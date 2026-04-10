На Украине решили сократить пособия нуждающимся
Власти Украины намерены пересмотреть порядок предоставления социальной помощи нуждающимся, что позволит уменьшить затраты бюджета на выплату пособий, сообщил глава Минсоцполитики Денис Улютин.
Улютин рассказал, что сейчас поддержка семей и граждан в сложных жизненных обстоятельствах обходится бюджету более чем в 100 млрд гривен, что составляет примерно 2,3 млрд долларов. По его словам, основное изменение коснется перехода от выплат «по статусу» к адресной помощи на основе реальных потребностей, передает ТАСС.
В интервью украинской версии Forbes Улютин пояснил, что новая система будет строиться на принципах срочности, адресности и четких критериев назначения помощи. Министр отметил: «Нужен переход от выплат «по статусу» к поддержке на основе потребностей, срочной, адресной и с четко определенными правилами. Над этой концепцией работаем». Он добавил, что в настоящее время на Украине около 13 млн человек нуждаются в господдержке, и эта цифра может быть даже выше.
Улютин подчеркнул, что ведомство разрабатывает стратегию по возвращению граждан к экономической активности, чтобы не столкнуться с ситуацией нехватки ресурсов для оказания помощи всем нуждающимся. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров ранее отмечал, что из-за неэффективной политики властей за чертой бедности находятся 8,8 млн украинцев. По данным опросов, 30% населения хватает средств только на продукты и оплату коммунальных услуг, а 10% вынуждены экономить даже на еде.
Ранее сообщалось, что в Министерстве социальной политики Украины исчезли 500 тыс. долларов Всемирного банка.