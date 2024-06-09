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Мединский захотел отправить свой учебник истории всем сотрудникам СБУ
Мединский «с большим воодушевлением» узнал об обвинениях со стороны СБУ из-за участия в составлении учебника истории
Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что «с большим воодушевлением» относится к решению СБУ завести против него уголовное дело за участие в составлении учебника истории.
Как заявил Мединский, его радует, что в СБУ «читают учебники по истории». По его словам, такое чтение значительно «повысит образовательный уровень» ведомства. Он полагает, что вместе с ректором МГИМО МИД России Анатолией Торкуновым и руководителем Института всеобщей истории РАН Александром Чубарьяном «многого добились в деле исторического просвещения». Мединский сказал, что «с удовольствием направил бы всем сотрудникам СБУ наши учебники», это позволило бы изменить их жизнь «к лучшему», передает РИА «Новости».
Напомним, Мединский, Торкунов и Чубарьян выступили соавторами учебника по истории России для 11-х классов. СБУ обвинила Мединского и Торкунова в искажении украинской истории.