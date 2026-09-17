Фетисов назвал санкции против «кормящей планету» России большой ошибкой

Эксперт: ВС России не допустили запуска «Запорожстали»

Военный эксперт Кнутов: Потеря «Запорожстали» критична для Украины

Tекст: Олег Исайченко

«ВС России продолжают системную работу по изолированию Украины. Под ударом – переправы через Днестр, портовая инфраструктура, суда, задействованные в интересах ВСУ, а также железнодорожные узлы и пограничные переходы. Все это существенно осложняет доставку военных грузов и срывает графики поставок», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

Кроме того, российская армия бьет и по другим «болевым» точкам – в частности, по объектам ВПК Украины, продолжил он. На этом фоне собеседник упомянул металлургический комбинат «Запорожсталь». В августе стало известно о полной остановке предприятия. Аналитик допустил, что выведенные из строя цеха начали восстанавливать, поэтому ВС РФ снова нанесли удар по этой цели, чтобы не допустить возобновления работы предприятия.

«На «Запорожстали» производили прокатный лист, который шел на изготовление защитных конструкций, фортификационных модулей, брони для военной техники. Также украинские власти отправляли значительные объемы металла за рубеж. То есть продукция, с одной стороны, использовалась непосредственно в ВСУ, а с другой – давала доходы, которые перераспределялись на содержание армии и ведение боевых действий», – напомнил Кнутов.

По его словам, потеря «Запорожстали» критична для Украины: это не только ограничивает возможности по восстановлению боевой техники, но и сокращает экспортные возможности страны и поступление валютных средств из-за рубежа. Киевские власти уже сталкиваются с серьезными последствиями. Так, Владимир Зеленский признал дефицит в бюджете на ВСУ в размере 27 млрд долларов.

«Это связано с прекращением экспорта металлов и перекрытием экспорта через большую Одессу», – пояснил спикер. Более того, остановка предприятия обернется для Киева дополнительными расходами. «В связи с отсутствием собственных мощностей Украине придется закупать продукцию, а это недешево», – рассуждает эксперт.

Также Кнутов отдельно обратил внимание на удары ВС России по дата-центрам – на этот раз «Де Ново». Собеседник напомнил, что центры обработки данных на Украине работают в связке с системой искусственного интеллекта Maven Smart System американской компании Palantir Technologies. Она в том числе выдает данные, которые используются для прокладки маршрута БПЛА. «Работая по этой цели, мы фактически осложняем противнику запуск беспилотников по тыловым районам нашей страны», – считает аналитик.

На этом фоне принципиально важны и удары по объектам энергетической инфраструктуры, которые питают как ЦОД, так и заводы, военные предприятия на территории Украины. «Вывод из строя трансформаторных подстанций играет важнейшую роль», – подчеркнул он.

В ночь на четверг ВС России нанесли массированный и групповые удары по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины. Как сообщили в Минобороны, операция проводилась с применением высокоточного оружия наземного, морского и воздушного базирования, беспилотных летательных аппаратов.

По данным военного ведомства, в результате в Киеве и области поражены цеха по производству и хранению беспилотников различных типов, включая БПЛА средней дальности RAX-2X. Также удар нанесен по предприятию «Пегас Армс», выпускающему дроны большой и средней дальности, и по заводу комплектующих для БПЛА и подготовке к применению наземных робототехнических комплексов.

Среди целей – дата-центр «Де Ново», обслуживающий серверное оборудование, используемое в военных целях, а также аккумуляторный парк хранения энергии в Броварах, обеспечивающий бесперебойное функционирование военных объектов на территории Киевской области.

В Запорожской области поражен металлургический комбинат «Запорожсталь» – ключевое предприятие металлургической промышленности Украины, осуществляющее выплавку чугуна и выпуск прокатной стали, используемой оборонными предприятиями Украины и Европы. Также удар нанесен по сборочному предприятию «Искра», производящему комплексы радиотехнической разведки, РЭБ и комплектующие для зенитных управляемых ракет.

В Одесской области в порту «Черноморск» поражен сухогруз с военными грузами. Также выведены из строя электроподстанция «Арциз», обеспечивающая функционирование порта «Измаил», и два автомобильных моста через Днестр в районе Маяков, используемых для транзитных перевозок военных грузов из Румынии и порта «Измаил». Кроме того, на переходе морем в 11 км восточнее Одессы поражено морское судно, доставлявшее в порт «Одесса» грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ.

Напомним, 11 сентября российские военные впервые нанесли удар по дата-центру «Би-мобайл» в Киеве. По данным Минобороны, ЦОД обеспечивал хранение, обработку и передачу данных, в том числе разведывательных, для нужд ВСУ. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты отмечали, что в результате разведывательно-управленческие возможности противника могут быть серьезно ограничены.

Смотрите кадры результатов атаки по «Запорожстали» в канале газеты ВЗГЛЯД в Max.