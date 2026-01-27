Генерал Муминджанов объяснил получение взятки помощью семье

Tекст: Алексей Дегтярёв

Муминджанов назвал получение крупных сумм от предпринимателя дружеской поддержкой родных во время длительных командировок, передает ТАСС.

Он пояснил, что редко бывал дома из-за службы. Он просил бизнесмена Олега Требунских финансово поддерживать супругу суммами от 100 до 150 тыс. рублей.

Офицер признал, что предприниматель мог расценить эти переводы как подкуп. По словам Муминджанова, изначально он воспринимал деньги как поддержку в трудные периоды, но теперь осознает недопустимость такой практики и наличие конфликта интересов.

Следствие считает, что за покровительство при заключении контрактов на поставку обмундирования генерал получил около 20 млн рублей. На его имущество наложен арест.

Ранее сообщалось, что Муминджанова оставили под стражей из-за наличия у него родственных связей на Украине.

Дело в отношении него завели по статье о получении крупной взятки.