По старой украинской традиции, свержение президентов начинается с бунта олигархов. Так было с Януковичем, который начал отжимать активы старых друзей, так было и с Порошенко, который вступил в жесткий конфликт с Коломойским и рядом других крупных бизнесменов. Так, вероятно, будет и с Зеленским.2 комментария
В России осудили шестерых украинских боевиков за теракты в Курской области
Военнослужащих 129 отдельной бригады теробороны ВСУ Сергей Блащенко, Сергей Бохонько, Николай Кононенко, Артур Волков, Максим Хадеев и Виталий Чупин признаны виновными в свершении террористических актов в Курской области, сообщил СК России.
Суд и следствие установили, что в августе-сентябре 2024 года обвиняемые в составе подразделений ВСУ незаконно пробрались на территорию России, указало ведомство в своем Telegram-канале.
В населенных пунктах Гуево, Плехово, Борки и Спальное Суджанского района Курской области боевики под угрозой убийства занимали частные дома, мешали эвакуации гражданских, стреляли по российским военными и мирным жителям.
Всех шестерых задержали 11 сентября 2024 года.
Суд приговорил Блащенко и Бохонько к 15 годам лишения свободы, Кононенко, Волкова и Хадеева – к 14 годам лишения свободы, Чупина – к 13 годам лишения свободы.
Все осужденные первые три года отсидят в тюрьме, а остальной срок –в исправительной колонии строгого режима.
Ранее в России осудили военнослужащих 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Александра Дзему и Дениса Попова, каждого приговорили к 15 годам заключения за теракты в Курской области.