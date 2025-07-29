Наемника из США заочно осудили в России

Tекст: Алексей Дегтярев

Верховный суд ДНР заочно приговорил 37-летнего Бренса к 14 годам строгого режима, передает РИА «Новости».

По данным следствия, в 2023 году Бренс прибыл на Украину, где добровольно вступил в 4-й батальон так называемого «интернационального легиона» теробороны Украины. Он принимал участие в боях против российских военных до мая 2025 года и получил за это более 1,9 млн рублей.

Бренс объявлен в международный розыск. Ему заочно избрана мера пресечения – заключение под стражу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Верховный суд ДНР заочно приговорил гражданку США Дженнифер Мюлли к 13 годам заключения за участие в боевых действиях на стороне украинских вооруженных сил.