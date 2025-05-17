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    Мединского просят вступиться за украинцев с пророссийскими взглядами
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    17 мая 2025, 08:59 • Новости дня

    Швейцарский историк счел ультиматум Мерца России проявлением слабости

    Tекст: Александра Юдина

    Швейцарский историк Роланд Попп назвал ультиматум канцлера Германии России признаком бессилия и отметил отсутствие эффекта от угроз санкций, пишет немецкое издание Berliner Zeitung.

    Попп высказал мнение, что ультиматум Мерца по поводу прекращения огня на Украине стал проявлением беспомощности Берлина, передает РИА «Новости».

    Историк отметил, что Мерц слишком далеко зашел в своих угрозах в отношении России, начав обсуждать возможность поставок Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus. Он подчеркнул, что теперь канцлер оказался в сложной ситуации.

    По его мнению, такие вооружения нельзя поставлять в другие страны и их следует оставить исключительно для нужд обороны Германии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсуждала блокировку трубопровода «Северный поток-2» с канцлером Германии Фридрихом Мерцем во время его визита в Брюссель в пятницу. Кроме того, Фридрих Мерц заявил, что Германия сейчас не планирует поставлять Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus.

    16 мая 2025, 19:14 • Новости дня
    Мединский уличил требующих прекращения огня в незнании истории

    Мединский: Война и переговоры в истории всегда идут одновременно

    Мединский уличил требующих прекращения огня в незнании истории
    @ Рамиль Ситдиков/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Помощник президента РФ Владимир Мединский напомнил, что переговорные процессы часто идут параллельно с военными действиями, отметив ошибочность мнения об их разделении.

    Мединский, глава российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле, высказался в эфире телеканала «Россия 1» о сочетании войны и переговоров. По его словам, «как говорил Наполеон, война и переговоры ведутся одновременно», передает ТАСС.

    Он отметил, что утверждение о возможности переговоров только после перемирия присуще людям, не знающим истории. Он подчеркнул: «О чем говорят сейчас многие? Это якобы сначала перемирие <…>, а потом переговоры о достижении мира. Так говорят люди, которые вообще историю не знают». По мнению Мединского, исторический опыт показывает, что переговорные процессы и военные всегда идут рука об руку.

    Владимир Мединский напомнил о нескольких исторических конфликтах, в которых наряду с военными действиями велись переговоры. В числе таких примеров он упомянул американо-вьетнамский конфликт, войну в Корее и советско-финское противостояние — все они сопровождались дипломатическими контактами даже в разгар боев.

    Мединский также сослался на фигуру немецкого государственного деятеля Отто фон Бисмарка, который в течение длительного времени служил послом в Санкт-Петербурге. По его словам, Бисмарк отлично знал русский язык, глубоко понимал особенности российской ментальности и осознавал стратегическое значение сотрудничества между Россией и Германией. Мединский процитировал одну из его знаковых фраз.

    «Бисмарк, который долгие годы был послом в Санкт-Петербурге, прекрасно изучил русский язык, чувствовал Россию, понимал Россию и общие интересы между Россией и Германией, всегда говорил: никогда не пытайтесь обмануть русских и что-нибудь у них украсть. Потому что пройдет время, рано или поздно русские всегда приходят за своим», – пояснил Мединский.

    Он добавил: «Вот это "русские всегда приходят за своим" мне кажется очень важным уроком истории».

    Ранее Мединский сообщил, что на переговорах в Стамбуле российская делегация акцентировала внимание украинских представителей на условиях соглашений, достигнутых в Гомеле в конце февраля 2022 года. Кроме того, Мединский заявил, что Россия обсудила с Киевом обмен пленными по формуле «одна тысяча на одну тысячу».

    Министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил, что на переговорах в Стамбуле украинская сторона обсуждала прекращение огня и достигла договоренности об обмене пленными по данной формуле.

    Коментарии (13)
    16 мая 2025, 18:56 • Новости дня
    Мединский напомнил Украине про соглашения в феврале 2022 года в Гомеле
    Мединский напомнил Украине про соглашения в феврале 2022 года в Гомеле
    @ Рамиль Ситдиков/POOL/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    На переговорах в Стамбуле российская делегация акцентировала внимание украинских представителей на условиях соглашений, достигнутых в Гомеле в конце февраля 2022 года, сообщил в интервью телеведущему Евгению Попову помощник российского президента Владимир Мединский.

    Мединский подчеркнул значимость напоминания Киеву условий взаимных соглашений, обсуждавшихся в Гомеле в феврале 2022 года, передают Вести. По его словам, этот шаг был важной частью переговорного процесса между Россией и Украиной.

    «Ключевая тема была, поскольку мы рассматриваем переговоры как продолжение стамбульского процесса, то очень важно было напомнить, о чем мы договорились в Гомеле еще в конце февраля, и как это все могло закончиться, если бы Украина согласилась на мир в конце февраля. Они не согласились, тянули резину, и после этого следующий этап договоренностей был в Стамбуле», – сказал Мединский.
    «Но, к сожалению большому, и стамбульский процесс тоже был сорван из-за прямого вмешательства Запада», – добавил глава делегации России на переговорах.

    Он отметил, что основное внимание на переговорах в пятницу в Стамбуле было уделено вопросам, которые обсуждались на начальном этапе диалога и могли поспособствовать продвижению по ряду направлений.

    Ранее глава российской делегации на переговорах по Украине Владимир Мединский заявил, что Россия обсудила с Киевом обмен пленными по формуле «одна тысяча на одну тысячу».

    Министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил, что на переговорах в Стамбуле украинская сторона обсуждала прекращение огня и достигла договоренности об обмене пленными по данной формуле.

    Российская делегация планирует сегодня отбыть в Москву.

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    16 мая 2025, 14:20 • Видео
    Президент США пошел против Израиля

    Турне президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку обещает стать историческим. Америка мирится с Сирией, ссорится с Израилем и обещает региону другое будущее. В чем оно другое?

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    16 мая 2025, 13:22 • Новости дня
    Рар объяснил смену риторики Мерца по поставкам Украине ракет Taurus

    Рар: Мерц изменил риторику по передаче Украине Taurus после брифинга с разведслужбами ФРГ

    Рар объяснил смену риторики Мерца по поставкам Украине ракет Taurus
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Вопрос о поставках Украине ракет Taurus постепенно исчезнет с повестки дня, если переговоры между Россией и Украиной состоятся. В противном случае решение будет зависеть от позиции США, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц отклонил передачу Украине ракет Taurus, мотивировав это отсутствием подготовки в ВСУ.

    «Фридрих Мерц после вступления в должность канцлера Германии получил доступ ко всей серьезной информации. До этого с ним не проводили брифинги разведслужбы. Складывается впечатление, что после первой консультации политик сделал определенные выводы по вопросу поставок Украине ракет Taurus. В частности, он понял, что такой шаг может подвергнуть ФРГ большой беде», – отметил немецкий политолог Александр Рар.

    По его оценкам, этот вопрос постепенно «исчезнет с повестки дня, если переговоры между российской и украинской делегациями состоятся». «В противном случае решение будет зависеть от позиции США. Европейцам важно получить от главы Белого дома Дональда Трампа заверения в готовности поддержать Европу в случае конфликта, поскольку без американского «зонтика» они проиграют России в любом противостоянии», – уточнил собеседник.

    «Как любит говорить Трамп, у Европы нет «карт». Цели Вашингтона и Брюсселя на Украине разошлись: Штаты хотят примирения любой ценой, а ЕС не желает, чтобы Киев потерял территории. На этом фоне тактика Мерца предельно ясна: помешать сближению Трампа с Владимиром Путиным, вернуть США в трансатлантический альянс», – детализировал аналитик.

    «Канцлер Германии будет сейчас подлизываться к американскому лидеру, давать ему разные обещания вплоть до повышения расходов Берлина на вооружение. И все это только чтобы вернуть Трампа в ряды НАТО», – заключил Рар.

    Ранее Фридрих Мерц заявил, что Германия сейчас не планирует поставлять Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus. «В настоящий момент этот вопрос не стоит на повестке дня», – сказал он в эфире телеканала ZDF. Канцлер ФРГ отметил, что передача таких систем потребует времени на обучение военных навыкам управления ими.

    Однако Киев, добавил Мерц, получит крылатые ракеты от Франции и Британии. По мнению политика, значение Taurus для Украины преувеличивается общественностью. Он напомнил, что раньше дискуссия об их передаче ВСУ велась публично, и это, по словам Мерца, было «стратегическим преимуществом» для России и «стратегическим недостатком для Германии».

    Примечательно, что еще в апреле Мерц допускал отправку Украине Taurus при условии согласования с европейскими партнерами. Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявлял, что существуют «много аргументов» против такого шага. Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупреждала, что удары немецкими ракетами по российским объектам будут расценены как участие Германии в боевых действиях на стороне Киева.

    Коментарии (8)
    16 мая 2025, 14:35 • Новости дня
    Киев отказался считать встречу в Стамбуле продолжением переговоров 2022 года
    Киев отказался считать встречу в Стамбуле продолжением переговоров 2022 года
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что нынешние переговоры со стамбульским процессом в 2022 году связывает исключительно город Стамбул.

    Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что переговоры с Россией в Стамбуле не являются продолжением прерванного в 2022 году процесса, передает ТАСС.

    «Все, что связывает нынешние переговоры со стамбульским процессом – это исключительно город Стамбул», – написал Ермак в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Ермак не входит в официальный состав украинской делегации, но находится в Стамбуле. 16 мая он встречался с американскими и турецкими официальными лицами.

    Глава российской делегации на переговорах по Украине Владимир Мединский заявил, что Россия рассматривает текущие переговоры в Стамбуле как продолжение прерванного три года назад мирного процесса.

    Встреча делегаций России и Украины началась в Стамбуле. Делегации России и Украины сели друг напротив друга на переговорах.

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    16 мая 2025, 11:35 • Новости дня
    Слова главы МИД Германии о военных расходах вызвали скандал
    Слова главы МИД Германии о военных расходах вызвали скандал
    @ Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В Германии разгорелся конфликт на фоне заявления главы МИД ФРГ Йоханна Вадефуля о поддержке резкого повышения оборонных расходов, сообщает Bild.

    Вадефуль заявил, что Берлин готов следовать обязательству выделять 3,5% на вооруженные силы и еще 1,5% на инфраструктуру, как предлагал генсек НАТО Марк Рютте. Это заявление оказалось неожиданным для канцлера Фридриха Мерца и министра финансов Ларса Клингбайля, которые не были заранее осведомлены о позиции главы МИД, передает ТАСС,

    Bild отмечает, что слова Вадефуля «привели в ужас» его коллег по правительству. Мерц и Клингбайль были вынуждены проводить «кризисную дипломатию», чтобы сгладить ситуацию внутри правящей коалиции. Позднее представители правительства пояснили, что решение об увеличении расходов еще не принято, а их размеры будут определены по итогам июньского саммита НАТО.

    Глава фракции ХДС/ХСС Йенс Шпан подчеркнул, что если НАТО зафиксирует новый целевой показатель, он станет для Германии ориентиром. Он добавил, что позиция коалиции согласована и заявление министра иностранных дел стоит понимать в этом контексте.

    Ранее министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль выразил солидарность с предложением США увеличить оборонные расходы до 5% от внутреннего валового продукта.

    Париж и Берлин заявили о намерении усилить военные расходы и согласовать оборонную политику.

    Министр обороны Германии Борис Писториус рассчитывает на увеличение военного бюджета страны до 60 млрд евро в этом году.

    Госсекретарь США Марко Рубио сообщил о планах поднять американские военные расходы до 5% от ВВП.

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    16 мая 2025, 21:54 • Новости дня
    Сальдо призвал Киев освободить сторонников России
    Сальдо призвал Киев освободить сторонников России
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил о необходимости включить в обмен не только военных, но и граждан, которых задержали за поддержку России.

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо призвал украинские власти освободить не только военнопленных, но и мирных граждан, сторонников России, которых удерживают без суда и следствия, передает ТАСС.

    По словам Сальдо, эти люди тоже должны быть возвращены. «Их молчаливый подвиг требует не меньшего уважения, чем подвиг бойца на передовой», – отметил губернатор.

    Сальдо указал на значимость первых за три года переговоров и отметил, что Россия умеет не только слышать, но и требовать.

    Он заявил, что Херсонская область, Донбасс, Луганщина, Запорожье и Крым являются Россией и этот факт не обсуждается. По его словам, диалог возможен лишь на основе уважения к реалиям, а не попыток пересматривать уже решенное на поле боя.

    Ранее в пятницу по итогам переговоров с Украиной в Стамбуле глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что   Москва проведет обмен пленными с Киевом по формуле «1000 на 1000».

    Между тем, на переговорах в Стамбуле украинская сторона в первую очередь обсуждала прекращение огня.

    Аналитики отметили, что переговоры прошли по российскому сценарию и позволили Москве добиться реализации нескольких задач.

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    16 мая 2025, 15:07 • Новости дня
    Украина разорвала соглашение с Россией о взаимопомощи по вопросам таможни

    Кабмин Украины сообщил о прекращении соглашения с Россией о взаимопомощи в таможенных делах

    Tекст: Евгения Караваева

    Украина прекратила действие соглашения с Россией о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах.

    Кабинет министров Украины объявил о выходе страны из правительственного соглашения с Россией о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах, передает РИА «Новости». Об этом сообщил представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.

    «Прекращено действие соглашения между правительством Украины и правительством Российской Федерации о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах», – написал Мельничук в своем Telegram-канале. Соглашение было подписано в Киеве 24 июня 1993 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Турции остался на переговорах России и Украины. Киев отказался считать встречу в Стамбуле продолжением переговоров 2022 года. Трамп допустил звонок Путину по вопросу урегулирования на Украине.


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    16 мая 2025, 17:02 • Новости дня
    Белоусов обсудил с Хрениным российско-белорусские учения «Запад-2025»

    Белоусов: Учения «Запад-2025» пройдут в оборонительном формате

    Tекст: Дарья Григоренко

    В ходе предстоящих учений «Запад-2025» Россия и Белоруссия отработают совместные действия по отражению агрессии против Союзного государства на нескольких стратегических направлениях, сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

    Белоусов провел переговоры с министром обороны Белоруссии генерал-лейтенантом Виктором Хрениным в Минске. «Итоги сегодняшней встречи подтвердили единство подходов Российской Федерации и Белоруссии по всем ключевым вопросам и стратегии в текущей ситуации, к оценке вызовов и угроз военной безопасности Союзного государства», – приводит его слова Telegram-канал Минобороны РФ.

    Россия и Белоруссия продолжают укреплять военное и военно-техническое сотрудничество, совершенствуют взаимодействие по вопросам совместного применения вооруженных сил для обеспечения безопасности двух государств. Особое внимание уделяется повышению боевых возможностей региональной группировки войск, совместной оперативной и боевой подготовке.

    Кульминацией подготовки в этом году станет белорусско-российское стратегическое учение «Запад-2025». Учение, по словам Белоусова, носит исключительно оборонительный характер.

    В ходе учений планируется отработать варианты совместных действий по отражению агрессии против Союзного государства. Будет задействована региональная группировка войск Белоруссии и Российской Федерации, а также коалиционная группировка войск дружественных государств на нескольких стратегических направлениях.

    Глава российского военного ведомства напомнил, что в 2025 году Россия и Белоруссия масштабно отмечают 80-ю годовщину Победы советского народа в Великой Отечественной войне и передал белорусскому коллеге архивные материалы о боевом пути его предков. Хренин заявил, что состоявшиеся мероприятия позволили комплексно обсудить актуальные вопросы взаимодействия в военной сфере и обеспечения безопасности Союзного государства.

    «Встреча с президентом Белоруссии продемонстрировала, что глава белорусского государства держит на контроле все аспекты наших отношений, а военное и военно-техническое сотрудничество является краеугольным камнем межгосударственного взаимодействия», – подчеркнул глава белорусского оборонного ведомства.

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    16 мая 2025, 10:35 • Новости дня
    В Германии спрогнозировали падение доходов бюджета на 81,2 млрд евро

    Tекст: Александра Юдина

    Новое правительство Германии, сформированное блоком ХДС/ХСС и СДПГ, к 2029 году недополучит порядка 81,2 млрд евро налоговых поступлений.

    Согласно рабочей группе министерства экономики ФРГ, федеральный бюджет окажется меньше на 33,3 млрд евро по сравнению с ожиданиями октября 2024 года, передает Deutche Welle (внесено в список иноагентов).

    В целом по государственному сектору, включая федеральный уровень, земли и муниципалитеты, прогнозируется снижение налоговых сборов на 81,2 млрд евро.

    Основной причиной эксперты называют налоговые льготы для граждан. Минэкономики ФРГ прогнозировало нулевой экономический рост на 2025 год и рост на 1% в 2026 году.

    Как заявил новый министр финансов, вице-канцлер Ларс Клингбайль, «нам необходимо увеличивать доходы за счет более высоких темпов экономического роста». Он подчеркнул, что дефицит бюджета затруднит его формирование и добавил, что правительство приступило к процессу консолидации.

    По весеннему прогнозу 2025 года, ожидаемый дефицит составит 2,7 млрд евро, из которых 0,6 млрд придется на федеральное правительство.

    Представители бизнеса выступают за снижение корпоративных налогов уже сейчас, а также за продолжение отмены взноса солидарности с новыми землями.

    Коалиционное соглашение предусматривает увеличение с 2026 года налоговой льготы на использование собственного автомобиля до 38 евроцентов за километр, восстановление компенсации на дизель для фермеров, освобождение от налога доплат за сверхурочную работу и повышение налоговых послаблений для малых и средних предприятий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Германии Борис Писториус рассчитывает на существенное увеличение национальных военных расходов до 60 млрд евро с этого года.

    В марте Бундесрат позволил Германии ослабить долговой тормоз для финансирования расходов на оборону, что включает создание инфраструктурного фонда на 500 млрд евро.

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    16 мая 2025, 19:23 • Новости дня
    Мединский процитировал Бисмарка после переговоров с Украиной в Турции

    Tекст: Александра Юдина

    Помощник президента России Владимир Мединский, подводя итоги переговоров с украинской делегацией в Стамбуле, процитировал первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка.

    По словам Мединского, Бисмарк, долгое время работавший послом в Петербурге, хорошо понимал Россию и всегда подчеркивал, что нельзя пытаться обмануть русских или украсть у них что-либо, передает РИА «Новости».

    Мединский подчеркнул, что фраза «русские всегда приходят за своим» остается актуальным уроком истории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на переговорах в Стамбуле российская делегация акцентировала внимание украинских представителей на условиях соглашений, достигнутых в Гомеле в конце февраля 2022 года.

    Также Мединский заявил, что Россия обсудила с Киевом обмен пленными по формуле 1 тыс. на 1 тыс.

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    16 мая 2025, 14:04 • Новости дня
    Посол России: Европейцам нужно спасать свою экономику

    Посол России во Франции: ЕС следует спасать свою экономику, а не «душить» российскую

    Tекст: Евгения Караваева

    Евросоюз должен думать о своей экономике, а не о новых санкциях против России, заявил посол во Франции Алексей Мешков.

    Угрозы новых санкций со стороны ЕС неэффективны, европейцам следует думать о спасении своей экономики. Об этом ТАСС заявил посол России во Франции Алексей Мешков.

    «Европейцам надо думать о том, как спасать свою экономику, а не удушать нашу», – сказал он.

    Мешков прокомментировал высказывания Франции о новых экономических санкциях против России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз готовится утвердить 17-й пакет антироссийских санкций 20 мая. Новые ограничения включают высокие пошлины и полное торговое эмбарго.


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    17 мая 2025, 01:51 • Новости дня
    Трамп заявил о возможности введения новых санкций против России

    Трамп заявил о готовности ввести санкции против России при необходимости, но предпочел бы этого не делать

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский президент подчеркнул, что предпочел бы избежать новых ограничений, но не исключил их введения при возникновении необходимости.

    Президент США Дональд Трамп допустил возможность введения санкций против России, передает ТАСС. В интервью телеканалу Fox News он заявил: «Я прибегну к этому, если придется». По словам Трампа, он предпочел бы не прибегать к такому шагу.

    Трамп также выразил уверенность, что встречу с Владимиром Путиным удастся организовать и провести. Он отметил, что надеется на заключение сделки для урегулирования украинского кризиса. «Я думаю, что мы заключим сделку, нам надо встретиться, полагаю, что мы, возможно, это спланируем», – заявил американский лидер.

    Говоря о переговорах с Владимиром Зеленским, Трамп отметил, что они были достаточно сложными. По его словам, у Зеленского не было сильных позиций на переговорах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон признал неэффективность стратегии войны на истощение против России и теперь делает ставку на дипломатические усилия для достижения мира на Украине.

    Эксперты отметили, что теперь не только военная, но и дипломатическая инициатива находится на стороне России после первого за три года раунда переговоров в Стамбуле.

    Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения урегулирования ситуации на Украине.

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    16 мая 2025, 12:40 • Новости дня
    Российская делегация в Стамбуле отправилась на переговоры с Украиной
    Российская делегация в Стамбуле отправилась на переговоры с Украиной
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российская делегация отправилась на переговоры с Украиной во дворец Долмабахче в Стамбуле для обсуждения ряда важных вопросов.

    Встреча делегаций двух стран пройдет в ближайшее время. Ожидается обсуждение ключевых вопросов, связанных с урегулированием конфликта, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в президентском офисе Долмабахче в Стамбуле завершились переговоры делегаций Турции, США и Украины, которые продолжались чуть больше часа.

    По мнению политолога Станислава Ткаченко, расширение числа участников переговоров в Стамбуле может привести к смещению повестки встречи.

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    16 мая 2025, 17:18 • Новости дня
    Источник: Российская делегация планирует сегодня отбыть в Москву

    Источник: Российская делегация планирует отбыть в Москву сегодня вечером

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российская делегация завершает работу в Стамбуле и готовится к отъезду в Москву, как ожидается, уже сегодня, сообщил источник.

    «Ожидается, что делегация РФ отправится в Москву сегодня», – заявил источник, передает ТАСС.

    Ранее глава российской делегации на переговорах по Украине Владимир Мединский заявил, что Россия обсудила с Киевом обмен пленными по формуле 1 тыс. на 1 тыс.

    Кроме того, министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что на переговорах в Стамбуле украинская сторона обсуждала в первую очередь прекращение огня.

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    16 мая 2025, 16:20 • Новости дня
    СМИ: Делегации России и Украины готовят заявления для прессы

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российская и украинская делегации после завершения переговоров разошлись для подготовки технических докладов и заявлений для прессы, сообщил источник.

    «Переговоры завершены. Делегации разошлись, занимаются техническими докладами. Готовятся заявления для прессы», – уточнил источник, передает ТАСС.

    Напомним, в пятницу переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле завершились спустя почти два часа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия рассматривает текущие переговоры в Стамбуле как продолжение прерванного три года назад мирного процесса.

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    Посол РФ назвал кощунством слова экс-спикера Минобороны Армении о Сталинграде
    Лукьянов: Европа с ультиматумом Путину оконфузилась на переговорах в Стамбуле
    Поджигатель дома Стармера украинец Лавринович оказался связан с ВСУ и модельным бизнесом
    В доме экс-главы МИД Козырева прошли обыски по делу об убийствах
    Четырехлетний мальчик из Ярославля погиб в египетском отеле

    Кому нужны российские резервы нефти

    В России готово первое подземное хранилище нефти. До этого в России никогда не строили нефтехранилищ, всю добываемую нефть сразу подавали в трубопроводы. Однако пандемия в 2020 году и санкции в 2022 году подняли вопрос о необходимости создания в России аналога нефтяного резерва США. Нужны ли России стратегические хранилища нефти? Подробности

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    Россия провела переговоры в Стамбуле по своему сценарию

    Теперь не только военная, но и дипломатическая инициатива на стороне России – такими словами эксперты описывают результаты первого за три года раунда переговоров в Стамбуле. По мнению аналитиков, сами переговоры не только прошли по российскому сценарию, но и позволили Москве добиться реализации нескольких задач. Подробности

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    Мединского просят вступиться за украинцев с пророссийскими взглядами

    Главу российской делегации на переговорах в Турции Владимира Мединского попросили принять во внимание проблему политзаключенных на Украине. Сейчас в местных тюрьмах и СИЗО находится более 13 тыс. украинцев с пророссийскими взглядами. Как подчеркивают эксперты, репрессивная машина на Украине достигла небывалого размаха и обмен этих людей затруднен. Чем в таком ситуации им могла бы помочь Москва? Подробности

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    Западный ИИ направили против российских подводных лодок

    Военный искусственный интеллект (ИИ) переходит на новый уровень. ВМС Великобритании будут использовать только что показанную немецкую систему обнаружения подводных лодок Lura, которая функционирует с помощью искусственного интеллекта. Происходящее имеет прямое отношение к положению ВМФ России и на Балтике, и в Черном море, и в других акваториях. Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Президент США пошел против Израиля

      Турне президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку обещает стать историческим. Америка мирится с Сирией, ссорится с Израилем и обещает региону другое будущее. В чем оно другое?

    • Переговоры с Украиной в Турции. Чего ждать?

      В Турции возобновляются переговоры по урегулированию на Украине, прерванные по настоянию Запада весной 2022 года. Причем, как и в 2022 году, российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский. О чем это говорит?

    • Макрон показал истинное лицо

      Президент Франции Эммануэль Макрон сделал несколько примечательных заявлений об ультиматуме к России, поддержке Украины и замороженных российских активах. Из них следует, что он, прежде всего, очень жадный человек.

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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