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Путин наградил коллектив «Радар ммс» орденом Александра Невского
Путин вручил коллективу «Радар ммс» орден за вклад в обороноспособность России
Президент России Владимир Путин вручил коллективу «Радар ммс» орден Александра Невского за достижения в оборонной сфере и отметил вклад предприятия в развитие высоких технологий.
На церемонии награждения Путин отметил, что предприятие занимает лидирующие позиции в разработке сложных интеллектуальных систем для авиационной и морской техники, говорится на сайте Кремля.
Путин подчеркнул, что благодаря таланту и профессионализму работников предприятия формировался прочный оборонный щит страны. «Мы всегда гордились конструкторами, инженерами, рабочими отечественного ОПК», – сказал он. Президент также отметил, что «Радар ммс» выпускает современную продукцию, включая беспилотные летательные аппараты и радиолокационные системы.
В своей речи Путин выразил уверенность в дальнейшем успехе предприятия и подчеркнул, что на «Радар ммс» работает много молодых сотрудников, со средним возрастом 32 года. Он поблагодарил всех ветеранов, руководство и сотрудников за добросовестный труд и высокие производственные показатели.