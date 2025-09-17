Израиль возводит в культ абсолютную безнаказанность ради самой безнаказанности. Это может привести к очень опасным вещам. Культу жестокости ради жестокости, давления ради давления, санкций ради санкций, геноцида ради геноцида. И тогда мир – то, что от него осталось – пойдет вразнос.0 комментариев
СК: Завершено расследование против 177 иностранных наемников на Украине
Следователи окончили расследования в отношении 177 иностранных боевиков, которые принимают участие в боевых действиях на стороне киевского режима, сообщили в СК России.
Завершено расследование 177 уголовных дел в отношении иностранных наемников, указали в ведомстве, передает ТАСС.
Ранее в ДНР заочно осудили гражданина США Эндрю Ричарда Бренса, участвовавшего в боевых действиях на стороне Украины. Кроме того, наемника из Грузии Алеко Элисашвили заочно осудили за участие в вооруженном конфликте на стороне киевского режима.