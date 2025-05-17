Позиции, с которыми Москва и Киев вышли на переговоры, диаметрально противоположны. Однако переговоры все равно продолжатся. Потому что сторонам нужен сам переговорный процесс – чтобы выиграть в грандиозной переговорной игре, которую сейчас проводят даже не два, а четыре участника.0 комментариев
В многоэтажном доме на Ленинградском проспекте Москвы произошел пожар
На Ленинградском проспекте в Москве пожар произошел пожар в многоэтажном жилом доме, огнеборцы спасли 11 человек, среди которых оказался ребенок.
Пожар в жилом доме на Ленинградском проспекте в Москве полностью потушен, сообщает ТАСС. По данным столичного управления МЧС, спасены 11 человек, среди которых был и ребенок. Спасательная операция завершилась успешно, угрозы для остальных жильцов нет.
Ранее огнеборцы локализовали возгорание на четвертом этаже многоэтажки. В момент тушения спасли шесть человек, включая ребенка, уточнили в МЧС.
О причинах возгорания пока не сообщается. Известно, что благодаря оперативным действиям пожарных удалось избежать жертв и больших разрушений.
Ранее в мае сотрудники экстренных служб ликвидировали пожар в квартире на улице Генерала Тюленева и обнаружили тела трех погибших.
До этого в здании Стасовских гостиниц на улице Покровка пожар охватил деревянные перекрытия и крышу.