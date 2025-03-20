Солдаты ВСУ Дзема и Попов приговорены к 15 годам за теракты и минирование дорог

Tекст: Дмитрий Зубарев

Двое военнослужащих из 92-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины, Александр Дзема и Денис Попов, были осуждены военным судом на пятнадцать лет лишения свободы за террористический акт в Курской области. Об этом сообщает ТАСС. Согласно материалам дела, они минировали дороги и наносили огневое поражение подразделениям Вооруженных сил России, а также стреляли по мирным жителям в Суджанском районе.

Обвиняемые незаконно вторглись на территорию России 12 августа 2024 года. В селах Николаево-Дарьино и Плехово они запугивали местное население и занимали частные дома. В ходе своей деятельности они препятствовали эвакуации гражданских лиц и неоднократно открывали огонь на поражение по российским военнослужащим и жителям.

Во время боевых действий Дзема и Попов были задержаны российскими военнослужащими. Суд признал их виновными в совершении террористического акта, предусмотренного частью второй статьи 205 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные формирования Украины дистанционно заминировали гражданские объекты на территории Курской области. Следственный комитет завершил расследование дела против бойцов вооруженных формирований Украины по факту терактов в этом регионе. Также сообщалось, что украинские силы стали маскировать взрывчатку под игрушки в приграничных областях.