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Суд арестовал имущество бывшего совладельца «Нативы» на 2,6 млрд рублей
Суд арестовал активы экс-совладельца «Нативы» Михайлова на 2,6 млрд рублей
Арбитражный суд Московской области арестовал движимое и недвижимое имущество бывшего совладельца фармацевтической компании «Натива» (нынешнее название – ООО «Спектр») Олега Михайлова на сумму более 2,6 млрд рублей.
Обеспечительные меры приняты в рамках дела о банкротстве «Спектра», передает РИА «Новости». Ранее суд принял заявление совладельца предприятия Виталия Воронкова, потребовавшего взыскать с Михайлова аналогичную сумму в качестве компенсации причиненных компании убытков.
Заседание по этому вопросу состоится в декабре. Суд пояснил, что арест активов необходим для того, чтобы избежать затягивания дела и гарантировать исполнение возможного решения о взыскании.
В апреле суд признал компанию банкротом и открыл конкурсное производство. В ходе наблюдения сумма требований кредиторов, основным из которых выступала ФНС, достигла 2 млрд рублей. Позднее третьи лица выплатили за должника более 1,8 млрд рублей налоговой задолженности. По состоянию на апрель непогашенными оставались долги перед ООО «Новая Парадигма» на 142 млн рублей и перед ООО «Пфайзер Инновации» на 4,5 млн рублей.
Фармацевтическая компания «Натива» была создана в 2010 году и выпускала лекарства для пульмонологии, эндокринологии, онкологии, гинекологии и неврологии. До 2017 года Михайлов контролировал 42% бизнеса, после чего продал свою часть иностранной компании. Воронков в настоящий момент владеет долей около 17%.
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