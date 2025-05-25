Меня спрашивают: Горловка? Там опасно? В это время рядом гулко звучит разрыв. Ну вот, собственно, и ответ. А Горловка – это довольно большой город, несмотря на сбивающее с толку название, больше подходящее для села. И по нему постоянно стреляют.0 комментариев
Банк в Германии заблокировал счет Шредера
Bild: Банк в Германии заблокировал счет Шредера из-за возможных санкций
Банк Sparkasse Hannover заблокировал счет бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера для некоторых переводов, связанных с его работой в Nord Stream 2, сообщили СМИ.
Как отмечает Bild со ссылкой на собственное расследование и источники, ограничение касается поступлений от компании Nord Stream 2 AG, где Шредер занимает пост председателя правления, передает РИА «Новости».
В письме к Шредеру руководство банка пояснило, что дальнейшее зачисление средств может привести к риску введения санкций США в отношении кредитного учреждения. При этом Шредер не включен ни в один из действующих санкционных списков, подчеркивает издание.
Bild считает показательной дату блокировки – июнь 2024 года, вскоре после вступления в должность нового бургомистра Ганновера Белита Онайя от партии «Зеленых». Онай ранее критиковал Шредера и призывал лишить его почетного гражданства города.
Ранее Шредер подчеркнул, что импорт российского газа по «Северному потоку – 2» по-прежнему считает выгодным для экономики страны.