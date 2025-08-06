Апелляционный суд подтвердил штраф мэрии Лиссабона за передачу данных России

Мэрия Лиссабона проиграла аппеляцию о выплате 738 тыс. евро за передачу данных России

Tекст: Денис Тельманов

Решение суда об отклонении апелляции мэрии Лиссабона по делу о передаче российских манифестантов опубликовано газетой Diario de Noticias, передает ТАСС. Согласно постановлению, штраф составит 738 тыс. евро после снижения первоначальной суммы в 1,25 млн евро из-за истечения срока давности по части нарушений.

Суд отметил, что городские власти действовали «свободно, преднамеренно и осознанно», а апелляция ответчика признана «полностью необоснованной». Пока не известно, намерена ли мэрия Лиссабона обжаловать это решение повторно.

В 2021 году группа российских граждан, организовавших акцию у посольства России в Лиссабоне, предоставила свои данные в мэрию для согласования мероприятия.

Городская администрация затем переслала эти данные не только в полицию, что предусмотрено протоколами, но и в посольство и МИД России, что вызвало критику со стороны португальских политиков.

Посольство России в Лиссабоне, комментируя ситуацию, заявило: «Желание так называемых активистов поупражняться в самопиаре за счет политизации всего и вся, не гнушаясь низкопробными провокациями, очевидно».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в центре Лиссабона группа неонацистов совершила нападение на театральную труппу и сорвала спектакль о Луише де Камоэнсе, приуроченный ко Дню Португалии.

Крайне правая партия Chega заняла второе место на парламентских выборах в Португалии. Chega является аналогом «Альтернативы для Германии» и отражает общеевропейские правые тенденции. Причиной роста популярности правых в Португалии стал крупнейший в истории страны миграционный кризис.