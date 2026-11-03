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Санду отказалась рассматривать помилование экс-главы Гагаузии Гуцул
NewsMaker: Санду отказалась рассматривать помилование экс-главы Гагаузии Гуцул
Президент Молдавии Майя Санду не будет рассматривать обращение лидера социалистов Игоря Додона о помиловании бывшего башкана Гагаузии Евгении Гуцул, сообщило молдавское издание NewsMaker.
Как пишет NewsMaker со ссылкой на источники в администрации, при отсутствии согласия осужденного ходатайство о помиловании не рассматривается, передает РИА «Новости».
«Обращение Игоря Додона не соответствует требованиям, предусмотренным положением для рассмотрения в рамках процедуры индивидуального помилования», – приводит издание слова источника.
Додон опубликовал публичный призыв к действующим властям освободить от наказания Гуцул, которая была ранее приговорена к семи годам лишения свободы. Политик сообщил, что передал письмо в администрацию президента.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Конституционный суд Молдавии отклонил запрос оппозиционной Партии социалистов, признав законным требование о знании румынского языка для кандидатов на пост главы Гагаузии.
Летом президент Молдавии Майя Санду подписала указ о переводе вынесшей приговор Гуцул судьи Анны Кучереску в Высшую судебную палату страны.
В апреле Национальная администрация пенитенциарных учреждений Молдавии отказалась разрешить российскому дипломату Олегу Озерову посетить главу Гагаузской автономии в следственном изоляторе.