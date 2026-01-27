Технологии и нарративы украинской пропаганды, которые успешно зарекомендовали себя ранее, сейчас не работают. Невозможно убедить человека, у которого в доме нет электричества, в том, что скоро будет победа.0 комментариев
Суд подтвердил штраф мэрии Лиссабона за передачу данных протестующих России
Конституционный суд Португалии признал законным штраф для администрации Лиссабона, передавшей российским дипломатам личную информацию участников протестной акции 2021 года.
Высшая конституционная инстанция Португалии подтвердила приговор мэрии Лиссабона по делу о передаче российским властям персональных данных участников акции у посольства РФ, передает ТАСС.
Суд признал, что муниципалитет обязан защищать личную информацию так же, как частные структуры, и потому должен выплатить штраф. Теперь материалы возвращены в суд Лиссабона, который установит, по скольким эпизодам уже истек срок давности, и определит окончательный размер наказания.
Ранее размер штрафа для мэрии составлял 738 тыс. евро. Разбирательство связано с протестом 2021 года напротив российского посольства в столице Португалии. Тогда несколько россиян отправили свои данные в мэрию для согласования митинга, а чиновники переслали эту информацию не только в местную полицию, но и в диппредставительство РФ, что вызвало жесткую критику португальских политиков. Российское посольство в Лиссабоне, комментируя публикации в СМИ, заявило: «желание так называемых активистов поупражняться в самопиаре за счет политизации всего и вся, не гнушаясь низкопробными провокациями».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Южный центральный административный суд в Португалии признал апелляцию мэрии Лиссабона необоснованной по делу о передаче личных данных протестующих российским властям.