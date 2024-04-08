Роскачество обнаружило опасные бактерии в шаурме из Москвы и Петербурга

Роскачество обнаружило опасные бактерии в шаурме из Москвы и Санкт-Петербурга

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в сообщении, в шаурме от «Ашана» обнаружен золотистый стафилококк S. Aureus, что может быть смертельно опасным, передает ТАСС. Там добавили, что в продукции Chef Doner и «Ашан» обнаружены листерии, что может привести к развитию пищевой токсокоинфекции или листериоза.

Согласно исследованию, больше всего нарушений выявлено в части санитарно-эпидемиологических норм по микробиологии (27 торговых марок) и лишь две шаурмы из 29 были без нарушений по этому показателю. В продукции 15 торговых марок обнаружена кишечная палочка.

По всем выявленным нарушениям Роскачество направило информацию в контрольно-надзорные органы для принятия мер. По результатам исследования торговые сети «Лента», Spar, «Ашан» и «Пятерочка» провели корректирующие мероприятия и направили заявки на проведение повторных испытаний. Маркетплейс Ozon изменил технологию изготовления продукции для снижения рисков по микробиологии. О проверках и дополнительном контроле также сообщили производители продукции под брендами «Шоу’рма», «Вкусвилл», Vasilchuki, «Мираторг», «Добрые съести», «Тимси», «Шаверно», «Кручу верчу».

Производители продукции под брендами «Достаевский», «Мираторг», «Шоу’рма», «Вкусвилл», «Добрые съести», «Ашан», «Лента» и «Глобус» также направили заявки на проведение повторных испытаний, которые уже приняты в работу.

Ранее Роспотребнадзор начал изучать вопрос о введении знака качества для точек, где продается шаурма.