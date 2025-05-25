Bild: Банк в Германии заблокировал счет Шредера из-за возможных санкций

Tекст: Дарья Григоренко

Как отмечает Bild со ссылкой на собственное расследование и источники, ограничение касается поступлений от компании Nord Stream 2 AG, где Шредер занимает пост председателя правления, передает РИА «Новости».

В письме к Шредеру руководство банка пояснило, что дальнейшее зачисление средств может привести к риску введения санкций США в отношении кредитного учреждения. При этом Шредер не включен ни в один из действующих санкционных списков, подчеркивает издание.

Bild считает показательной дату блокировки – июнь 2024 года, вскоре после вступления в должность нового бургомистра Ганновера Белита Онайя от партии «Зеленых». Онай ранее критиковал Шредера и призывал лишить его почетного гражданства города.

Ранее Шредер подчеркнул, что импорт российского газа по «Северному потоку – 2» по-прежнему считает выгодным для экономики страны.