Американист: Заявление Карлсона о планах администрации Байдена убить Путина выгодно Трампу

Американист Дудаков: Заявление Карлсона о планах администрации Байдена убить Путина выгодно Трампу

Tекст: Анастасия Куликова

«Заявление Такера Карлсона о попытке администрации Джо Байдена убить Владимира Путина – это элемент внутриполитической борьбы в США, где одна сторона поливает грязью другую и получает взаимные обвинения», – считает американист Малек Дудаков. Он напомнил, что журналист – неофициальный близкий союзник Дональда Трампа. Поэтому обвинение в адрес демократов укладывается в общую риторику нынешнего главы Белого дома.

«Ее суть заключается в том, что Байден подвел мир к черте третьей мировой войны и ядерного столкновения с Россией. Трамп же пытается оттащить мир от этого обрыва», – уточнил собеседник. Однако, как заметил политолог, нынешней администрации пока не удалось выполнить обещание и быстро разрешить кризисы. На этом фоне республиканцы начинают оправдываться.

«Отсюда и обвинения в адрес администрации Байдена в мировой нестабильности, подготовке чудовищных провокаций, таких как попытка убийства президента России. Причем, я думаю, реальных фактов и доказательств последнего мы не увидим. Но, вероятно, команда Трампа продолжит настаивать: выбраться из этой ямы будет сложно, и для разрешения всех проблем потребуется более длительный период времени», – заключил Дудаков.

Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что администрация бывшего президента США Джо Байдена пыталась убить российского лидера Владимира Путина. Каких-либо доказательств и деталей он не привел.

«Бывший госсекретарь Энтони Блинкен открыто говорил, что настаивает на настоящей войне (с Россией), например на убийстве Путина. То, что пыталась сделать администрация Байдена, это убить Путина», – сказал журналист в интервью с коллегой Мэттом Таибби.

По словам Карлсона, все это можно считать настоящим «безумием». Он отметил, что администрация Байдена могла предпринимать такие попытки, поскольку для них «хаос является защитным экраном».

В июле 2024 года глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов (внесен в России в список террористов и экстремистов) сказал, что предпринимались попытки покушений на Владимира Путина, но все они были неудачные. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что безопасность главы государства «обеспечивается на должном уровне».