Мединский захотел отправить свой учебник истории всем сотрудникам СБУ

Мединский «с большим воодушевлением» узнал об обвинениях со стороны СБУ из-за участия в составлении учебника истории

Tекст: Антон Антонов

Как заявил Мединский, его радует, что в СБУ «читают учебники по истории». По его словам, такое чтение значительно «повысит образовательный уровень» ведомства. Он полагает, что вместе с ректором МГИМО МИД России Анатолией Торкуновым и руководителем Института всеобщей истории РАН Александром Чубарьяном «многого добились в деле исторического просвещения». Мединский сказал, что «с удовольствием направил бы всем сотрудникам СБУ наши учебники», это позволило бы изменить их жизнь «к лучшему», передает РИА «Новости».

Напомним, Мединский, Торкунов и Чубарьян выступили соавторами учебника по истории России для 11-х классов. СБУ обвинила Мединского и Торкунова в искажении украинской истории.



