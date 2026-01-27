Технологии и нарративы украинской пропаганды, которые успешно зарекомендовали себя ранее, сейчас не работают. Невозможно убедить человека, у которого в доме нет электричества, в том, что скоро будет победа.0 комментариев
Профессора ДВФУ отправили в СИЗО за попытку продать марихуану
Преподавателя Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) заключили под стражу после задержания с партией каннабиса весом почти восемь граммов, сообщили в пресс-службе судов Приморского края.
Советский районный суд Владивостока удовлетворил ходатайство следствия и заключил женщину под стражу сроком на два месяца, передает РИА «Новости».
Фигурантку обвиняют в покушении на сбыт наркотических средств в значительном размере.
По версии следствия, 22 января подозреваемая пыталась сбыть 7,76 грамма марихуаны в неустановленном месте города. Довести преступный умысел до конца ей не удалось, так как действия пресекли сотрудники полиции. Наркотическое вещество было изъято в ходе осмотра места происшествия.
Подозреваемую арестовали.
