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    Спекуляции на далеком прошлом в странах-новоделах и подрывная деятельность русофобов базируются на одних и тех же идеях, и нам не надо их делить на «какую надо деколонизацию» и «какую не надо».

    5 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Разрушит ли Трамп англосаксонский мир

    Америка как «мировой жандарм», «мировой диктатор» и «мировой мессия» – это скорее проект космополитическо-еврейский, нежели исконно американский. Исконно американский проект – изоляционизм. Изоляционизм доминировал и был самым мощным общественным движением вплоть до начала 40-х годов ХХ века.

    2 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленский отверг мирные инициативы Орбана

    Зеленский оскорбляет не только Орбана, который может создать его режиму немало проблем по линии ЕС, но и Трампа, который 20 января станет самой могущественной фигурой в западном мире и от которого во многом зависит судьба самого Зеленского и майданной Украины.

    3 комментария
    25 декабря 2024, 19:04 • Новости дня

    При крушении пассажирского самолета в Казахстане погибли 38 человек

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате крушения пассажирского самолета в Казахстане погибли 38 человек, а состояние 29 пострадавших оценивается как тяжелое и средней тяжести, сообщил портал Tengrinews со ссылкой на вице-премьера республики Каната Бозумбаева.

    Бозумбаев сообщил, что при крушении пассажирского самолета погибли 38 человек. Бозумбаев возглавляет правительственную комиссию, которая занимается расследованием причин трагедии, сообщает ТАСС.

    По словам вице-премьера, в больницах находятся 29 человек, пострадавших в результате аварии. Среди них двое детей. Из всех пострадавших 11 находятся в стабильно тяжелом состоянии, остальные имеют травмы средней степени тяжести.

    Ранее сообщалось, что в результате крушения самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) близ казахстанского города Актау 32 человека из 62-х остались живы и отправлены на лечение. Следственный комитет России возбудил дело после крушения самолета в Казахстане.

    Между тем в Сети появились кадры самолета, упавшего под Актау, с необычными отверстиями на хвосте, которые напоминают следы от обстрела или взрыва с поражающими элементами.

    25 декабря 2024, 12:12 • Новости дня
    Авиаэксперт объяснил, почему разбившийся в Актау самолет перед крушением делал петли

    Авиаэксперт Горбачев: У разбившегося в Актау пассажирского самолета перед посадкой не тянули двигатели

    Авиаэксперт объяснил, почему разбившийся в Актау самолет перед крушением делал петли
    @ кадр из видео

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Пилоты самолета рейса Баку – Грозный сделали две петли перед приземлением, чтобы выработать оставшееся топливо. Они предвидели катастрофу и хотели минимизировать силу возможного взрыва, сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Виктор Горбачев. Ранее недалеко от казахстанского Актау разбился самолет Embraer 190.

    «Оценивать ситуацию пока можно только на основании видео в Сети. Обращает на себя внимание слишком резкое снижение самолета. Нос завалился довольно низко, на посадку обычно заходят под другим углом. Если бы угол был иным, они могли бы сесть на брюхо и избежать катастрофических последствий», – пояснил Виктор Горбачев, гендиректор ассоциации «Аэропорт» гражданской авиации.

    «Все вышесказанное говорит о том, что у самолета, вероятно, не тянули двигатели. Скорость посадки идет в пределах 280-300 км/ч, а в этом случае скорость, судя по всему, была уже меньше. В итоге пилоты не смогли при помощи рулевого управления вытянуть машину. Тут могут быть как технический, так и человеческий факторы, или оба в совокупности. Пока однозначно говорить рано», – детализировал эксперт.

    «Также сообщается, что самолет сделал две петли. Очевидно, пилоты предвидели, что посадка может привести к трагическим последствиям и максимально вырабатывали топливо, чтобы минимизировать силу взрыва. Они оставили топливо только для посадки. Не исключено, что это и спасло тех, кто выжил – взрыв был куда меньше того, который мог быть», – подчеркнул спикер.

    «Также у самолета мог при контакте с землей отвалиться двигатель, и благодаря этому взрыв не полностью затронул фюзеляж. А о причинах говорить рано – в двигатель могли попасть птицы, мог быть технический сбой, ошибка пилотирования», – резюмировал Горбачев.

    В среду утром недалеко от казахстанского Актау разбился самолет Embraer 190. Лайнер принадлежит Azerbaijan Airlines. Он летел из Баку в Грозный. По предварительным данным, на борту находились пять членов экипажа и 62 пассажира, среди них, как уточнил Минтранс Казахстана, 37 граждан Азербайджана, три – Киргизии, 16 россиян и шесть казахстанцев. По информации МЧС республики, 25 пострадавших в результате крушения самолета госпитализированы в Мангистаускую областную больницу.

    Представитель «Росавиации» Артем Кореняко сообщил, что авиакатастрофа произошла, предположительно, после столкновения с птицами. «Предварительно, после столкновения с птицами из-за возникшей нештатной ситуации на борту воздушного судна его командир принял решение идти на запасной аэродром – им был выбран Актау», – сказано в сообщении. «Росавиация» находится в контакте с перевозчиком AZAL, авиационными властями Азербайджана и Казахстана.

    По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело, передает портал Tengrinews со ссылкой на пресс-службу департамента полиции на транспорте. «В настоящее время сотрудниками департамента полиции на транспорте начато досудебное расследование по статье «Нарушение правил безопасности при эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», – говорится в сообщении.

    Коментарии (12)
    25 декабря 2024, 15:15 • Новости дня
    Заслуженный пилот России объяснил маневры самолета Embraer 190 перед катастрофой в Актау
    Заслуженный пилот России объяснил маневры самолета Embraer 190 перед катастрофой в Актау
    @ qr_tjm

    Tекст: Татьяна Косолапова

    В то время, как произошла остановка двигателей и экипаж осуществлял переход на ручное управление, Flightradar24 как раз показал, что судно то снижалось, то набирало высоту, заявил газете ВЗГЛЯД заслуженный пилот России Юрий Сытник, комментируя падение самолета под Актау в Казахстане.

    «Исходя из того, что я видел на снимках и видео, можно сделать вывод, что самолет, скорее всего, снижался для поддержания скорости. Довольно значительное у него снижение было, скорее всего, не работали двигатели. Если два двигателя сразу отключились – значит, это стая птиц, а не одна», – говорит Сытник.

    Он объясняет, что при столкновении с одной птицей отказать может лишь один двигатель, а если судно врезается в стаю, то может быть повреждение двух двигателей, как это было в 2019 году в Жуковском, когда командир авиалайнера Airbus A321 Дамир Юсупов вместе со вторым пилотом Георгием Мурзиным совершили аварийную посадку в кукурузном поле.

    «Далее, когда двигатели останавливаются, естественно гидронасосы не работают, тогда автоматическая система управления отключается. Остается режим direct mode – режим прямого ручного управления. Поэтому, если все произошло мгновенно и быстро, пока произошел удар (столкновение с птицами – прим. ВЗГЛЯД), за которым последовала остановка двигателей, экипаж осуществлял переход на direct mode, Flightradar24 как раз показал, что судно то снижалось, то набирало высоту, то выполняло фигуры», – рассуждает пилот.

    Собеседник обращает внимание, что поскольку есть выжившие пассажиры, скорее всего, полетная информация – черные ящики – целая. Как правило, на их расшифровку уходит не более двух-трех дней. Из этой информации, по словам пилота, можно будет точно узнать, сколько двигателей отказало во время полета и какая ситуация на борту была на момент катастрофы.

    «Сообщается, что был взрыв в салоне. На борту есть маленькие переносные кислородные баллоны для обеспечения жизнедеятельности пассажиров и экипажа. Возможно, взорвался один из них», – объясняет Сытник.

    Также эксперт полагает, что когда произошел отказ двигателей, самолет управлялся вручную, в связи с чем «немножко промазал», стал доворачивать правым разворотом до полосы. «На записях видно, что это управляемый разворот был, потому что самолет четко держится, не переворачивается и его не болтает. Осмысленный вираж делает для попадания на полосу», – анализирует он уже доступные кадры с места происшествия и видео катастрофы.

    Также, продолжает пилот, у самолета были выпущены шасси, что говорит о том, что экипаж пытался сесть на искусственную ВПП (взлетно-посадочную полосу) – посадка производилась вне аэродрома или вне подготовленной полосы. Подобного рода посадки, как правило, производятся на фюзеляж – на брюхо самолета без выпуска шасси. Это считается более безопасным, чем садиться вне аэродрома на шасси, поскольку любая выемка, любой овражек может снести колесо и перевернуть самолет, вызвав взрыв и пожар.

    «Я не думаю, что в данном случае была такая ошибка, что экипаж принял решение садиться вне аэродрома, выпустив шасси, потому что порядок действий в таких ситуациях четко прописан в документации. Соответственно, шасси могли по какой-то причине сами вывалиться. Но, опять же, это будет известно по расшифровкам», – заключил Сытник.

    В среду следовавший из Баку в Грозный пассажирский самолет Azerbaijan Airlines разбился рядом с Актау. Азербайджанская авиакомпания AZAL предоставила список пассажиров, согласно которому на борту находились 62 пассажира, 32 из них выжили, в частности двое детей. Сообщается, что на сервисе Flightradar24 отобразился странный курс самолета. Судно сделало две петли, после чего исчезло с радаров.

    В Росавиации рассказали, что командир разбившегося в Казахстане самолета «Азербайджанских авиалиний» принял решение перенаправить рейс на запасной аэродром в Актау после столкновения с птицами. Управление здравоохранения Мангистауской области сообщило о взрыве баллона на борту самолета, в связи с чем поступил вызов 1-й категории срочности.

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту катастрофы самолета в Казахстане с российскими гражданами на борту.

    Коментарии (7)
    25 декабря 2024, 18:34 • Видео
    Трамп решил увеличить США в два раза

    Дональд Трамп еще не стал президентом США, но уже проводит многообещающую внешнюю политику, если смотреть на нее из России. Речь в данном случае не об Украине или НАТО, а о Панаме, Гренландии, Канаде и других далеких, но в данном случае очень важных берегах. Такой президент США нам нужен!

    Коментарии (0)
    25 декабря 2024, 16:28 • Новости дня
    В Сети опубликованы кадры с пробоинами на упавшем под Актау самолете

    Опубликованы кадры с пробоинами на хвосте упавшего самолета под Актау

    Tекст: Вера Басилая

    В Сети появились кадры самолета, упавшего под Актау, с необычными отверстиями на хвосте, которые напоминают следы от обстрела или взрыва с поражающими элементами.

    В социальных сетях распространились фотографии и видеокадры упавшего под Актау самолета с отметинами на хвосте.

    Эксперты, проанализировавшие опубликованное видео, предположили, что отверстия на фюзеляже могут быть результатом обстрела или взрыва с поражающими элементами.

    Авиаэксперты Роман Гусаров и Игорь Маликов ранее заявили, что на борту самолета могли находиться лишь кислородные баллоны, но причины их возможного взрыва остаются неясными.

    Напомним, в результате крушения самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) близ казахстанского города Актау 32 человека остались живы и проходят лечение, а в Росавиации сообщили о 16 россиянах на борту разбившегося самолета. Следственный комитет России возбудил дело после крушения самолета в Казахстане.


    Коментарии (14)
    25 декабря 2024, 11:09 • Новости дня
    Названо число россиян на борту разбившегося в Казахстане самолета

    На борту разбившегося в Казахстане самолета находились 16 россиян

    Названо число россиян на борту разбившегося в Казахстане самолета
    @ кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    В результате авиакатастрофы в Казахстане среди пассажиров самолета числились 16 граждан России, а также граждане Азербайджана, Киргизии и Казахстана, сообщил Минтранс Казахстана.

    Как указали в ведомстве, на борту разбившегося самолета находились 16 граждан России, также среди пассажиров числились 37 граждан Азербайджана, шесть казахстанцев и три гражданина Киргизии, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане под Актау, где произошло крушение пассажирского самолета, спасатели эвакуировали 12 человек. Пассажирский самолет, выполнявший регулярный рейс из Грозного в Баку, разбился в Казахстане, предположительно столкнувшись со стаей птиц. На борту упавшего в Актау самолета «Азербайджанских авиалиний» находились 105 пассажиров и пять членов экипажа. В АТОР ранее сообщали, что клиентов российских туроператоров на борту самолета не было.

    Коментарии (2)
    25 декабря 2024, 14:12 • Новости дня
    Эксперты оценили версию о взрыве баллона на борту разбившегося под Актау самолета

    Эксперты объяснили данные о взрыве баллона на борту упавшего под Актау самолета Embraer 190

    Эксперты оценили версию о взрыве баллона на борту разбившегося под Актау самолета
    @ REUTERS

    На борту самолета могут находиться лишь кислородные баллоны, однако причины их возможного взрыва неясны, сказали газете ВЗГЛЯД авиаэксерты Роман Гусаров и Игорь Маликов. Ранее управление здравоохранения Мангистауской области сообщило о взрыве баллона на борту самолета авиакомпании AZAL, который разбился под казахстанским Актау.

    «Газовых баллонов на борту воздушного судна нет. Максимум – мог быть кислородный баллон, который находится в аптечке на случай реанимации. Какие еще баллоны могут быть на борту воздушного судна – непонятно. Огнетушители не взрываются. А кислородный баллон может взорваться, если только его в костер бросить», – предположил редактор портала Авиа.ру Роман Гусаров.

    «Баллон мог быть только кислородным, но непонятно, отчего ему взрываться. Эти вещи проверяются на гораздо больших нагрузках», – соглашается Игорь Маликов, заслуженный летчик-испытатель, Герой России.

    Впрочем, если взрыв баллона действительно имел место, то он мог привести к аварийной ситуации, добавляет Гусаров. При этом признаков внешнего горения или разрушения самолета не замечено, заключил эксперт.

    Напомним, в среду утром недалеко от Актау в Казахстане разбился самолет Embraer 190. Лайнер компании Azerbaijan Airlines летел из Баку в Грозный. На борту находились пять членов экипажа и 62 пассажира, среди них 37 граждан Азербайджана, три – Киргизии, 16 россиян и шесть казахстанцев.

    По информации МЧС республики, число выживших возросло до 32 человек. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

    Позже управление здравоохранения Мангистауской области сообщило, что на борту самолета взорвался баллон.

    Коментарии (5)
    25 декабря 2024, 11:54 • Новости дня
    Стало известно о взрыве баллона на борту разбившегося в Казахстане самолета
    Стало известно о взрыве баллона на борту разбившегося в Казахстане самолета
    @ Иса Таженбаев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Управление здравоохранения Мангистауской области сообщило о взрыве баллона на борту самолета авиакомпании AZAL, который разбился под казахстанским Актау в среду.

    В сообщении управления, которое приводит агентство Казинформ, говорится, что 25 декабря в 10.58 по местному времени (8.58 мск) на борту самолета взорвался баллон, в связи с чем поступил вызов 1-й категории срочности, передает ТАСС.

    На место происшествия были отправлены 22 бригады скорой помощи и шесть бригад Центра медицины катастроф.

    Напомним, пассажирский самолет, направлявшийся из Баку в Грозный, потерпел крушение недалеко от города Актау в Казахстане. На борту самолета находились 105 пассажиров и пять членов экипажа. МЧС Казахстана сообщило о 28 выживших в авиакатастрофе.

    Коментарии (3)
    25 декабря 2024, 13:49 • Новости дня
    В авиакатастрофе в Казахстане выжили 32 человека

    Генпрокуратура Азербайджана: В авиакатастрофе в Казахстане выжили 32 человека

    В авиакатастрофе в Казахстане выжили 32 человека
    @ t.me/qr_tjm

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате крушения самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) близ казахстанского города Актау 32 человека остались живы, они проходят лечение, сообщили в Генпрокуратуре Азербайджана.

    Сотрудник пресс-службы Генпрокуратуры Азербайджана Кянан Зейналов сообщил на брифинге, что из находившихся на борту самолета 32 человека выжили, передает ТАСС.

    «По последним данным, из находившихся на борту самолета 32 человека выжили, проводится их лечение», – сказал Зейналов.

    Напомним, пассажирский самолет, направлявшийся из Баку в Грозный, потерпел крушение недалеко от города Актау в Казахстане. Ранее МЧС Казахстана сообщало о 28 выживших в авиакатастрофе под Актау. В Росавиации сообщили о 16 россиянах на борту разбившегося в Казахстане самолета. СК России возбудил дело после крушения самолета в Казахстане.

    Коментарии (4)
    25 декабря 2024, 12:36 • Новости дня
    Упавший под Актау самолет ушел на запасной аэродром из-за столкновения с птицами

    Росавиация: Упавший под Актау самолет ушел на запасной аэродром из-за столкновения с птицами

    Упавший под Актау самолет ушел на запасной аэродром из-за столкновения с птицами
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Командир разбившегося в Казахстане самолета «Азербайджанских авиалиний» принял решение перенаправить рейс на запасной аэродром в Актау после столкновения с птицами, сообщили в Росавиации.

    В Росавиации сообщили, что самолет Embraer 190 азербайджанской авиакомпании потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Актау в Казахстане, передает ТАСС.

    По предварительным данным, причиной крушения стало столкновение с птицами, что вызвало нештатную ситуацию на борту. Командир воздушного судна принял решение перенаправить рейс на запасной аэродром в Актау. На борту находились 67 человек, среди которых 16 россиян, 37 граждан Азербайджана, шесть – Казахстана и три гражданина Киргизии.

    На месте происшествия работают 52 спасателя и 11 единиц техники, сообщает МЧС Казахстана. Минтранспорта Казахстана уточнило, что самолет выполнял рейс из Баку в Грозный.

    Росавиация поддерживает контакт с авиационными властями Азербайджана и Казахстана, а также с авиаперевозчиком Azal, чтобы координировать действия и выяснять подробности происшествия.

    Напомним, пассажирский самолет, направлявшийся из Баку в Грозный, разбился недалеко от города Актау в Казахстане.

    Авиаэксперт Виктор Горбачев в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснил, почему разбившийся в Актау самолет перед крушением делал петли.

    Коментарии (3)
    25 декабря 2024, 13:14 • Новости дня
    СК возбудил дело после крушения самолета в Казахстане
    СК возбудил дело после крушения самолета в Казахстане
    @ Кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту крушения самолета в Казахстане с российскими гражданами на борту.

    Дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК.

    Генпрокуратура Азербайджана также инициировала уголовное дело в связи с крушением самолета авиакомпании AZAL в Актау. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, отметив, что дело заведено по статьям, касающимся нарушения правил безопасности транспорта и халатности, повлекших смерть двух и более лиц.

    Следствием занимается Следственное управление Генпрокуратуры Азербайджана. Возглавляет группу заместитель генерального прокурора Эльмар Джамалов. Ведомство также направило ходатайство в Генпрокуратуру Казахстана с просьбой о международной правовой помощи для выполнения необходимых процессуальных действий.

    Напомним, пассажирский самолет, направлявшийся из Баку в Грозный, разбился недалеко от города Актау в Казахстане. В больницы Казахстана доставили 29 пострадавших при крушении самолета.

    Президент России Владимир Путин выразил соболезнования азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву в связи с катастрофой.


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    25 декабря 2024, 15:42 • Новости дня
    Названы оказавшиеся безопасными места в упавшем в Казахстане самолете

    Большинство выживших при крушении в Казахстане сидели в хвосте самолета

    Tекст: Дарья Григоренко

    В результате крушения самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) возле Актау выжили пассажиры, находившиеся в хвостовой части, которая осталась практически целой, сообщили СМИ.

    Как пишет 24.kg, большинство выживших при этом находились в хвостовой части лайнера, которая получила минимальные повреждения. Отмечается, что 16 человек, сидевших в передней части самолета, были выброшены наружу при ударе, что стало причиной их гибели. Также отмечается, что пассажиры в центральной части самолета погибли в салоне, передает ТАСС.

    По данным МЧС Казахстана, хвостовая часть самолета Embraer 190 осталась практически неповрежденной. По информации сайта russianairplanes.net, самолет Embraer 190, бортовой номер 4K-AZ65, принадлежал суббренду Buta Airways. На момент катастрофы он находился в эксплуатации 11 с половиной лет. Несмотря на хорошую репутацию в области безопасности, данный тип самолета уже попадал в различные инциденты.

    По информации СМИ, спасатели сразу после катастрофы приступили к тушению пожара и эвакуации пассажиров. На месте ЧП работал спасательный вертолет. До сих пор продолжаются аварийно-спасательные работы, открыты горячие линии для обращения граждан.

    «В командном центре города Астаны и в департаменте чрезвычайных ситуаций Мангистауской области функционируют телефоны горячих линий, поступило 296 звонков», – уточнили в МЧС.

    Напомним, в среду утром недалеко от Актау в Казахстане разбился самолет Embraer 190. Лайнер компании Azerbaijan Airlines летел из Баку в Грозный. На борту находились пять членов экипажа и 62 пассажира, среди них 37 граждан Азербайджана, три – Киргизии, 16 россиян и шесть казахстанцев.

    По информации МЧС республики, число выживших возросло до 32 человек. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Позже управление здравоохранения Мангистауской области сообщило, что на борту самолета взорвался баллон.

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    25 декабря 2024, 12:21 • Новости дня
    AZAL опубликовала список пассажиров упавшего самолета в Казахстане

    Опубликован список пассажиров рейса AZAL, разбившегося около Актау

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Азербайджанская авиакомпания AZAL предоставила список 62 пассажиров рейса, потерпевшего крушение близ Актау, среди которых граждане России, Азербайджана, Казахстана и Киргизии.

    Список опубликован на азербайджанском языке, сообщает ТАСС.

    Среди пассажиров находилось 16 граждан России, 37 граждан Азербайджана, шесть граждан Казахстана и три гражданина Киргизии. Кроме того, на борту присутствовали пять членов экипажа.

    Пассажирский самолет, выполнявший регулярный рейс из Грозного в Баку, разбился в Казахстане, предположительно столкнувшись со стаей птиц.

    При крушении самолета под Актау в Казахстане выжили 28 человек, в том числе двое детей.

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев покинул неформальный саммит СНГ, проходивший в России, и вернулся в Баку после крушения самолета.

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    25 декабря 2024, 14:38 • Новости дня
    Заслуженный пилот России оценил надежность разбившегося в Казахстане самолета

    Заслуженный пилот России Сытник предположил причину крушения самолета в Казахстане

    Tекст: Вера Басилая

    Причиной крушения самолета Embraer E190AR в Казахстане могло стать столкновение с птицей, которое привело к остановке двигателя, заявил заслуженный пилот России Юрий Сытник.

    По словам Сытника, одной из возможных причин аварии могло стать столкновение с птицами, что привело к остановке двигателя. Однако Сытник подчеркнул, что окончательные выводы будут сделаны только после работы официальной комиссии, пишет «Лента.ру».

    «Embraer – хороший самолет. Для своих параметров, для своего назначения он нормальный. Поэтому по самому самолету вопросов нет», – заявил летчик.

    Он также отметил, что все самолеты, выпускаемые на рынок, надежны, не надежные не выпускаются, так как они просто не будут эксплуатироваться. По его словам, существует градация по надежности, но все самолеты соответствуют техническим условиям безопасности.

    Кроме того, пилот подчеркнул, что вблизи аэропортов часто обитают стаи птиц, это связано с их привычкой греться на взлетных полосах и присутствием свалок неподалеку. По его мнению, самолет мог столкнуться с птицами на высоте 400-600 метров, что вызвало остановку двигателя и последующее столкновение с землей.

    Ранее в среду утром недалеко от Актау в Казахстане разбился самолет Embraer 190, летевший из Баку в Грозный и принадлежащий компании Azerbaijan Airlines, на борту которого находились пять членов экипажа и 62 пассажира, включая 37 граждан Азербайджана, три – Киргизии, 16 россиян и шесть казахстанцев.

    По информации МЧС республики, число выживших в крушении самолета в Казахстане возросло до 32 человек. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

    Авиаэксперты Роман Гусаров и Игорь Маликов заявили, что на борту самолета могли находиться лишь кислородные баллоны, однако причины их возможного взрыва остаются неясными.

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    25 декабря 2024, 13:51 • Новости дня
    Путин сообщил об отправке самолета МЧС к месту авиакатастрофы в Актау

    Путин: Россия отправила самолет МЧС с медперсоналом к месту катастрофы в Актау

    Путин сообщил об отправке самолета МЧС к месту авиакатастрофы в Актау
    @ t.me/qr_tjm

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Самолет МЧС России с медицинским персоналом и оборудованием вылетел в Актау для оказания помощи после крушения самолета, сообщил президент Владимир Путин.

    «Трагедия произошла сегодня в Актау. Разбился самолет, есть погибшие, раненых много. Я от вашего имени хочу выразить соболезнования семьям погибших и всем пострадавшим. Будем надеяться на их выздоровление», – сказал Путин, открывая неформальную встречу глав государств – участников СНГ.

    Президент также высказал уверенность в проведении тщательного расследования причин крушения, передает ТАСС.

    В Мангистауской области Казахстана госпитализировали 29 человек после крушения самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines, среди которых десять россиян.

    Командир разбившегося в Казахстане самолета принял решение перенаправить рейс на запасной аэродром в Актау после столкновения с птицами.

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    25 декабря 2024, 11:01 • Новости дня
    Кадыров сообщил о состоянии 12 выживших после крушения самолета в Казахстане

    Tекст: Дарья Григоренко

    В результате крушения самолета Azerbaijan Airlines под Актау, на борту которого были пассажиры, выжили 12 человек, которые находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

    Кадыров в своем Telegram-канале выразил соболезнования родственникам пассажиров самолета Azerbaijan Airlines, потерпевшего крушение под Актау. Он сообщил, что на борту находились 12 выживших, состояние которых оценивается как крайне тяжелое.

    Кадыров добавил: «Молим Всевышнего об их выздоровлении».

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что российское посольство в Казахстане находится в контакте с местными властями по вопросу оказания содействия пострадавшим в авиакатастрофе. По ее словам, дипломаты активно участвуют в координации действий с казахстанской стороной, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане под Актау, где произошло крушение пассажирского самолета, спасатели эвакуировали 12 человек. Пассажирский самолет, выполнявший регулярный рейс из Грозного в Баку, разбился в Казахстане, предположительно столкнувшись со стаей птиц. На борту упавшего в Актау самолета «Азербайджанских авиалиний» находились 105 пассажиров и пять членов экипажа.

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    25 декабря 2024, 18:30 • Новости дня
    Авиакомпания AZAL приостановила полеты в Грозный и Махачкалу

    Авиакомпания Azerbaijan Airlines прекратила рейсы в Грозный и Махачкалу из-за расследования

    Tекст: Вера Басилая

    Авиакомпания Azerbaijan Airlines приостановила рейсы из Баку в Грозный и Махачкалу на время расследования аварии, полеты на других маршрутах продолжаются по плану, сообщили в пресс-службе AZAL.

    Авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) временно прекратила выполнение рейсов по маршрутам Баку – Грозный – Баку и Баку – Махачкала – Баку, передает ТАСС.

    Это решение связано с началом расследования инцидента, который произошел вблизи города Актау. В пресс-службе AZAL заявили, что рейсы по другим направлениям продолжаются согласно штатному расписанию.

    Ранее в результате крушения самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) близ казахстанского города Актау 32 человека из 62-х остались живы и отправлены на лечение. Следственный комитет России возбудил дело после крушения самолета в Казахстане.

    Между тем в Сети появились кадры самолета, упавшего под Актау, с необычными отверстиями на хвосте, которые напоминают следы от обстрела или взрыва с поражающими элементами.

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