Случай Ермака – это еще одно напоминание о том, что оккультизм – не безобидная придурь, а реальная опасность. Люди, принимающие решения, находятся в той же информационной среде, что и население в целом.2 комментария
ФАС выявила завышение цен «Нижфарма» на препарат от давления
ФАС завела дело на «Нижфарм» из-за завышения цен на препарат от давления
Антимонопольная служба обвинила фармкомпанию «Нижфарм» в необоснованном повышении стоимости единственного в стране препарата от давления на 19–28%, он не входил в перечень жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП), поэтому на него не распространялось ценовое госрегулирование, отметили в ведомстве.
Антимонопольное дело против фармацевтической компании «Нижфарм» было возбуждено из-за роста цен на лекарство для снижения артериального давления, следует из сообщения Федеральной антимонопольной службы (ФАС). В публикации на сайте ведомства говорится: «Фармпроизводитель необоснованно повысил отпускные цены на препарат на 19–28% (в зависимости от дозировки). При этом себестоимость снижалась, а темпы роста прибыли значительно превысили рост расходов на производство».
Служба отмечает, что указанное лекарство поставлялось в страну только «Нижфармом». Препарат не входил в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, поэтому на него не распространялось государственное регулирование цен.
В действиях компании антимонопольный орган усмотрел признаки нарушения пункта 1 части 1 статьи 10 Федерального закона № 135-ФЗ «О защите конкуренции», касающегося запрета на злоупотребление доминирующим положением. В случае установления вины «Нижфарму» грозит штраф либо обязанность вернуть в бюджет незаконно полученный доход.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент Владимир Путин передал акции «Нижфарма» во временное управление российской компании «Фармирус».
До этого ФАС признала фармкомпанию «КРКА» нарушившей антимонопольное законодательство из-за завышения цен на препарат от повышенного артериального давления «Ко-Дальнева».
Позже Федеральная антимонопольная служба объявила о начале проверок ряда фармкомпаний из-за признаков необоснованного удорожания лекарств, не входящих в перечень ЖНВЛП.