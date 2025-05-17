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Швейцарский историк счел ультиматум Мерца России проявлением слабости
Швейцарский историк Роланд Попп назвал ультиматум канцлера Германии России признаком бессилия и отметил отсутствие эффекта от угроз санкций, пишет немецкое издание Berliner Zeitung.
Попп высказал мнение, что ультиматум Мерца по поводу прекращения огня на Украине стал проявлением беспомощности Берлина, передает РИА «Новости».
Историк отметил, что Мерц слишком далеко зашел в своих угрозах в отношении России, начав обсуждать возможность поставок Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus. Он подчеркнул, что теперь канцлер оказался в сложной ситуации.
По его мнению, такие вооружения нельзя поставлять в другие страны и их следует оставить исключительно для нужд обороны Германии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсуждала блокировку трубопровода «Северный поток-2» с канцлером Германии Фридрихом Мерцем во время его визита в Брюссель в пятницу. Кроме того, Фридрих Мерц заявил, что Германия сейчас не планирует поставлять Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus.