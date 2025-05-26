Tекст: Антон Антонов

«Северный поток – это возможная отправная точка для начала диалога с Россией. Недаром подобный вариант несколько месяцев назад активно обсуждался в кругу дипломатов в Брюсселе», – приводит слова Кречмера РИА «Новости» со ссылкой на Zeit.

По его мнению, если бы Германия получала 20% газа из России, то это позволило бы предотвратить исход немецких компаний из страны, но не привело бы к зависимости от России.

Премьер отметил отсутствие в Берлине готовности к смене энергетической стратегии, но предсказал, что при сохранении экономического курса Германия будет вынуждена вернуться к этому вопросу в ближайшие два года.

Кречмер также выразил сомнения в том, что правительство Германии предпринимало достаточные усилия для начала переговоров с Россией по Украине. Он поставил под сомнение заявления о том, что Москва не желает разговаривать. «Пока мы говорим: «Мы ничего не хотим, мы не хотим поставок газа, мы только вводим новые санкции», – с нами и нет смысла разговаривать», – добавил он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, французские и немецкие компании заявили о возможности возвращения Газпрома на европейский рынок газа. Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил готовность поддержать новые санкции Евросоюза против «Северного потока» для завершения внутренних дискуссий в стране по этому вопросу. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о подготовке новых санкций против России, которые затрагивают энергетический и финансовый секторы, а также оба трубопровода «Северный поток».