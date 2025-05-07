Когда Никулин бросает гранату, ты понимаешь, что это не пожилой актер в гимнастерке, а реальный фронтовик. Причем не артист с фронтовым опытом, а именно рядовой Некрасов, на которого прет танк. И контуженный Николай Стрельцов совсем не похож на Штирлица.10 комментариев
Суд признал законным взыскание с Хотина более 220 млрд рублей
Вступило в силу решение о взыскании более 220 млрд рублей с бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина согласно иску Федеральной налоговой службы.
Решение Замоскворецкого районного суда Москвы о взыскании с экс-владельца банка «Югра» Алексея Хотина более 220 млрд рублей по иску Федеральной налоговой службы вступило в законную силу, передает ТАСС. Мосгорсуд оставил без изменения решение первой инстанции и отклонил апелляционную жалобу Хотина.
Как указывается в материалах дела, Хотиным была создана группа компаний «Русь-ойл», объединяющая 157 взаимосвязанных юридических лиц под его контролем. ФНС заявила в суде, что бывший банкир использовал сложные схемы для уклонения от уплаты налогов, в том числе по налогу на добычу полезных ископаемых, налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль организаций.
Судом установлено, что в рамках этих схем осуществлялись фиктивные сделки между компаниями группы, отражались ложные сведения в регистрах учета, переводилась выручка на счета подконтрольных лиц и выводились средства на счета нерезидентов. Общая задолженность была сформирована из неисполненных обязательств 80 юридических лиц и не была погашена в досудебном порядке.
Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Москве арестовал бывшего банкира Алексея Хотина по новому делу о мошенничестве. Мещанский районный суд Москвы ранее принял решение о национализации объектов недвижимости, связанных с Хотиным, общей площадью более 1,5 млн кв. метров. Суд также взыскал с Хотина более 220 млрд рублей по иску Федеральной налоговой службы.