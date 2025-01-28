Не раздавайте диагнозы. Ментальные расстройства – это не модный аксессуар, а сложные состояния, которые нельзя определить за три минуты. Мы все люди, и у каждого из нас бывают сложные периоды. Но это не значит, что мы обязаны друг друга диагностировать..4 комментария
Путин посетил центр беспилотников «Самара»
Путин изучил процесс разработки беспилотников в центре «Самара»
Президент Владимир России Путин посетил научно-производственный центр (НПЦ) беспилотных авиационных систем «Самара» и ознакомился с процессом создания беспилотников.
Визит прошел в сопровождении вице-премьера Виталия Савельева, замглавы администрации президента Максима Орешкина, министра промышленности и торговли Антона Алиханова, сообщает ТАСС.
Путин осмотрел производственные участки, где проходят разработка, сборка и испытания беспилотников. Видео публикует Telegram-канал Кремля. НПЦ создан в рамках реализации национального проекта «Беспилотные авиационные системы» и является основой кластера беспилотной авиации в Самарской области.
В ходе визита гендиректор компании «Транспорт будущего» Юрий Козаренко и гендиректор НПЦ БАС «Самара», ветеран СВО Константин Яшин рассказали президенту о том, что центр является инфраструктурной площадкой для резидентов-инноваторов. Это сотрудничество поддерживается правительством Самарской области, фондом Национальной технологической инициативы и технопарком «Жигулевская долина».
Ранее Путин прибыл в Тольятти и осмотрел новый предсерийный автомобиль «Лада Искра» на производственной площадке «АвтоВАЗа».