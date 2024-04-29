Скуратов заявил о шансе раскрыть дело об убийстве Листьева

Экс-генпрокурор Скуратов считает, что дело об убийстве журналиста Листьева еще можно раскрыть

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, есть шансы раскрыть это дела, которое для него является больной темой, передает ТАСС.

Скуратов добавил, что следствие допустило ряд ошибок, ставших препятствием для результативного расследования. Он отметил, что были вопросы, связанные с недобросовестностью работников оперативных служб, когда утекала информация из следственно-оперативной группы. Как признался Скуратов, он даже видел потом, какие документы утекали.

Главной же причиной фактической остановки следствия экс-генпрокурор назвал связи возможного главного заказчика этого преступления.

«Я до сих пор не говорю его имя, потому что есть презумпция невиновности», – заключил Скуратов.

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин не давал никаких поручений о возобновлении расследования убийства журналиста Владислава Листьева.

Напомним, Листьев погиб от двух выстрелов 1 марта 1995 года в подъезде своего дома на Новокузнецкой улице в Москве. В августе 2018 года в России разгорелся спор вокруг версии о возможной причастности олигарха Бориса Березовского к убийству Листьева.