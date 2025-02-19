  • Новость часаПутину доложили о пересечении ВС России границы в Курской области и выходе на территорию Украины
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    Мнения
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Какой интерес Эрдогану до переговоров России и США

    Можно быть уверенным, что, если Россия и США оставят Турцию, так же как и Европу, за бортом переговорного процесса, Эрдоган будет вставлять этому процессу все возможные палки в колеса. Просто чтобы набить себе цену.

    0 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Подвиг русского солдата сделал возможными переговоры в Эр-Рияде

    С одной стороны, мы больше устали от трудной нашей ситуации, с другой – как ни парадоксально – мы куда больше внутренне готовы держаться, сколько надо. Лишь бы победить, чтобы на потом не оставлять это вот всё. Чтобы сейчас додушить.

    14 комментариев
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Как работают фейки «от противного»

    Нужно соблюдать сетевую гигиену и вбить в свою разумную голову, что интернет и вообще современное информационное пространство – предельно «нечистое» место. Любой продукт отсюда требует обязательной санитарной обработки даже больше, чем купленные на рынке огурцы.

    12 комментариев
    19 февраля 2025, 18:33 • Новости дня

    Путин наградил коллектив «Радар ммс» орденом Александра Невского

    Путин вручил коллективу «Радар ммс» орден за вклад в обороноспособность России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин вручил коллективу «Радар ммс» орден Александра Невского за достижения в оборонной сфере и отметил вклад предприятия в развитие высоких технологий.

    На церемонии награждения Путин отметил, что предприятие занимает лидирующие позиции в разработке сложных интеллектуальных систем для авиационной и морской техники, говорится на сайте Кремля.

    Путин подчеркнул, что благодаря таланту и профессионализму работников предприятия формировался прочный оборонный щит страны. «Мы всегда гордились конструкторами, инженерами, рабочими отечественного ОПК», – сказал он. Президент также отметил, что «Радар ммс» выпускает современную продукцию, включая беспилотные летательные аппараты и радиолокационные системы.

    В своей речи Путин выразил уверенность в дальнейшем успехе предприятия и подчеркнул, что на «Радар ммс» работает много молодых сотрудников, со средним возрастом 32 года. Он поблагодарил всех ветеранов, руководство и сотрудников за добросовестный труд и высокие производственные показатели.

    18 февраля 2025, 19:04 • Новости дня
    Путин поручил выплачивать 65 тыс. рублей в месяц потерявшим имущество курянам

    Путин поручил выплачивать 65 тыс. рублей в месяц потерявшим имущество жителям Курской области

    Путин поручил выплачивать 65 тыс. рублей в месяц потерявшим имущество курянам
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поручил кабмину обеспечить выплаты жителям Курской области, лишившимся имущества, в размере 65 тыс. рублей каждый месяц, пока область не будет полностью освобождена от украинских захватчиков.

    Об этом лидер страны объявил на совещании с правительством, передает ТАСС. Президент подчеркнул, что необходимо изыскать средства из федерального бюджета для поддержки граждан, пострадавших в результате конфликта.

    «На период до полного освобождения территории Курской области от украинских формирований всем жителям региона, утратившим имущество, будем выплачивать по 65 тыс. рублей ежемесячно. Прошу такие средства из федерального бюджета изыскать и обеспечить необходимые выплаты», – сказал Путин.

    Стоит отметить, что изначально в ходе совещания глава Минфина Антон Силуанов предложил для жителей приграничных районов области дополнительную ежемесячную выплату в размере не менее одного минимального размера оплаты труда – сегодня этот минимальный размер составляет 22 тыс. 440 рублей. Однако Владимир Путин задал врио губернатора области Александру Хинштейну вопрос, каков сейчас размер средней заработной платы в Курской области. Хинштейн ответил, что 64 тыс. рублей.

    «И мне кажется, что сумма в 22 тысячи не отражает реальную потребность людей», – заявил врио главы региона. Тогда Путин внес предложение повысить выплату до 65 тыс. рублей в месяц.

    Силуанов уточнил, что сейчас многие потерявшие имущество жители области получают пенсии, соцвыплаты, зарплаты и иной доход. Он спросил у президента, должны ли учитываться эти деньги при назначении выплаты в 65 тыс. рублей. 

    «Нет, мы не будем доплачивать до 65 тысяч, если человек уже что-то зарабатывает или получает», – ответил Путин.

    «Давайте всем 112 620 жителям Курской области будем выплачивать ежемесячно до полного освобождения территории от этих бандформирований по 65 тысяч рублей дополнительно к тому, что сейчас люди получают. Это даст возможность тем, кто собирается обустраивать новое жилище, начать какие-то ремонты, приобретать какое-то дополнительное имущество. Да, эта мера, это решение неординарное. Ничего подобного раньше мы не делали, но и люди никогда в такое положение раньше не попадали. Нужно помочь», – сказал президент.

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    19 февраля 2025, 17:05 • Новости дня
    Путину доложили о пересечении ВС России границы в Курской области и выходе на территорию Украины
    Путину доложили о пересечении ВС России границы в Курской области и выходе на территорию Украины
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин заявил, что ему час назад доложили о пересечении бойцами ВС РФ границы с Украиной в Курской области.

    «Самая последняя информация, которую мне доложили буквально час назад, – сегодня ночью бойцы 810-й бригады пересекли границу Российской Федерации и Украины и вышли на территорию противника», – сказал глава государства, отвечая на вопросы журналистов во время посещения завода по производству беспилотников в Санкт-Петербурге, передает ТАСС.

    Путин отметил, что ВС России наступают по всей линии боевого соприкосновения.

    Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин посетил научно-производственное предприятие «Радар ммс» в Петербурге, специализирующееся на создании радиоэлектроники и беспилотных систем.

    Коментарии (25)
    18 февраля 2025, 14:06 • Видео
    Россия нашла подход к новым властям Сирии

    Пока все отвлеклись на переговоры между Россией и США, запущенные после трехлетней заморозки, параллельно идут другие переговоры – тоже с участием России и тоже крайне важные для нее. Речь о новых властях Сирии и судьбе российских военных баз там. На Западе без удовольствия признают: Россия близка к успеху.

    Коментарии (2)
    18 февраля 2025, 19:36 • Новости дня
    Путин сообщил об ущербе иностранным компаниям из-за атаки ВСУ на станцию КТК

    Tекст: Валерия Городецкая

    Поступавшая по атакованному Киевом трубопроводу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) нефть принадлежит иностранным компаниям, которые сейчас участвуют в оценке ущерба и возможности восстановления объекта, сообщил президент России Владимир Путин.

    По словам Путина, нефть, перекачивавшаяся по этому трубопроводу, принадлежит иностранным акционерам, поскольку КТК является международной организацией, передает ТАСС.

    «Это же не российская организация, это международная организация. И нефть, насколько я понимаю, по договорам о разделении продукции, по сути, принадлежит этим иностранным акционерам», – заявил президент России на совещании с правительством.

    Он также отметил, что представители иностранных компаний активно участвуют в оценке ущерба, нанесенного атакой, а также оценивают сроки и возможности полного восстановления объекта.

    Кроме того, Путин заявил, что несмотря на санкции, акционерам стоит организовать поставку необходимого оборудования, поскольку это в их собственных интересах. Глава государства подчеркнул, что акционеры сами заинтересованы в восстановлении работы объекта и смогут помочь себе, если обеспечат ремонт трубопровода.

    Ранее замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев сравнил атаку ВСУ на станцию «Кропоткинская» с действием бешеного животного, отметив, что это удар по международному активу.

    Следственный комитет России завел уголовное дело против украинских военных по факту атаки беспилотниками на гражданский объект Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

    Ранее вице-премьер Александр Новак сообщил, что после атаки украинских дронов на нефтеперекачивающую станцию (НПС) «Кропоткинская» прокачка нефти по системе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) снизилась на 30-40%.

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    19 февраля 2025, 01:57 • Новости дня
    Трамп не исключил встречи с Путиным до конца февраля
    Трамп не исключил встречи с Путиным до конца февраля
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что по-прежнему рассчитывает на то, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным может состояться до конца февраля.

    На вопрос о том, рассчитывает ли глава Белого дома на то, что встреча состоится в феврале, он ответил: «Вероятно». Каких-либо дополнительных комментариев по этому вопросу глава американского государства давать не стал, передает ТАСС.

    Напомним, лидеры двух стран провели телефонные переговоры. Президент США предложил встретиться с Путиным в Саудовской Аравии. Во вторник в Эр-Рияде состоялись переговоры высокопоставленных делегаций России и США. Помощник президента России Юрий Ушаков опроверг данные Bloomberg о том, что встреча глав государств может состояться на следующей неделе.

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    18 февраля 2025, 22:43 • Новости дня
    Макрон выразил готовность к переговорам с Путиным

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, если это будет способствовать урегулированию украинского конфликта.

    «Разумеется, я вновь буду говорить с Владимиром Путиным, если такой разговор будет полезен для переговоров об урегулировании ситуации на Украине», – приводит слова Макрона ТАСС со ссылкой на La Depeche.

    Он уточнил, что разговор будет возможен «в подходящий момент в цикле грядущих переговоров», передает РИА «Новости».

    На прошлой неделе состоялись телефонные переговоры России и США на высшем уровне. Во вторник в Эр-Рияде прошли первые за три года переговоры высокопоставленных делегаций России и США.

    Переговоры России и США вызвали бурную негативную реакцию в Европе. Макрон созвал саммит европейских лидеров в попытке выработать ответ на давление со стороны Вашингтона. Общий тон публикаций в западных СМИ показывает, что Брюссель и Киев напуганы стремительным развитием диалога Москвы и Вашингтона.

    Путин и Макрон в последний раз говорили друг с другом в сентябре 2022 года. В ноябре 2024 года Путин и канцлер Германии Олаф Шольц впервые за два года также провели телефонные переговоры, разговор состоялся по инициативе Берлина.

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    19 февраля 2025, 17:28 • Новости дня
    Путин заявил, что с удовольствием встретится с президентом США
    Путин заявил, что с удовольствием встретится с президентом США
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин заявил, отвечая на вопросы журналистов во время посещения завода по производству беспилотников в Петербурге, что с удовольствием встретится с президентом США Дональдом Трампом и чувствует взаимность с его стороны, но эта встреча должна быть тщательно подготовлена по целому ряду важнейших вопросов.

    «Я с удовольствием встречусь с Дональдом, мы давно очень не виделись… Я думаю, что он тоже, это было видно по характеру нашего телефонного разговора… Но мы находимся в таком положении, что недостаточно встретиться, чтобы просто чай и кофе попить, посидеть, поговорить о будущем. Нужно добиться того, чтобы наши команды подготовили вопросы, чрезвычайно важные как для США, так и для России, в том числе и на украинском треке, с тем чтобы выйти на приемлемые для обеих сторон решения», – приводит его слова ТАСС.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что переговоры между российским президентом и американским лидером могут состояться до конца февраля.

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    19 февраля 2025, 16:59 • Новости дня
    Путин высоко оценил итоги переговоров с США в Эр-Рияде

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин положительно оценил результаты российско-американских переговоров, прошедших в Эр-Рияде, подчеркнув важность обсужденных тем, включая энергетику и космос.

    Путин выразил удовлетворение по итогам российско-американских переговоров, состоявшихся в столице Саудовской Аравии, передает ТАСС. Он отметил, что переговоры прошли в доброжелательной атмосфере, а с американской стороны участвовали представители, лишенные предвзятости и осуждений.

    Российский лидер подчеркнул, что Россия уделяет первостепенное значение разрешению ситуации на Украине. Он также сообщил, что Россия и США обсудили вопросы сотрудничества на Ближнем Востоке, включая Сирию и Палестину. Президент также упомянул энергетический сектор среди ключевых тем переговоров.

    Президент добавил, что Россия продолжает сотрудничество с США в области космоса, и отметил хорошие перспективы в этой сфере.

    Напомним, Россия и США на консультациях в Эр-Рияде договорились о возобновлении диалога для согласования путей сотрудничества в экономике, а также в Эр-Рияде состоялись обсуждения о возможных совместных энергетических проектах в Арктике.

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    18 февраля 2025, 21:46 • Новости дня
    Путин назначил экс-главу Роскосмоса спецпредставителем по сотрудничеству в космосе

    Путин назначил экс-главу Роскосмоса Борисова спецпредставителем по международному сотрудничеству в космосе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Экс-глава Роскосмоса Юрий Борисов стал специальным представителем президента России по международному сотрудничеству в космосе, сменив на этой должности Сергея Крикалева.

    Президент России Владимир Путин назначил бывшего главу Роскосмоса Юрия Борисова своим специальным представителем по вопросам международного сотрудничества в космосе, передает ТАСС. Указ о назначении был опубликован на официальном портале правовой информации.

    В документе сказано: «Назначить Борисова Юрия Ивановича специальным представителем президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в космосе».

    Вместе с тем Путин освободил от этой должности исполнительного директора Роскосмоса по пилотируемым программам Сергея Крикалева. Это решение также закреплено отдельным указом главы государства.

    Ранее Путин назначил Бориса Титова спецпредставителем по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, а замглавы администрации президента Максим Орешкин стал спецпредставителем главы государства по вопросам финансово-экономического сотрудничества с БРИКС.

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    18 февраля 2025, 19:45 • Новости дня
    Путин: Затонувшие танкеры в Черном море не должны стать миной замедленного действия

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством РФ заявил, что затонувшие танкеры в Черном море нужно поднять, они не должны стать миной замедленного действия.

    «Прошу вас максимально быстро, качественно, но максимально быстро все это делать, надо, конечно, уже работать над подъемом. Мы с вами это уже обсуждали, зачем это будет все лежать, ждать, как мина замедленного действия, когда там еще дырки появятся. Надо думать, как поднять все то, что на дне лежит еще», – приводит слова Путина ТАСС.

    Напомним, президент России Владимир Путин провел совещание с правительством по результатам работы комиссии по ликвидации последствий крушения танкеров в Черном море, в ходе которого вице-премьер Виталий Савельев сообщил, что завершение откачки мазута из кормы танкера «Волгонефть-239» планируется на следующей неделе, остается откачать 300 тонн.

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    19 февраля 2025, 17:52 • Новости дня
    Путин удивился сдержанности Трампа перед хамством европейцев

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о своем удивлении по поводу сдержанной реакции президента США Дональда Трампа на грубое поведение некоторых европейских союзников.

    «Я вообще, честно говоря, удивляюсь сдержанности вновь избранного президента Штатов Трампа в отношении своих союзников, которые вели себя подобным, прямо скажем, хамским образом. Он еще достаточно интеллигентно себя ведет в их отношении», – сказал глава государства, передает ТАСС.

    Ранее Канада призвала Европу объединиться против президента США, а германский политолог Александр Рар заявил, что европейцы после шока на Мюнхенской конференции по безопасности осознали, что конфронтация с США – путь в никуда.

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    19 февраля 2025, 07:44 • Новости дня
    Путин призвал акционеров КТК поставить оборудование для восстановления работы

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин призвал акционеров Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) организовать поставку оборудования для восстановления нефтепровода после атаки украинских БПЛА.

    Глава государства обратился к акционерам КТК с просьбой организовать поставку необходимого оборудования для восстановления нефтепровода, несмотря на санкции, передает РИА «Новости».

    В ходе совещания с правительством Путин выразил готовность оказать содействие со стороны российского правительства.

    Предполагается, что вице-премьер Александр Новак находится в контакте с партнерами для координации усилий.

    Ранее президент России Владимир Путин сообщил об ущербе иностранным компаниям из-за атаки ВСУ на станцию КТК.

    Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев сравнил атаку ВСУ на станцию «Кропоткинская» с действием бешеного животного, отметив, что это удар по международному активу.

    Вице-премьер России Александр Новак заявил, что атака Киева на нефтеперекачивающую станцию КТК является ответом на переговоры между Россией и США.

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    19 февраля 2025, 02:58 • Новости дня
    Путин дал указание подготовить программу восстановления курского приграничья

    Tекст: Антон Антонов

    В ближайшее время должны быть подготовлены основные параметры программы восстановления курского приграничья, заявил президент России Владимир Путин.

    Путин на совещании с членами правительства дал указание «предусмотреть оказание поддержки» по восстановлению социальных объектов, дорог и другой инфраструктуры. Речь идет в том числе о восстановлении «транспортной, промышленной, сельхозпредприятий» инфраструктуры. Кроме того, по словам президента, необходимо помочь пострадавшему бизнесу.

    «Основные параметры этой программы должны быть подготовлены в ближайшее время», – приводит его слова РИА «Новости».

    Как указал глава государства, руководству России необходимо определить, какие шаги потребуются «по отдельным направлениям», когда ситуация с безопасностью позволит начать их реализацию.

    Напомним, Путин поручил кабмину обеспечить выплаты жителям Курской области, лишившимся имущества, в размере 65 тыс. рублей каждый месяц, пока область не будет полностью освобождена от украинских захватчиков.

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    19 февраля 2025, 16:44 • Новости дня
    Путин посетил выпускающий беспилотники завод в Петербурге

    Путин посетил производящий беспилотники завод «Радар ммс» в Петербурге

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин посетил научно-производственное предприятие «Радар ммс» в Петербурге, специализирующееся на создании радиоэлектроники и беспилотных систем.

    Путин посетил научно-производственное предприятие «Радар ммс» в Петербурге, передает ТАСС. Компания является одним из лидеров на рынке радиоэлектронных систем и точного приборостроения. На встрече также присутствовали первый вице-премьер Денис Мантуров и помощник президента Алексей Дюмин.

    Предприятие «Радар ммс» занимается разработкой беспилотных авиасистем, комплексов морского базирования, гидрометеообеспечением и микроэлектроникой. Компания трижды получала благодарность президента России за значительные достижения и вклад в развитие радиоэлектронной промышленности в 2010, 2015 и 2019 годах. В прошлом году коллектив был награжден почетным знаком «За успехи в труде».

    У предприятия налажен полный цикл научно-производственной деятельности, включающий исследования, разработку, производство, испытания и сопровождение в эксплуатации. «Радар ммс» располагает собственной базой для моделирования и испытаний, а также несколькими научными и инженерными школами.

    Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству поддержать экспорт отечественных беспилотников с акцентом на развитие международных отношений, а также поставил задачу вывести Россию в мировые лидеры по беспилотникам к 2030 году.

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    19 февраля 2025, 16:36 • Новости дня
    Путин возложил цветы к памятнику Собчака на Васильевском острове в Петербурге

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин почтил память первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, возложив цветы к его памятнику в день 25-й годовщины со дня его смерти.

    Президент России Владимир Путин посетил памятник Анатолию Собчаку на Васильевском острове в Петербурге вместе с его вдовой Людмилой Нарусовой, чтобы возложить цветы в день 25-й годовщины его смерти, сообщается на сайте Кремля.

    Собчак был первым мэром Санкт-Петербурга, он занимал эту должность с 1991 по 1996 год. Путин всегда отзывался о Собчаке с теплотой. В 1990-е годы они работали вместе в петербургской мэрии.

    Собчак скончался в 2000 году от острой сердечной недостаточности. Памятник ему был установлен в 2006 году в сквере на Васильевском острове в знак уважения за вклад в развитие города.

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    19 февраля 2025, 12:23 • Новости дня
    Песков сообщил о планах Путина почтить память Собчака в годовщину смерти

    Песков сообщил об участии Путина в мероприятиях памяти Собчака в Петербурге

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин примет участие в мемориальных мероприятиях в Санкт-Петербурге, посвященных 25-летней годовщине со дня смерти первого мэра города Анатолия Собчака.

    Президент России Владимир Путин почтит память Анатолия Собчака в 25-ю годовщину его смерти, сообщает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Путин примет участие в мемориальных мероприятиях, посвященных памяти первого мэра Петербурга.

    Собчак был значимой фигурой в российской политике, особенно в 1990-е годы. Он занимал пост мэра Петербурга, когда Путин работал в городской администрации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин решил поучаствовать в мероприятиях, приуроченных к 20-летию со дня смерти первого мэра Петербурга Анатолия Собчака. Президент возложил цветы к памятнику Собчаку. Также Владимир Путин отметил, что Собчак был нужен России и соответствовал духу эпохи.

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      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США относительно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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