FT: Мерц хочет санкциями «подавить» дебаты о возобновлении «Северного потока»

FT: Мерц поддержит введение новых санкций ЕС против проекта «Северный поток»

Tекст: Вера Басилая

Канцлер Германии Фридрих Мерц поддерживает введение новых санкций Евросоюза против проектов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2», пишет Financial Times.

Издание отмечает, что Мерц рассчитывает с помощью общеевропейских ограничений прекратить внутренние споры в Германии о возможном возобновлении работы газопроводов. Европейские санкции, как полагают источники газеты, могут стать «решением политической проблемы» для канцлера.

Новые рестрикции Евросоюза могут быть направлены как против оператора газопроводов, так и против любых компаний, которые теоретически могли бы взять на себя их управление или работы по восстановлению.

Вопрос о новых ограничениях против «Северного потока» Еврокомиссия планирует обсудить с правительствами стран ЕС на текущей неделе.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о подготовке новых санкций против России, которые затронут энергетический и финансовый секторы, а также трубопроводы «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2».

Фон дер Ляйен 10 мая обсуждала с канцлером Германии Фридрихом Мерцем возможность блокировки «Северного потока – 2» в случае отказа России соблюдать 30-дневное перемирие на Украине.

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер подчеркнул, что импорт российского газа по «Северному потоку – 2» остается выгодным для экономики страны.

Швейцарский историк Роланд Попп назвал ультиматум канцлера Германии России признаком бессилия и отметил отсутствие эффекта от угроз санкций.