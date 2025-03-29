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    Как Франция помогает Украине из космоса
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    Мнения
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему люди воюют

    То, что Украина пытается включить режим берсерка, стало понятно еще в момент нападения на Курскую область. Попытки Киева всеми силами сорвать российско-американские переговоры объясняются, скорее, психологическим состоянием Зеленского и части украинского общества, чем здравым смыслом.

    0 комментариев
    Юлия Лемарк Юлия Лемарк Кинодеятелям не хватает любви

    Не нравится народ? Не живи с ним. Не нравится рассказ? Не пиши сценарий. Не хочется работать с российским кинорынком? Не работай. Но только не делай одолжения – вообще-то я вся в белом, но за миллион за серию, так и быть, поработаю на это государство.

    16 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов В дружбе с заграницей надо знать меру

    Страх дружбы с Америкой, Китаем и с кем угодно еще – обратная сторона нашего традиционного понимания дружбы. Это страх того, что на очередном празднике дружбы мы опять потеряем меру. Впрочем, есть у русских и поговорка: «Дружба дружбой, а табачок врозь». Надо вспоминать ее почаще.

    15 комментариев
    29 марта 2025, 17:28 • Новости дня

    Наемники из Грузии и Польши издевались над жителями Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Житель Гончаровки курского Суджанского района Николай рассказал, что наемники из Грузии и Польши в Курской области издевались над мирными жителями, включая случаи насилия и убийства женщин в селах Лебедевка и Плехово.

    Николай, сообщил РИА «Новости», что наемники из Грузии и Польши, проникшие в Курскую область вместе с ВСУ, обосновались в небольших селах региона и проявляли жестокость по отношению к местным жителям. По его словам, в селах Лебедевка и Плехово иностранцы издевались над населением, совершали акты насилия и даже убийства.

    Он уточнил, что наемники базировались не в самой Судже, а в более мелких населенных пунктах, таких как Гуево, где также наблюдались схожие действия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин переадресовал благодарность участникам спецоперации за освобождение города Суджа. Потери ВСУ на Курском направлении превысили 70 тыс. человек. ВСУ прекратили использовать бронетехнику в Курской области.

    28 марта 2025, 09:14 • Новости дня
    ВС России столкнулись с бойцами ССО ВСУ в центре Гуева Курской области
    ВС России столкнулись с бойцами ССО ВСУ в центре Гуева Курской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные продолжают бои в центре Гуева Курской области, сталкиваясь с наиболее подготовленными частями сил специальных операций ВСУ.

    В центре Гуева Курской области продолжаются ожесточенные столкновения между российскими военными и украинскими вооруженными силами. Как сообщили в российских силовых структурах, бойцам ВС РФ противостоят высокоподготовленные части сил специальных операций (ССО) ВСУ, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ прекратили использовать бронетехнику в Курской области. Вооруженные силы Украины не могут отступить из лесного массива у Гуева из-за своих мин, созданных для защиты позиций от российских сил.

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    28 марта 2025, 20:52 • Новости дня
    Стало известно о приказе ВСУ вклиниться в Курскую и Белгородскую области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинским войскам было дано распоряжение взять под контроль территории в Курской области, сообщили в группировке «Север».

    Источник в группировке «Север» отметил, что этот приказ был отдан киевским командованием еще до начала переговоров, передает РИА «Новости».

    «ВСУ пытаются вклиниться в нашу оборону на различных участках фронта в Курской и Белгородской областях», – сказал собеседник агентства. По его словам, можно предположить, что украинские силы действительно пытаются это сделать, но все их попытки пока не привели к результату.

    Собеседник агентства подчеркнул, что попытки украинских войск были замечены через анализ радиоэфира, допросы пленных и поведение противника.

    Ранее в Курской области на северной окраине Гуево бойцы 22-го мотострелкового полка ликвидировали украинских десантников и уничтожили бронетехнику, включая американскую MaxxPro. Российские войска сломали сопротивление противника в Суджанском приграничье, установив контроль над селом Гоголевка.

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    29 марта 2025, 14:42 • Видео
    Дозачистка всего русского в Эстонии

    Эстонский парламент с подачи партии Каи Каллас проголосовал за ускоренное изменение конституции. Цель – окончательное уничтожение политики в среде русскоязычных, лишение граждан России права голоса и смена власти в лояльных русским городах – Нарве и Таллинне.

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    29 марта 2025, 06:56 • Новости дня
    ВСУ потеряли больше тысячи военных за сутки

    Минобороны России сообщило о массовой гибели боевиков ВСУ за сутки

    Tекст: Денис Тельманов

    За минувшие сутки в результате активных действий различных российских группировок войск, включая «Центр», «Север», «Запад», «Днепр» и «Восток», потери Вооруженных сил Украины составили более 1 тыс. человек, а также значительное количество техники и складов боеприпасов.

    Потери Вооруженных сил Украины за прошедшие сутки составили более 520 военных в зоне ответственности российской группировки войск «Центр», передает ТАСС. Начальник пресс-центра группировки Александр Савчук сообщил, что подразделения улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад и полка ВСУ в районах Новосергеевки, Котлино, Красноармейска, Петровского и Новоалександровки.

    Кроме потерь в личном составе, украинские войска также потеряли два танка, боевую бронированную машину, шесть автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии, включая 105-миллиметровую гаубицу М101.

    В то же время, группировка войск «Север» уничтожила до 60 военных ВСУ на белгородском направлении, также уничтожив боевую бронетехнику и артиллерию. Группировка «Запад» нанесла ущерб до 230 военным, 23 пунктам управления беспилотной авиацией и полевому складу боеприпасов.

    Группировка «Днепр» за сутки уничтожила более 85 военнослужащих ВСУ, в то время как группировка «Восток» нанесла потери до 120 военных и склад боеприпасов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Запад» освободили Красное Первое в Харьковской области и Мирное в Донецкой народной республике (ДНР) .

    Всего российские войска за неделю освободили пять населенных пунктов в ДНР, Курской, Харьковской и Запорожской областях, в том числе Гоголевку в Курской области.

    В последние сутки группировка «Север» поразила украинские подразделения в нескольких населенных пунктах на Белгородском направлении.

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    29 марта 2025, 12:49 • Новости дня
    Российские военные пресекли побег спецподразделений ВСУ из Гуева
    Российские военные пресекли побег спецподразделений ВСУ из Гуева
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные активно ведут бои в Гуеве Курской области, препятствуя отступлению спецподразделений ВСУ в Сумскую область через лесные тропы.

    Как сообщает ТАСС, российские военные в Курской области продолжают активные действия в населенном пункте Гуево. Здесь они успешно противостоят подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Источник из силовых структур рассказал, что бойцы ВС России ведут операцию по освобождению территории, параллельно ликвидируя спецподразделения противника.

    Украинская сторона старается максимально задержать продвижение российских военных, чтобы затем отступить в Сумскую область. Однако, по словам собеседника агентства, российские военные осведомлены о планах ВСУ и предпринимают необходимые меры, чтобы предотвратить этот маневр. Таким образом, украинские подразделения лишены возможности безопасного отхода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ прекратили использовать бронетехнику в Курской области из-за высокого уровня потерь. Вооруженные силы Украины не могут отступить из лесного массива у Гуева из-за своих же мин, установленных для защиты позиций от российских сил.

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    27 марта 2025, 17:40 • Новости дня
    Российские военные зачистили МАПП «Суджа» и установили там флаг России

    Источник: Российские военные зачистили МАПП «Суджа» и установили там флаг России

    Российские военные зачистили МАПП «Суджа» и установили там флаг России
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВС России закончили зачистку окрестностей международного автомобильного пункта пропуска (МАПП) «Суджа» в Курской области, сообщил источник в силовых структурах.

    На здание контрольно-пропускного пуска установлен флаг Российской Федерации, сказал собеседник ТАСС.

    До этого в четверг сообщалось, что ВС России в Курской области поразили шесть бригад ВСУ.

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    27 марта 2025, 06:15 • Новости дня
    ВСУ понесли колоссальные потери у Олешни и КПП «Суджа»

    Российские силовики сообщили о больших потерях ВСУ в Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подразделения Вооруженных сил Украины столкнулись с серьезными потерями у погранперехода «Суджа» и хутора Олешня на фоне успешных действий российских военных, рассказали в российских силовых структурах.

    Подразделения Вооруженных сил Украины несут значительные потери в Курской области, сообщает ТАСС. Российские силовики сообщили, что наиболее серьезные потери зафиксированы у хутора Олешня, где действуют подразделения 95-й десантно-штурмовой бригады. Эти подразделения, усиленные солдатами с боевым опытом из других частей ВСУ, столкнулись с успешной атакой российских военных.

    Также сообщается о потерях украинских сил в окрестностях Гоголевки и у международного автомобильного погранперехода «Суджа». Российские бойцы продолжают атаковать и уничтожать резервы противника, переброшенные в этот район.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин переадресовал благодарность участникам спецоперации за освобождение города Суджа, которую выразили жители Курской области. Потери ВСУ на Курском направлении превысили 70 тыс. человек. ВСУ прекратили использовать бронетехнику в Курской области.

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    28 марта 2025, 12:43 • Новости дня
    Российские войска освободили курскую Гоголевку
    Российские войска освободили курскую Гоголевку
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» в ходе наступления освободили населенный пункт Гоголевка в Курской области, сообщили в Минобороны.

    Кроме того, было нанесено поражение формированиям механизированной, двух десантно-штурмовых бригад, бригады президента и бригады теробороны ВСУ около Горналя, Гуево и Олешни, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии были поражены живая сила и техника противника возле Басовки, Беловод, Варачино, Великой Рыбицы, Веселовки, Владимировки, Водолаг, Журавки, Запселья, Локни, Могрицы, Новониколаевки, Ободов, Пролетарского, Садков, Юнаковки и Яблоновки в Сумской области.

    За минувшие сутки потери ВСУ составили более 320 военнослужащих, уничтожены пять бронемашин, два артиллерийских орудия, два квадроцикла, станция РЭБ, а также три пункта управления БПЛА, отчитались в Минобороны.

    За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 70 700 военнослужащих, 402 танка, 327 машин пехоты, 290 бронетранспортеров, 2233 бронемашины, 2561 автомобиль, 589 артиллерийских орудий, 53 пусковые установки РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и семь MLRS, 26 пусковых установок ЗРК, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 123 станции РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники, подытожили в оборонном ведомстве.

    В пятницу утром источники в группировке «Север» сообщали, что российские войска сломали сопротивление противника в Суджанском приграничье, установив контроль над селом Гоголевка.

    Ранее стало известно, что ВС России столкнулись с бойцами ССО ВСУ в центре Гуева Курской области.

    Напомним, российские военные уже зачистили МАПП «Суджа» и установили там флаг России.

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    26 марта 2025, 20:21 • Новости дня
    В курском Замостье в оккупации ВСУ без лекарств умерли 11 стариков
    В курском Замостье в оккупации ВСУ без лекарств умерли 11 стариков
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В Курской области местная жительница рассказала об ужасах оккупации ВСУ, включая гибель бабушек из-за нехватки лекарств и поджоги домов украинскими ДРГ.

    Местная жительница из курского Замостья рассказала RT об ужасах оккупации украинскими войсками. Она сообщила, что 11 бабушек умерли из-за отсутствия доступа к лекарствам. Украинские диверсионно-разведывательные группы совершали поджоги травы, лесополос и домов мирных жителей.

    «Дышать было нечем. Эти поджоги ДРГ делали постоянно, вплоть до 23 сентября, почти два месяца. Я даже засыпала с полотенцем у рта, чтобы хоть какой-то фильтр воздуха был», – вспоминает женщина.

    Однако сплоченность позволила мирным жителям выжить, делясь провизией. В общей сложности в поселке находилось более 20 человек.

    По словам местной жительницы, ВСУ испытывали проблемы с обмундированием и продовольствием. Украинские солдаты выносили из магазинов все продукты, такие как колбаса, мясо и алкоголь, оставляя местным лишь скудные остатки. «Украинские мобилизованные из тюрем всегда голодные были, одеты вразнобой: кто что нашел, то и надел. Конечно, там мало что после них оставалось, но мы были рады даже пригоршне крупы какой-нибудь», – сообщила жительница.

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    29 марта 2025, 16:15 • Новости дня
    Эксперт рассказал о значении освобождения Щербаков и взятия под контроль Веселовки

    Военный историк Поликарпов: Освобождение Щербаков позволит создать давление на Орехов с запада

    Эксперт рассказал о значении освобождения Щербаков и взятия под контроль Веселовки
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Освобождение Щербаков разрезает связанность Орехова, а затем и Гуляйполя с центром логистики, расположенным западнее Запорожья, а взятием под контроль Веселовки в Сумской области мы заставляем украинцев отходить от приграничья в направлении на юг, сказал газете ВЗГЛЯД военный историк Михаил Поликарпов. В субботу Минобороны сообщило об освобождении Щербаков и Веселовки.

    «Освобождение Щербаков режет связанность Орехова и в перспективе Гуляйполя с центром логистики, который находится западнее Запорожья», – считает военный историк Михаил Поликарпов.

    Ранее военкоры сообщали о том, что освобождение Щербаков и Малых Щербаков перебивает ореховский и степногорский участки фронта, осложняя логистику украинским военным – то есть группировка «Днепр» расширяет зону контроля неподалеку от Пятихаток.

    По мнению Поликарпова, город Степногорск по-прежнему будет снабжаться вдоль Днепра. «Мы очень активно наступали на западе ДНР в ноябре-декабре и у меня было ощущение, что под новый год сможем выйти к Днепропетровской области, но этого не произошло, все резко затормозилось», – отметил собеседник.

    Одной из вероятных причин этого стала переброска украинских подкреплений, потому что «в течение февраля там шли встречные бои с переходом сел из рук в руки». «В то же время мы сконцентрировали большие силы в Курской области, где смогли добиться впечатляющего разгрома украинских войск. После этого, судя по всему, мы перебросили подкрепления на запад ДНР и в Запорожскую область, потому что в последние дни там произошла активизация», отмечает эксперт.

    При этом освобождение Щербаков в будущем действительно позволит создать давление на Орехов с запада. «Но более перспективным был бы выход наших войск южнее Покровска в Днепропетровскую область, потому что в таком случае будет риск частичного окружения не только Орехова с запада, но и Гуляйполя с севера», – подчеркнул Поликарпов.

    Эксперт также оценил взятие под контроль Веселовки в Сумской области: «Двигаясь в этом направлении, мы заходим в тыл украинской группировке, которая действовала в районе погранперехода «Суджа». В перспективе это продвижение позволяет нам перерезать или поставить под удар трассу «Сумы – Курск» и в таком случае украинская логистика станет очень проблематичной – ВСУ придется ездить по проселкам. Этим мы заставляем украинцев отходить от приграничья в направлении на юг, что частично и произошло на днях».

    В субботу официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что в результате активных действий подразделений группировки «Днепр» был освобожден пункт Щербаки в Ореховском районе Запорожской области. Напомним, 25 марта подразделения группировки «Днепр» освободили населенный пункт Малые Щербаки, расположенные к западу от Орехова, на дороге, соединяющей этот город со Степногорском.

    Председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил ТАСС, что освобождение Щербаков осложняет логистику украинским военным. «Это перебивание логистики двух участков фронта: ореховского и степногорского. То есть логистика, по сути, сводится на нет. У противника еще больше усложняется возможность обеспечения личного состава, подвоза боеприпасов и переброса сил. Это еще один шаг к полному освобождению Запорожской области, еще один шаг к прямому пути на областной центр», – сказал Рогов.

    Также в субботу Минобороны сообщало о том, что подразделения группировки «Север» в ходе наступления освободили село Веселовка в Сумской области. Оно находится в трех км от левого берега реки Снагость, неподалеку от границы с Россией.

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    27 марта 2025, 06:58 • Новости дня
    ООН выразила обеспокоенность гибелью людей в приграничных регионах России

    ООН выразила обеспокоенность из-за гибели россиян в приграничных с Украиной регионах

    ООН выразила обеспокоенность гибелью людей в приграничных регионах России
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    ООН выражает глубокую озабоченность в связи с жертвами среди гражданского населения в приграничных регионах России в результате боевых действий, заявила помощник генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Джойс Мсуйя.

    Мсуйя отметила, что поступает информация о жертвах не только на Украине, включая районы, которые она назвала «оккупированными», но и «в некоторых частях» России.

    «В сообщениях СМИ сообщается о жертвах среди гражданского населения и повреждении гражданской инфраструктуры в Курской, Белгородской и Брянской областях», – приводит ее слова РИА «Новости».

    Мсуйя указала «всем сторонам» на важность защиты гражданских и объектов, необходимых для их выживания. Неизбирательные атаки «строго запрещены», заявила она, добавив, что международное гуманитарное право требует защиты гражданского населения независимо от его местонахождения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет России представил новые доказательства преступлений Вооруженных сил Украины в Суджанском районе Курской области, а также возбудил уголовное дело о теракте в связи с подрывом ВСУ государственной информационной системы «Суджа».

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    29 марта 2025, 14:02 • Новости дня
    Российские войска освободили Веселовку в Сумской области
    Российские войска освободили Веселовку в Сумской области
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» в ходе наступления освободили Веселовку в Сумской области, сообщили в Минобороны.

    Нанесено поражение формированиям механизированной, двух десантно-штурмовой бригад, бригады президента и бригады территориальной обороны ВСУ около Горналя, Гуево и Олешни, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника возле Басовки, Беловод, Варачино, Великой Рыбицы, Веселовки, Владимировки, Водолаг, Груновки, Журавки, Запселья, Кияницы, Локни, Могрицы, Новой Сечи, Новониколаевки, Ободов, Садков, Храповщины, Юнаковки и Яблоновка Сумской области.

    За минувшие сутки потери ВСУ составили более 190 военнослужащих, уничтожены две машины пехоты, бронемашина, артиллерийское орудие, три миномета, шесть пунктов управления БПЛА и склад боеприпасов, отчитались в Минобороны.

    За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 70890 военнослужащих, 402 танка, 329 машин пехоты, 290 бронетранспортеров, 2234 бронемашины, 2569 автомобилей, 590 артиллерийских орудий, 53 пусковые установки РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и семь MLRS, 26 пусковых установок ЗРК, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 123 станции РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили курскую Гоголевку.

    А в субботу российские войска освободили Пантелеймоновку в ДНР и Щербаки в Запорожской области.

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    28 марта 2025, 23:08 • Новости дня
    Российский офицер сообщил о «пустынях» в курских селах после ВСУ

    Российский офицер рассказал, что ВСУ превратили в пустыню села в Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    Офицер 22-го мотострелкового полка заявил о полном опустошении курских сел украинскими войсками, которые разграбили магазины и дома, оставили после себя изгаженные стены и заминированные посадки.

    Офицер 22-го мотострелкового полка группировки войск «Север» отметил, что все магазины, склады, квартиры и частные дома были разграблены ВСУ, а украденное имущество вывезено. На стенах остались следы свастики и ненормативной лексики, в то время как дома и автомобили оказались заминированы. Лесополосы также превращены в огневые точки, передает РИА «Новости».

    По словам офицера, в регионе обнаружено большое количество оружия НАТО и мин западного образца. ВСУ превратили курские села в «пустыню», из которой жители вынуждены бежать. В результате мародерства и вандализма украинских войск, населенные пункты региона опустели и были превращены в военные позиции с использованием западного вооружения.

    Жительница Курской области рассказывала об ужасах оккупации ВСУ, о гибели бабушек из-за нехватки лекарств и поджогах домов украинскими ДРГ.

    В ходе атаки ВСУ на православный храм в курском селе Погребки были уничтожены все святыни, включая антиминс и старинные иконы, а сама церковь не подлежит восстановлению.

    Следственный комитет России представил новые доказательства преступлений Вооруженных сил Украины в Суджанском районе Курской области.

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    29 марта 2025, 08:59 • Новости дня
    Минобороны: ВС России продвигаются к границе с Украиной в Курской области

    Tекст: Александра Юдина

    Подразделения ВС России в Курской области уверенно продвигаются к государственной границе с Украиной, они заняли важный опорный пункт, сообщает Минобороны.

    По данным ведомства, российские войска в Курской области ведут успешное продвижение в направлении государственной границы с Украиной, передает ТАСС.

    В Минобороны отметили, что российские подразделения уверенно двигаются вперед, вытесняя украинские силы из приграничных районов.

    Штурмовые подразделения гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка из Феодосии ранее заняли важный опорный пункт Вооруженных сил Украины в курском приграничье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за минувшие сутки в результате активных действий различных российских группировок войск, включая «Центр», «Север», «Запад», «Днепр» и «Восток», потери Вооруженных сил Украины составили более 1 тыс. человек.

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    27 марта 2025, 06:30 • Новости дня
    Женщина в Курской области месяц скрывалась от ВСУ в подвале

    Жительница приграничья Курской области месяц пряталась в подвале от ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В приграничном районе Курской области женщина месяц прожила в подвале, скрываясь от украинских военных, и получила серьезное ранение ноги, сообщили очевидцы.

    Как сообщает ТАСС, жительница приграничного района Курской области вынуждена была скрываться в подвале своего дома около месяца, в то время как в верхних этажах разместились украинские военные. Очевидцы утверждают, что за это время несколько групп солдат сменилось, но женщина оставалась незамеченной.

    Во время укрытия в подвале женщина получила серьезное ранение ноги. Чтобы избежать инфекций, она использовала алкоголь для обработки раны. После месяца в подвале ей удалось эвакуироваться в безопасное место. Однако для этого она несколько дней пробиралась через поля и болота, оставив по пути пакет с документами и лекарствами из-за непосильной тяжести.

    Очевидцы вспомнили о том, как в спешке она потеряла обувь и была вынуждена бежать босиком. Такой побег оказался единственным способом избежать обнаружения и обеспечить свою безопасность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин переадресовал благодарность участникам спецоперации за освобождение города Суджа, которую выразили жители Курской области. Потери ВСУ на Курском направлении превысили 70 тыс. человек. ВСУ прекратили использовать бронетехнику в Курской области.

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    27 марта 2025, 13:00 • Новости дня
    Российские войска нанесли поражение шести бригадам ВСУ в Курском приграничье
    Российские войска нанесли поражение шести бригадам ВСУ в Курском приграничье
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВС России в Курской области поразили шесть бригад украинской армии в четырех населенных пунктах, сообщило российское Министерство обороны в четверг.

    Группировка «Север» поразила шесть бригад, включая механизированную, три десантно-штурмовых, президентскую и бригаду теробороны ВСУ у Гоголевки, Горналя, Гуево и Олешни, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Авиация и артиллерия нанесли удары по живой силе и технике ВСУ не только в указанных районах, но и в населенных пунктах Сумской области, таких как Басовка, Беловоды, Варачино.

    Украинская армия за сутки потеряла более 190 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, семь автомобилей, два артиллерийских орудия, миномет, станцию РЭБ и пункт управления беспилотниками.

    В среду Минобороны России сообщило, что украинская армия за все время боевых действий на Курском направлении потеряла свыше 70 тыс. военнослужащих.

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