Целью британской политики в Европе всегда было разрушение любых признаков сотрудничества между такими державами, как Германия, Франция и Россия. Но это не спасло Лондон от утраты своего внешнеполитического могущества. И сегодня положение Британии в мире можно охарактеризовать как «Сингапур на Атлантике».0 комментариев
Суд в Москве арестовал экс-банкира Хотина по новому делу о мошенничестве
Мещанский суд Москвы арестовал Алексея Хотина за причастность к мошенничеству на сумму 23,6 млрд рублей, что стало новым эпизодом в деле бывшего владельца банка «Югра».
Мещанский суд Москвы постановил арестовать бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина по новому делу о мошенничестве. Ему вменяется мошенничество в особо крупном размере по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Ранее Хотин уже был приговорен к девяти годам лишения свободы за растрату более 23 млрд рублей, сообщает РИА «Новости».
«Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Хотина меры пресечения в виде заключения под стражу», – сообщили в суде. При этом Центробанк отозвал лицензию у банка «Югра» еще в июле 2017 года, а в сентябре 2018 года Арбитражный суд Москвы признал банк банкротом.
Ранее Замоскворецкий суд Москвы приговорил к тюремным срокам и других фигурантов дела, включая бывшего президента банка «Югра» Алексея Нефедова и экс-председателя правления Дмитрия Шиляева. Мосгорсуд признал приговор законным, а суд постановил взыскать с них 17,3 млрд рублей в пользу Агентства по страхованию вкладов.
Хотин, Шиляев, Нефедов и Чернова, по данным суда, похитили 23,6 млрд рублей путем выдачи заведомо невозвратных кредитов подконтрольным юрлицам в 2014-2017 годах. «Дыра» в капитале банка оценивалась Центробанком в 160,9 млрд рублей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Мещанский районный суд Москвы принял решение о национализации объектов недвижимости, связанных с экс-банкиром Алексеем Хотиным, общей площадью свыше 1,5 млн кв. метров. Суд также взыскал с банкира Хотина более 220 млрд рублей по иску Федеральной налоговой службы. В столице были арестованы три бизнес-центра, принадлежащие экс-владельцу банка «Югра» Алексею Хотиным.