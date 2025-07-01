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Профессор-востоковед СПбГУ задержан за экстремистскую символику
В Петербурге арестовали профессора СПбГУ Михаила Суворова по уголовной статье
Профессор восточного факультета СПбГУ Михаил Суворов арестован по делу о публичной демонстрации экстремистской символики.
Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал 78, в Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали профессора восточного факультета СПбГУ, доктора филологических наук Михаила Суворова.
В отношении ученого возбудили уголовное дело по статье о публичной демонстрации экстремистской символики. Профессор был арестован.
Детали дела и обстоятельства задержания в официальных источниках пока не раскрываются.
Ранее Октябрьский суд Екатеринбурга назначил главе спортклуба «Двухглавый орел» Петру Колесову 12 суток ареста за демонстрацию нацистской символики на его теле.
Также суд в Екатеринбурге признал главного редактора «Вечерних ведомостей» Владислава Постникова виновным в демонстрации символики экстремистской организации и назначил ему 14 суток административного ареста.