2025, 00:30 • Новости дня
    Мерц заявлением об ударах по России напугал жителей Сувалкского коридора
    Мерц заявлением об ударах по России напугал жителей Сувалкского коридора
    @ Florian Gaertner/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Население приграничных районов Польши и Литвы испугано заявлениями канцлера Германии Фридриха Мерца о снятии ограничений на применение Украиной дальнобойного оружия против России, люди начали массово покидать места проживания, пишет Bild.

    Как пишет Bild, наиболее тревожная обстановка сложилась в Сувалкском коридоре. Местные жители опасаются, что их регион станет первой целью в случае эскалации конфликта, которая может привести к изоляции стран Прибалтики от остального блока НАТО. Несмотря на то, что власти Литвы и Польши не объявляли официальной эвакуации, в приграничной зоне, по сообщению Bild, замечено усиленное присутствие военных подразделений, пишет «Московский комсомолец».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сувалкский коридор – это малонаселенный участок покрытой лесом равнины шириной 100 км, соединяющий Польшу и Литву и граничащий с Белоруссией и Калининградом. Он считается одной из самых уязвимых позиций НАТО. Этот участок служит основным сухопутным маршрутом для связи стран Балтии с другими странами альянса.

    Мерц заявил об отмене всех ограничений по дальности для западных вооружений, поставляемых на Украину, со стороны Британии, Франции, Германии и США. Вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль опроверг сообщения об изменении официальной позиции Берлина по этому вопросу.

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    27 мая 2025, 17:25 • Видео
    Новые санкции США против России. Ждем?

    Сенатор США Линдси Грэм, внесенный в России в список террористов и экстремистов, пригрозил Москве новыми санкциями, которые могут быть введены в действие без согласия на то президента Дональда Трампа. Но на сей раз Америка рискует надорваться.

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    27 мая 2025, 21:17 • Новости дня
    В Германии потребовали вернуть немецкое золото из США

    Европейская ассоциация налогоплательщиков потребовала вернуть немецкое золото из США

    В Германии потребовали вернуть немецкое золото из США
    @ Frank Hoermann/SVEN SIMON/picture alliance/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    На фоне обострения отношений между Европой и США группа политиков и налогоплательщиков Германии настаивает на срочном возврате 1250 тонн золотого запаса из Нью-Йорка.

    Европейская ассоциация налогоплательщиков и представители ХДС/ХСС выступили с инициативой ускорить возвращение в Германию значительной части немецкого золота, хранящегося в США, сообщает газета Bild. Как пишет издание, причиной обращения стали опасения в связи с ростом напряженности между Берлином и Вашингтоном и сомнения в независимости Федеральной резервной системы США, пишет ТАСС.

    Глава ассоциации Михаэль Егер направил открытые письма руководству Бундесбанка и министру финансов Германии, в которых предупредил: «В последние недели все читали, что президент Дональд Трамп ставит под сомнение независимость Федеральной резервной системы США, поскольку он был крайне раздражен тем, что она не снизила ключевую процентную ставку, когда он настоятельно призывал ее это сделать».

    По данным Bild, в Германии увеличилось беспокойство после реакции из США, и представители консервативных кругов призвали готовиться даже к возможному разрыву трансатлантического альянса. Егер считает, что в ближайшие год-два золото может оказаться под угрозой. Он отметил, что цель ассоциации – дать старт важной дискуссии, не подвергая критике ни Бундесбанк, ни правительство Германии.

    Объем золотых резервов Германии составляет 3375 тонн, почти 37% из них (около 100 млрд евро) размещены в Федеральном резервном банке Нью-Йорка.


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    26 мая 2025, 14:55 • Новости дня
    Мерц заявил о снятии ограничений на дальность ударов Украины по России
    Мерц заявил о снятии ограничений на дальность ударов Украины по России
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил об отмене всех ограничений по дальности для западных вооружений, поставляемых Украине.

    Он отметил, что теперь нет ограничений со стороны Британии, Франции, Германии и США, передает РИА «Новости».

    Мерц заявил: «Больше не существует никаких ограничений по дальности действия для вооружения, поставляемого Украине – ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни с нашей стороны, ни со стороны американцев. Это означает, что Украина теперь может защищаться, в том числе, например, нанося удары по военным позициям на территории России. До определенного момента она не могла этого делать».

    Канцлер добавил, что следующим шагом должно стать обеспечение Украины соответствующим дальнобойным оружием.

    Ранее глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас подтвердила намерение стран ЕС обсудить инициативу Германии по поставкам ракет Taurus на Украину.

    Мерц заявлял, что Германия может поставить Киеву крылатые ракеты Taurus при согласовании с партнерами в Евросоюзе.

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    26 мая 2025, 19:56 • Новости дня
    На Западе закончились современные ракеты Patriot для Украины

    Германия решила отправить Украине устаревшие ракеты Patriot

    На Западе закончились современные ракеты Patriot для Украины
    @ REUTERS

    Tекст: Денис Тельманов

    Германия готовится предоставить Украине старые ракеты PAC-2 для комплексов ПВО Patriot, сохраняя новейшие модификации для собственных нужд.

    Газета The Washington Post со ссылкой на европейского дипломата сообщает, что Германия не планирует передавать Украине модернизированные ракеты PAC-3 для комплексов Patriot, а ограничится поставкой устаревших PAC-2. По словам источника, такие ракеты считаются малоэффективными для перехвата баллистических целей, пишет ТАСС.

    Информация о точных сроках поставок пока отсутствует. Ранее стало известно, что США разрешили Германии отправить Украине 100 ракет Patriot и 125 ракет большой дальности, произведенных на территории Соединенных Штатов. Такое разрешение необходимо, поскольку экспорт этих вооружений невозможен без согласия американских властей.

    По информации WP, решение Вашингтона о передаче вооружений было принято после сделки между Киевом и США по добыче полезных ископаемых. Ранее госсекретарь США Марко Рубио отмечал, что Украина просила новые установки и боеприпасы Patriot, однако даже у Соединенных Штатов их сейчас нет. По словам Рубио, союзники по НАТО не хотят расставаться с современными системами Patriot, а потому Украине предложены менее современные варианты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон одобрил передачу Германией Киеву 100 ракет для комплексов ПВО Patriot и 125 ракет большой дальности. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о невозможности передачи ракет Taurus на Украину из-за необходимости длительного обучения военных. Правительство Германии готовит меры по максимальному ограничению публичного раскрытия сведений о количестве и видах оружия, поставляемого Киеву.

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    26 мая 2025, 22:14 • Новости дня
    Вагенкнехт сравнила поставки Taurus на Украину с «объявлением войны» России

    Вагенкнехт заявила о риске войны для Германии из-за решения Мерца по оружию

    Вагенкнехт сравнила поставки Taurus на Украину с «объявлением войны» России
    @ dpa/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Если немецкое оружие, возможно, ракеты Taurus, будет использовано для ударов по российским городам, то это будет равносильно объявлению войны Москве, заявила известный немецкий политик Сара Вагенкнехт.

    Сара Вагенкнехт, известный немецкий политик, резко раскритиковала решение канцлера Германии Фридриха Мерца о снятии ограничений на дальность поставляемого на Украину немецкого оружия, передает РИА «Новости».

    Она назвала решение Мерца снять ограничение на дальность атак на Россию безответственным, которое в будущем принесет войну в Германию.

    «Если немецкое оружие – возможно, в будущем ракеты Taurus – будет использовано для поражения российских городов, то это будет равносильно объявлению войны Москве», – считает Вагенкнехт.

    Она призвла Мерца немедленно «исправить» свое решение.

    Вагенкнехт также снова призвала к проведению общенационального референдума по вопросу поставок на Украину ракет Taurus. По ее мнению, столь важное решение должно принимать все общество, а не только политическая элита.

    Критика прозвучала и со стороны депутата от Социал-демократической партии Германии Ральфа Штегнера. Он заявил, что любые шаги, ведущие к расширению военного конфликта, считает неправильными и поддерживает активизацию дипломатических усилий.

    Штегнер отметил, что ранее среди политиков было распространено мнение о возможности заставить Россию сесть за стол переговоров путем поставок оружия, однако в реальности этого не произошло. По его словам, «в конце концов, нет альтернативы переговорам».

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц объявил об отмене всех ограничений по дальности для западных вооружений, поставляемых на Украину Британией, Францией, Германией и США.

    Мерц ранее допускал возможность поставки Киеву крылатых ракет Taurus при согласовании с партнерами в Евросоюзе.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил, что в случае продолжения поставок военной помощи Киеву буферная зона может охватить почти всю Украину.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил угрозу, исходящую от решений европейских стран по снятию ограничений на дальность поставляемого Украине оружия.

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    27 мая 2025, 01:59 • Новости дня
    Захарова призвала отобрать у европейских лидеров «ложечку» и «салфетку»
    Захарова призвала отобрать у европейских лидеров «ложечку» и «салфетку»
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала противоречивые заявления властей Германии о снятии Западом ограничений на удары Украины по России, а также пощечину президенту Франции Эммануэлю Макрону от его жены Брижит.

    Комментируя заявления канцлера Германии Фридриха Мерца и вице-канцлера Ларса Клингбайля, Захарова заявила в Telegram: «Да отберите у них наконец «ложечку для сахара» и «салфетку»!». Она выразила надежду, что Мерц и Клингбайль хотя бы «не подрались как Макроны».

    Напомним, Мерц заявил об отмене всех ограничений на удары Украины по России западным оружием. Клингбайль опроверг изменение официальной позиции Берлина по этому вопросу.

    В СМИ были опубликованы кадры прибытия Макрона и его жены в Ханой, где первая леди, судя по видео, дала пощечину президенту Франции.

    Говоря о «ложечке» и «салфетке», Захарова имеет в виду скандал вокруг поездки Мерца, Макрона и британского премьера Кира Стармера на Украину. В купе едущего в Киев поезда раньше времени вошли журналисты. В результате были сняты кадры, как Мерц и Макрон поспешно убрали со стола какие-то предметы. По официальной версии, они убрали салфетку и шпажку для закусок или ложечку для сахара. Однако популярность приобрела версия, что Мерц и Макрон прятали запрещенные вещества и приспособления для их употребления.

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    26 мая 2025, 22:42 • Новости дня
    Вице-канцлер ФРГ опроверг снятие ограничений на оружие для ВСУ

    Вице-канцлер ФРГ опроверг изменение политики Берлина по дальности ударов ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Никаких новых договоренностей по ограничению дальности ударов украинских сил, выходящих за рамки предыдущего курса правительства Германии, не заключалось, заявил вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль.

    Вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль опроверг сообщения об изменении позиции Берлина по ограничению дальности ударов украинских сил с использованием немецкого вооружения, передает ТАСС. По его словам, никаких новых договоренностей, выходящих за рамки предыдущего курса правительства, не заключалось.

    Депутат Бундестага от СДПГ Ральф Штегнер заявил, что публичные заявления канцлера Фридриха Мерца о снятии лимитов на дальность «не приносят пользы» и отметил, что против всего, что ведет к расширению конфликта. Парламентарий призвал к новым дипломатическим усилиям.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил об отмене всех ограничений со стороны Британии, Франции, Германии и США по дальности для западных вооружений, поставляемых на Украину.

    Сара Вагенкнехт ранее сравнила поставки этих ракет на Украину с «объявлением войны» России.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил, что в случае продолжения военных поставок Киеву буферная зона может охватить почти всю Украину.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решения европейских стран по снятию ограничений на дальность оружия создают угрозу для России.

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    27 мая 2025, 10:49 • Новости дня
    Мерц: Ограничения по дальнобойному оружию для Украины сняты уже давно
    Мерц: Ограничения по дальнобойному оружию для Украины сняты уже давно
    @ IMAGO/Roni Rekomaa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц на совместной пресс-конференции с премьером Финляндии Петтери Орпо рассказал, что решение о снятии ограничений по дальнобойности поставляемого Киеву оружия было принято еще несколько месяцев назад.

    Мерц уточнил, что страны, которые ранее устанавливали ограничения дальнобойности, уже давно отказались от этих условий, передает РИА «Новости».

    По словам канцлера, Украина имеет право использовать полученное западное вооружение, включая удары по военным целям на территории России за пределами своих границ. Он подчеркнул, что озвучил это положение еще накануне в Берлине, а сама договоренность была достигнута значительно раньше.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Германия засекретила поставки вооружений Украине.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц объявил об отмене всех ограничений по дальности для западных вооружений, поставляемых на Украину со стороны Британии, Франции, Германии и США. Мерц добавил, что следующим этапом должно стать предоставление Украине дальнобойных вооружений. Он также заявлял, что Германия может поставить Киеву крылатые ракеты Taurus при согласовании с партнерами в Евросоюзе.

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    28 мая 2025, 11:18 • Новости дня
    NYT: Зеленский едет в Берлин договариваться с Мерцем о ракетах Taurus
    NYT: Зеленский едет в Берлин договариваться с Мерцем о ракетах Taurus
    @ dpa/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский собирается посетить Германию для встречи с канцлером Фридрихом Мерцем, чтобы обсудить дальнейшее военное сотрудничество и поставки вооружений, в том числе дальнобойных ракет Taurus, сообщает The New York Times.

    Владимир Зеленский посетит Берлин в среду для переговоров с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, пишет The New York Times.

    Это уже третья встреча Зеленского и Мерца за последние три недели, что говорит о растущем сотрудничестве и стремлении нового канцлера выстроить лидирующую роль Германии среди европейских союзников на фоне ослабления поддержки со стороны США.

    В ходе визита Зеленский встретится с Мерцем в здании федеральной канцелярии, после чего оба выступят на совместной пресс-конференции. Позже украинский президент проведет переговоры с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в его резиденции.

    Ожидается, что обсуждения между Мерцем и Зеленским будут сосредоточены на продолжении военной помощи, особенно с учетом того, что Соединенные Штаты, крупнейший донор Украины, похоже, готовы свернуть свою поддержку. Особый интерес для украинского лидера представляет дальнобойная ракетная система Taurus, которую Германия разработала совместно со Швецией.

    Мерц ранее подчеркивал, что поддержка Украины и давление на Россию необходимы для достижения перемирия. «На Украине решается не меньше, чем миропорядок всего нашего континента. В этот исторический момент Европа должна объединиться как никогда», – заявлял Мерц.

    Полиция намерена перекрыть часть правительственного района Берлина для обеспечения безопасности, как это было и во время предыдущих визитов Зеленского. В отличие от прежнего канцлера Олафа Шольца, который долго не посещал Киев после начала спецоперации на Украине, Мерц уже через три дня после вступления в должность побывал на Украине вместе с лидерами Франции и Польши.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявления Владимира Зеленского о планах наносить удары по территории России при поддержке НАТО, назвав действия киевского режима террористическими.

    Канцлер Фридрих Мерц сообщил, что Британия, Франция, США и ФРГ сняли ограничения по дальности для поставляемого Киеву вооружения, и Киев теперь может наносить удары по позициям на территории России.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о неопытности и некомпетентности канцлера ФРГ Фридриха Мерца в ответ на его высказывания о военной поддержке Киева.

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    27 мая 2025, 13:06 • Новости дня
    Немецкий политик объяснил слова Мерца о дальнобойном оружии для Украины

    Вальдемар Гердт: Заявлениями о дальнобойном оружии для Украины Мерц втягивает Германию в авантюру

    Немецкий политик объяснил слова Мерца о дальнобойном оружии для Украины
    @ Juliane Sonntag/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    В Германии неслучайно засекретили поставки вооружений Украине на фоне дискуссии о снятии ограничений по дальности ударов. Основная причина такого шага – желание Берлина избежать недовольства со стороны граждан, сказал газете ВЗГЛЯД экс-депутат Бундестага Вальдемар Гердт. Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц сообщил, что решение по дальнобойному оружию для Киева приняли несколько месяцев назад.

    «Олаф Шольц, будучи канцлером Германии, выступал против поставок Украине дальнобойного оружия. Мне кажется, он четко понимал последствия реализации такого решения и свою ответственность за это. Нужно отдать ему должное, себе он не изменил. Нынешний глава немецкого правительства проявил себя как слабохарактерный политик», – отметил Вальдемар Гердт, экс-депутат бундестага.

    Собеседник указал на отсутствие единства внутри правящей коалиции: в то время как канцлер, представитель христианских демократов, заявляет о снятии ограничений на дальность ударов для Украины, вице-премьер от партии социал-демократов опровергает его слова. «У власти нет четкой политики. Фридрих Мерц – ведомый: в какую сторону дует ветер, туда он и плывет», – пояснил спикер.

    Гердт не исключил, что сделать такое заявление канцлера подтолкнули заинтересованные зарубежные круги. «Досадно, что у такой страны, как ФРГ, нет лидера, защищающего интересы своей страны и собственного народа. Отличительная черта нынешнего канцлера – глупость и непрофессионализм. Своими действиями он рискует втянуть Берлин в авантюру, о последствиях которой даже не подозревает», – акцентировал экс-депутат Бундесвера.

    По мнению Гердта, в Германии неслучайно засекретили поставки вооружений Украине. «Основная причина такого шага – желание избежать гнева и недовольства со стороны граждан страны. Открытая дискуссия спровоцировала бы людей выходить на протесты с призывами к правительству уйти в отставку. Чтобы минимизировать репутационный ущерб, решения от людей попросту скроют», – считает бывший парламентарий.

    Вместе с тем, это может стать своего рода ширмой для передачи Киеву ракет Taurus. «Я вполне допускаю такой сценарий. Тем более, что с территории Украины уже наносили дальнобойные удары по России. Атаки проводятся и беспилотниками, о чем немецкая пресса предпочитает умалчивать. Но стоит отметить, что в вопросе поставок Taurus ФРГ зависит от США: без поддержки со стороны американцев власти не станут передавать ракеты», – указал собеседник.

    «Как бы то ни было, возможное решение по поставкам глобально не изменит ход боевых действий, но приведет к эскалации и новым жертвам. Я надеюсь, что те люди, которые 1 и 9 мая принимали участие в демонстрациях в городах ФРГ, смогут остановить нагнетание ситуации правительством», – заключил Гердт.

    В понедельник Фридрих Мерц сообщил, что Германия, Британия, Франция и США отменили ограничения на дальность ударов полученного Украиной оружия. «Больше нет никаких ограничений по дальности на поставляемое Украине оружие – ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни с нашей, ни со стороны американцев», – сказал он.

    Позже в Берлине опровергли смену политики ФРГ. «Что касается дальности, хочу сказать, что никаких новых договоренностей, выходящих за рамки предыдущей политики правительства, нет», – вице-канцлер Ларс Клингбайль.

    Но во вторник Мерц продолжил настаивать: сраны Запада сняли ограничения по использованию дальнобойного оружия, поставляемого Украине. Решение, по его словам, было принято еще несколько месяцев назад. «Страны, которые ввели ограничения дальнобойности, давно отказались от этих условий. Поэтому вчера в Берлине я описал то, что случилось уже несколько месяцев назад», – сказал канцлер.

    На этом фоне в прессе появились сообщения о возможной передаче Украине ракет Taurus. Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил, что Берлин не станет объявлять о передаче отдельных видов вооружений. Он пояснил, что ФРГ не хочет, чтобы эту информацию получила Россия.

    Мерц своим заявлением напугал жителей Сувалкского коридора: жители приграничных районов Польши и Литвы начали массово покидать регион, пишет Bild. Они опасаются, что Сувалкский коридор может стать первой целью возможного удара, что приведет к изоляции Прибалтики от остальной части НАТО.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова канцлера Германии о снятии ограничений, заявил, что такое решение, если оно было принято, «достаточно опасное» и идет вразрез с устремлениями по урегулированию конфликта на Украине.

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    26 мая 2025, 06:17 • Новости дня
    Премьер Саксонии предложил возобновить поставки газа по «Северным потокам»
    Премьер Саксонии предложил возобновить поставки газа по «Северным потокам»
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Поставки российского газа по «Северному потоку» и «Северному потоку-2» могут стать основой для возобновления переговоров по Украине и помочь стабилизации немецкой экономики, заявил премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер.

    «Северный поток – это возможная отправная точка для начала диалога с Россией. Недаром подобный вариант несколько месяцев назад активно обсуждался в кругу дипломатов в Брюсселе», – приводит слова Кречмера РИА «Новости» со ссылкой на Zeit.

    По его мнению, если бы Германия получала 20% газа из России, то это позволило бы предотвратить исход немецких компаний из страны, но не привело бы к зависимости от России.

    Премьер отметил отсутствие в Берлине готовности к смене энергетической стратегии, но предсказал, что при сохранении экономического курса Германия будет вынуждена вернуться к этому вопросу в ближайшие два года.

    Кречмер также выразил сомнения в том, что правительство Германии предпринимало достаточные усилия для начала переговоров с Россией по Украине. Он поставил под сомнение заявления о том, что Москва не желает разговаривать. «Пока мы говорим: «Мы ничего не хотим, мы не хотим поставок газа, мы только вводим новые санкции», – с нами и нет смысла разговаривать», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, французские и немецкие компании заявили о возможности возвращения Газпрома на европейский рынок газа. Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил готовность поддержать новые санкции Евросоюза против «Северного потока» для завершения внутренних дискуссий в стране по этому вопросу. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о подготовке новых санкций против России, которые затрагивают энергетический и финансовый секторы, а также оба трубопровода «Северный поток».

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    27 мая 2025, 05:24 • Новости дня
    Германия засекретила поставки вооружений Украине
    Германия засекретила поставки вооружений Украине
    @ Sebastian Christoph Gollnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя возможность поставок Киеву дальнобойных ракет Taurus, глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил, что Берлин не станет объявлять о передаче отдельных видов вооружений.

    «Мы не будем делать заявлений по отдельным боевым системам», – приводит слова Вадефуля ТАСС со ссылкой на DPA.

    Как пояснил Вадефуль, Германия не хочет, чтобы эту информацию получила Россия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц объявил об отмене всех ограничений по дальности для западных вооружений, поставляемых на Украину со стороны Британии, Франции, Германии и США. Мерц добавил, что следующим этапом должно стать предоставление Украине дальнобойных вооружений. Он также заявлял, что Германия может поставить Киеву крылатые ракеты Taurus при согласовании с партнерами в Евросоюзе.

    Вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль отрицал информацию об изменении позиции Берлина по ограничению дальности ударов украинских сил с использованием немецкого вооружения.

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    25 мая 2025, 19:02 • Новости дня
    Уганда приостановила военное сотрудничество с Германией

    Уганда приостановила военное сотрудничество с Германией из-за скандала

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти Уганды объявили о немедленной приостановке всех оборонных и военных контактов с Германией, сославшись на подозрения в подрывной деятельности немецкого посла.

    Уганда приняла решение приостановить все оборонное сотрудничество с Германией, передает ТАСС, об этом сообщил в социальной сети Х исполняющий обязанности директора департамента по связям с общественностью Министерства обороны Уганды Крис Магези. По его словам, «Народные силы обороны Уганды немедленно приостанавливают все текущие мероприятия по оборонному и военному сотрудничеству с ФРГ».

    Магези объяснил, что решение связано с данными разведки о «подрывной деятельности» посла Германии Матиаса Шауэра. Он уточнил, что сотрудничество не будет возобновлено, пока не будет окончательно решен вопрос о причастности дипломата к действиям, направленным против правительства Уганды.

    В пятницу представители вооруженных сил Уганды уже обвинили некоторые европейские дипломатические миссии в поддержке деструктивных сил в стране. Особо подчеркивалось, что действия Шауэра, по мнению Уганды, «не имеют отношения к дипломатической работе и противоречат Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года».

    По информации AFP, посольство Германии в Уганде пока не прокомментировало ситуацию. Ожидается, что последствия приостановки военного сотрудничества станут ясны позднее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, повстанческая группировка «Твирванехо» атаковала армию Демократической Республики Конго. Глава вооруженных сил Уганды пригрозил атаковать город Буниа в ДР Конго.

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    28 мая 2025, 15:07 • Новости дня
    Мерц пообещал не допустить запуск «Северного потока – 2»
    Мерц пообещал не допустить запуск «Северного потока – 2»
    @ TOMS KALNINS/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил решимость приложить максимум усилий для препятствия запуску российского газопровода «Северный поток – 2».

    Мерц пообещал сделать все возможное, чтобы «Северный поток – 2» не был запущен, передает РИА «Новости».

    Газета Financial Times писала, что Мерц одобрит возможное введение новых санкций Евросоюза против «Северного потока», чтобы прекратить внутренние дискуссии в стране.

    Глава ЕК Урсула Фон дер Ляйен 10 мая обсуждала с канцлером Германии Фридрихом Мерцем возможность блокировки «Северного потока – 2» в случае отказа России соблюдать 30-дневное перемирие на Украине.

    Бывший канцлер Германии Герхард Шредер подчеркивал, что импорт российского газа по «Северному потоку – 2» остается выгодным для экономики страны.

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