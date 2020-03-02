Кремль ответил на вопрос о возобновлении расследования убийства Листьева

Президент России Владимир Путин не давал никаких поручений о возобновлении расследования убийства журналиста Владислава Листьева, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«До сих пор не было от главы государства никаких поручений или обращений на этот счет», – приводит его слова ТАСС.

Пескова спросили, может ли президент дать такое поручение главе Следственного комитета. Представитель Кремля сказал, что затрудняется точно сказать, возможно ли это «чисто юридически». «В целом он вполне может дать [такое поручение], но до сих пор каких-то решений президента на этот счет не было», – добавил он.

Ранее журналисты Ксения Собчак, Алексей Пивоваров и Родион Чепель обратились в Следственный комитет России и Генеральную прокуратуру России с просьбой вернуть дело об убийстве Листьева в производство.

Напомним, Листьев погиб от двух выстрелов 1 марта 1995 года в подъезде своего дома на Новокузнецкой улице в Москве. Следователи связывали преступление с его деятельностью на посту гендиректора ОРТ (ныне Первый канал). В 2009 году следствие было приостановлено.

В августе 2018 года в России разгорелся спор вокруг версии о возможной причастности олигарха Бориса Березовского к убийству Листьева.