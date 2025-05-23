Те, кто стоит за провокациями в различных странах Европы, стремятся убедить людей, что виновники всех их проблем и неприятностей – русские, цель которых испортить жизнь европейцам. Миф о сотнях русских диверсантов продвигается европейскими политиками без особой заботы о правдоподобии.0 комментариев
FT: Мерц хочет санкциями «подавить» дебаты о возобновлении «Северного потока»
FT: Мерц поддержит введение новых санкций ЕС против проекта «Северный поток»
Канцлер Германии Фридрих Мерц одобрит возможное введение новых санкций Евросоюза против «Северного потока», чтобы прекратить внутренние дискуссии в стране, сообщила газета Financial Times (FT).
Канцлер Германии Фридрих Мерц поддерживает введение новых санкций Евросоюза против проектов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2», пишет Financial Times.
Издание отмечает, что Мерц рассчитывает с помощью общеевропейских ограничений прекратить внутренние споры в Германии о возможном возобновлении работы газопроводов. Европейские санкции, как полагают источники газеты, могут стать «решением политической проблемы» для канцлера.
Новые рестрикции Евросоюза могут быть направлены как против оператора газопроводов, так и против любых компаний, которые теоретически могли бы взять на себя их управление или работы по восстановлению.
Вопрос о новых ограничениях против «Северного потока» Еврокомиссия планирует обсудить с правительствами стран ЕС на текущей неделе.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о подготовке новых санкций против России, которые затронут энергетический и финансовый секторы, а также трубопроводы «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2».
Фон дер Ляйен 10 мая обсуждала с канцлером Германии Фридрихом Мерцем возможность блокировки «Северного потока – 2» в случае отказа России соблюдать 30-дневное перемирие на Украине.
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер подчеркнул, что импорт российского газа по «Северному потоку – 2» остается выгодным для экономики страны.
Швейцарский историк Роланд Попп назвал ультиматум канцлера Германии России признаком бессилия и отметил отсутствие эффекта от угроз санкций.