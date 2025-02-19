  • Новость часаТрамп назвал Зеленского диктатором
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    Зеленский начал сжигать мосты с Америкой
    Путину доложили о пересечении ВС России границы в Курской области и выходе на территорию Украины
    Объявлено о повышении социальных пенсий в России
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    Путин заявил, что Киев скоординировал с Европой атаку на КТК
    Путин заявил, что с удовольствием встретится с президентом США
    Путин высоко оценил итоги переговоров с США в Эр-Рияде
    Россия поставила вопрос о дипсобственности в США на переговорах
    Послы ФРГ и Франции в Грузии встретились с оппозицией под антисоветскими лозунгами
    Мнения
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Какой интерес Эрдогану до переговоров России и США

    Можно быть уверенным, что, если Россия и США оставят Турцию, так же как и Европу, за бортом переговорного процесса, Эрдоган будет вставлять этому процессу все возможные палки в колеса. Просто чтобы набить себе цену.

    0 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Подвиг русского солдата сделал возможными переговоры в Эр-Рияде

    С одной стороны, мы больше устали от трудной нашей ситуации, с другой – как ни парадоксально – мы куда больше внутренне готовы держаться, сколько надо. Лишь бы победить, чтобы на потом не оставлять это вот всё. Чтобы сейчас додушить.

    16 комментариев
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Как работают фейки «от противного»

    Нужно соблюдать сетевую гигиену и вбить в свою разумную голову, что интернет и вообще современное информационное пространство – предельно «нечистое» место. Любой продукт отсюда требует обязательной санитарной обработки даже больше, чем купленные на рынке огурцы.

    12 комментариев
    19 февраля 2025, 19:59 • Новости дня

    Путин провел совещание по развитию предприятия «Радар ммс»

    Путин оценил развитие предприятия «Радар ммс»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин отметил важность выпуска гражданской продукции предприятием «Радар ммс», включая скоростные суда на подводных крыльях, и акцентировал внимание на выполнении гособоронзаказа.

    Путин провел совещание по вопросам развития Научно-производственного предприятия «Радар ммс», сообщает Telegram-канал Кремля. На встрече он отметил значимость продолжения выпуска востребованной гражданской продукции, в том числе современных скоростных судов на подводных крыльях. «Важно, что предприятие продолжает выпускать востребованную гражданскую продукцию, в том числе современные скоростные суда на подводных крыльях», – сказал глава государства.

    Помимо этого, Путин подчеркнул, что приоритетом работы «Радар ммс» остается выполнение заданий государственного оборонного заказа. Он также отметил необходимость анализа эффективности использования ресурсов предприятия, его текущего развития и планов на будущее.

    Кроме того, президент подчеркнул важность создания современных беспилотных авиационных систем, передает ТАСС. По его словам, развитие этих систем необходимо как для гражданского сектора, так и для нужд вооруженных сил.

    «Одно из ключевых направлений работы предприятия – это создание современных беспилотных авиационных систем как для гражданского сектора, так и для вооруженных сил. Хотел бы подчеркнуть в этой связи, что необходимо активно развивать оба этих направления. Об этом мы неоднократно говорили и ранее», – сказал глава государства.

    Напомним, президент России Владимир Путин посетил научно-производственное предприятие «Радар ммс» в Петербурге, специализирующееся на создании радиоэлектроники и беспилотных систем, и наградил коллектив предприятия орденом Александра Невского.

    19 февраля 2025, 17:05 • Новости дня
    Путину доложили о пересечении ВС России границы в Курской области и выходе на территорию Украины
    Путину доложили о пересечении ВС России границы в Курской области и выходе на территорию Украины
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин заявил, что ему час назад доложили о пересечении бойцами ВС РФ границы с Украиной в Курской области.

    «Самая последняя информация, которую мне доложили буквально час назад, – сегодня ночью бойцы 810-й бригады пересекли границу Российской Федерации и Украины и вышли на территорию противника», – сказал глава государства, отвечая на вопросы журналистов во время посещения завода по производству беспилотников в Санкт-Петербурге, передает ТАСС.

    Путин отметил, что ВС России наступают по всей линии боевого соприкосновения.

    Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин посетил научно-производственное предприятие «Радар ммс» в Петербурге, специализирующееся на создании радиоэлектроники и беспилотных систем.

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    19 февраля 2025, 01:57 • Новости дня
    Трамп не исключил встречи с Путиным до конца февраля
    Трамп не исключил встречи с Путиным до конца февраля
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что по-прежнему рассчитывает на то, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным может состояться до конца февраля.

    На вопрос о том, рассчитывает ли глава Белого дома на то, что встреча состоится в феврале, он ответил: «Вероятно». Каких-либо дополнительных комментариев по этому вопросу глава американского государства давать не стал, передает ТАСС.

    Напомним, лидеры двух стран провели телефонные переговоры. Президент США предложил встретиться с Путиным в Саудовской Аравии. Во вторник в Эр-Рияде состоялись переговоры высокопоставленных делегаций России и США. Помощник президента России Юрий Ушаков опроверг данные Bloomberg о том, что встреча глав государств может состояться на следующей неделе.

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    19 февраля 2025, 20:20 • Видео
    Зеленский против США: чья возьмет?

    Конфликт между руководством Украины и США стал открытым и яростным: Дональд Трамп и Владимир Зеленский заочно поспорили друг с другом о том, у кого больше рейтинг и кто кому денег должен. Теперь Украину могут посадить на голодный паек. С точки зрения интересов России ситуация развивается идеально.

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    18 февраля 2025, 22:43 • Новости дня
    Макрон выразил готовность к переговорам с Путиным

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, если это будет способствовать урегулированию украинского конфликта.

    «Разумеется, я вновь буду говорить с Владимиром Путиным, если такой разговор будет полезен для переговоров об урегулировании ситуации на Украине», – приводит слова Макрона ТАСС со ссылкой на La Depeche.

    Он уточнил, что разговор будет возможен «в подходящий момент в цикле грядущих переговоров», передает РИА «Новости».

    На прошлой неделе состоялись телефонные переговоры России и США на высшем уровне. Во вторник в Эр-Рияде прошли первые за три года переговоры высокопоставленных делегаций России и США.

    Переговоры России и США вызвали бурную негативную реакцию в Европе. Макрон созвал саммит европейских лидеров в попытке выработать ответ на давление со стороны Вашингтона. Общий тон публикаций в западных СМИ показывает, что Брюссель и Киев напуганы стремительным развитием диалога Москвы и Вашингтона.

    Путин и Макрон в последний раз говорили друг с другом в сентябре 2022 года. В ноябре 2024 года Путин и канцлер Германии Олаф Шольц впервые за два года также провели телефонные переговоры, разговор состоялся по инициативе Берлина.

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    19 февраля 2025, 17:28 • Новости дня
    Путин заявил, что с удовольствием встретится с президентом США
    Путин заявил, что с удовольствием встретится с президентом США
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин заявил, отвечая на вопросы журналистов во время посещения завода по производству беспилотников в Петербурге, что с удовольствием встретится с президентом США Дональдом Трампом и чувствует взаимность с его стороны, но эта встреча должна быть тщательно подготовлена по целому ряду важнейших вопросов.

    «Я с удовольствием встречусь с Дональдом, мы давно очень не виделись… Я думаю, что он тоже, это было видно по характеру нашего телефонного разговора… Но мы находимся в таком положении, что недостаточно встретиться, чтобы просто чай и кофе попить, посидеть, поговорить о будущем. Нужно добиться того, чтобы наши команды подготовили вопросы, чрезвычайно важные как для США, так и для России, в том числе и на украинском треке, с тем чтобы выйти на приемлемые для обеих сторон решения», – приводит его слова ТАСС.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что переговоры между российским президентом и американским лидером могут состояться до конца февраля.

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    19 февраля 2025, 16:59 • Новости дня
    Путин высоко оценил итоги переговоров с США в Эр-Рияде

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин положительно оценил результаты российско-американских переговоров, прошедших в Эр-Рияде, подчеркнув важность обсужденных тем, включая энергетику и космос.

    Путин выразил удовлетворение по итогам российско-американских переговоров, состоявшихся в столице Саудовской Аравии, передает ТАСС. Он отметил, что переговоры прошли в доброжелательной атмосфере, а с американской стороны участвовали представители, лишенные предвзятости и осуждений.

    Российский лидер подчеркнул, что Россия уделяет первостепенное значение разрешению ситуации на Украине. Он также сообщил, что Россия и США обсудили вопросы сотрудничества на Ближнем Востоке, включая Сирию и Палестину. Президент также упомянул энергетический сектор среди ключевых тем переговоров.

    Президент добавил, что Россия продолжает сотрудничество с США в области космоса, и отметил хорошие перспективы в этой сфере.

    Напомним, Россия и США на консультациях в Эр-Рияде договорились о возобновлении диалога для согласования путей сотрудничества в экономике, а также в Эр-Рияде состоялись обсуждения о возможных совместных энергетических проектах в Арктике.

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    19 февраля 2025, 17:52 • Новости дня
    Путин удивился сдержанности Трампа перед хамством европейцев

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о своем удивлении по поводу сдержанной реакции президента США Дональда Трампа на грубое поведение некоторых европейских союзников.

    «Я вообще, честно говоря, удивляюсь сдержанности вновь избранного президента Штатов Трампа в отношении своих союзников, которые вели себя подобным, прямо скажем, хамским образом. Он еще достаточно интеллигентно себя ведет в их отношении», – сказал глава государства, передает ТАСС.

    Ранее Канада призвала Европу объединиться против президента США, а германский политолог Александр Рар заявил, что европейцы после шока на Мюнхенской конференции по безопасности осознали, что конфронтация с США – путь в никуда.

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    18 февраля 2025, 21:46 • Новости дня
    Путин назначил экс-главу Роскосмоса спецпредставителем по сотрудничеству в космосе

    Путин назначил экс-главу Роскосмоса Борисова спецпредставителем по международному сотрудничеству в космосе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Экс-глава Роскосмоса Юрий Борисов стал специальным представителем президента России по международному сотрудничеству в космосе, сменив на этой должности Сергея Крикалева.

    Президент России Владимир Путин назначил бывшего главу Роскосмоса Юрия Борисова своим специальным представителем по вопросам международного сотрудничества в космосе, передает ТАСС. Указ о назначении был опубликован на официальном портале правовой информации.

    В документе сказано: «Назначить Борисова Юрия Ивановича специальным представителем президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в космосе».

    Вместе с тем Путин освободил от этой должности исполнительного директора Роскосмоса по пилотируемым программам Сергея Крикалева. Это решение также закреплено отдельным указом главы государства.

    Ранее Путин назначил Бориса Титова спецпредставителем по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, а замглавы администрации президента Максим Орешкин стал спецпредставителем главы государства по вопросам финансово-экономического сотрудничества с БРИКС.

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    19 февраля 2025, 07:44 • Новости дня
    Путин призвал акционеров КТК поставить оборудование для восстановления работы

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин призвал акционеров Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) организовать поставку оборудования для восстановления нефтепровода после атаки украинских БПЛА.

    Глава государства обратился к акционерам КТК с просьбой организовать поставку необходимого оборудования для восстановления нефтепровода, несмотря на санкции, передает РИА «Новости».

    В ходе совещания с правительством Путин выразил готовность оказать содействие со стороны российского правительства.

    Предполагается, что вице-премьер Александр Новак находится в контакте с партнерами для координации усилий.

    Ранее президент России Владимир Путин сообщил об ущербе иностранным компаниям из-за атаки ВСУ на станцию КТК.

    Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев сравнил атаку ВСУ на станцию «Кропоткинская» с действием бешеного животного, отметив, что это удар по международному активу.

    Вице-премьер России Александр Новак заявил, что атака Киева на нефтеперекачивающую станцию КТК является ответом на переговоры между Россией и США.

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    19 февраля 2025, 02:58 • Новости дня
    Путин дал указание подготовить программу восстановления курского приграничья

    Tекст: Антон Антонов

    В ближайшее время должны быть подготовлены основные параметры программы восстановления курского приграничья, заявил президент России Владимир Путин.

    Путин на совещании с членами правительства дал указание «предусмотреть оказание поддержки» по восстановлению социальных объектов, дорог и другой инфраструктуры. Речь идет в том числе о восстановлении «транспортной, промышленной, сельхозпредприятий» инфраструктуры. Кроме того, по словам президента, необходимо помочь пострадавшему бизнесу.

    «Основные параметры этой программы должны быть подготовлены в ближайшее время», – приводит его слова РИА «Новости».

    Как указал глава государства, руководству России необходимо определить, какие шаги потребуются «по отдельным направлениям», когда ситуация с безопасностью позволит начать их реализацию.

    Напомним, Путин поручил кабмину обеспечить выплаты жителям Курской области, лишившимся имущества, в размере 65 тыс. рублей каждый месяц, пока область не будет полностью освобождена от украинских захватчиков.

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    19 февраля 2025, 16:44 • Новости дня
    Путин посетил выпускающий беспилотники завод в Петербурге

    Путин посетил производящий беспилотники завод «Радар ммс» в Петербурге

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин посетил научно-производственное предприятие «Радар ммс» в Петербурге, специализирующееся на создании радиоэлектроники и беспилотных систем.

    Путин посетил научно-производственное предприятие «Радар ммс» в Петербурге, передает ТАСС. Компания является одним из лидеров на рынке радиоэлектронных систем и точного приборостроения. На встрече также присутствовали первый вице-премьер Денис Мантуров и помощник президента Алексей Дюмин.

    Предприятие «Радар ммс» занимается разработкой беспилотных авиасистем, комплексов морского базирования, гидрометеообеспечением и микроэлектроникой. Компания трижды получала благодарность президента России за значительные достижения и вклад в развитие радиоэлектронной промышленности в 2010, 2015 и 2019 годах. В прошлом году коллектив был награжден почетным знаком «За успехи в труде».

    У предприятия налажен полный цикл научно-производственной деятельности, включающий исследования, разработку, производство, испытания и сопровождение в эксплуатации. «Радар ммс» располагает собственной базой для моделирования и испытаний, а также несколькими научными и инженерными школами.

    Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству поддержать экспорт отечественных беспилотников с акцентом на развитие международных отношений, а также поставил задачу вывести Россию в мировые лидеры по беспилотникам к 2030 году.

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    19 февраля 2025, 16:36 • Новости дня
    Путин возложил цветы к памятнику Собчака на Васильевском острове в Петербурге

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин почтил память первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, возложив цветы к его памятнику в день 25-й годовщины со дня его смерти.

    Президент России Владимир Путин посетил памятник Анатолию Собчаку на Васильевском острове в Петербурге вместе с его вдовой Людмилой Нарусовой, чтобы возложить цветы в день 25-й годовщины его смерти, сообщается на сайте Кремля.

    Собчак был первым мэром Санкт-Петербурга, он занимал эту должность с 1991 по 1996 год. Путин всегда отзывался о Собчаке с теплотой. В 1990-е годы они работали вместе в петербургской мэрии.

    Собчак скончался в 2000 году от острой сердечной недостаточности. Памятник ему был установлен в 2006 году в сквере на Васильевском острове в знак уважения за вклад в развитие города.

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    19 февраля 2025, 18:10 • Новости дня
    Путин поздравил певца Антонова с юбилеем

    Путин поздравил Антонова с 80-летием и отметил, что его песни популярны сегодня

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста Юрия Антонова с 80-летием, подчеркнув, что его музыкальные произведения остаются востребованными и современными, звучат в кинолентах и в исполнении известных артистов.

    «Уважаемый Юрий Михайлович! Примите поздравления с 80-летним юбилеем. Человек щедрого, многогранного таланта, вы добились огромного успеха на творческом поприще, стали подлинным кумиром нескольких поколений поклонников эстрады. Ваши песни выдержали испытание временем и сегодня по-прежнему популярны, звучат в исполнении известных артистов, в наших любимых кинолентах», – говорится в телеграмме на сайте Кремля.

    Кроме того, Путин пожелал Антонову здоровья, вдохновения и всего самого доброго.

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    19 февраля 2025, 12:23 • Новости дня
    Песков сообщил о планах Путина почтить память Собчака в годовщину смерти

    Песков сообщил об участии Путина в мероприятиях памяти Собчака в Петербурге

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин примет участие в мемориальных мероприятиях в Санкт-Петербурге, посвященных 25-летней годовщине со дня смерти первого мэра города Анатолия Собчака.

    Президент России Владимир Путин почтит память Анатолия Собчака в 25-ю годовщину его смерти, сообщает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Путин примет участие в мемориальных мероприятиях, посвященных памяти первого мэра Петербурга.

    Собчак был значимой фигурой в российской политике, особенно в 1990-е годы. Он занимал пост мэра Петербурга, когда Путин работал в городской администрации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин решил поучаствовать в мероприятиях, приуроченных к 20-летию со дня смерти первого мэра Петербурга Анатолия Собчака. Президент возложил цветы к памятнику Собчаку. Также Владимир Путин отметил, что Собчак был нужен России и соответствовал духу эпохи.

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    19 февраля 2025, 17:12 • Новости дня
    Путин заявил о договоренностях с США по возобновлению нормальной работы диппредставительств

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия и США договорились возобновить работу дипломатических представительств, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов во время посещения завода по производству беспилотников в Санкт-Петербурге.

    «Мы договорились в нормальном режиме возобновить работу дипломатических ведомств. Постоянное выдворение дипломатов из Вашингтона и из Москвы ни к чему хорошему не приводит. У нас, если так дело дальше пойдет, в этих зданиях будут работать только одни уборщицы, чей труд тоже, безусловно, надо ценить, но это не то, ради чего создаются дипломатические представительства», – приводит его слова ТАСС.

    Ранее стало известно, что Вашингтон направил России запрос на агреман для нового посла, на эту должность предложена кандидатура 69-летнего спецпосланника США по Ливии Ричарда Норланда.

    В октябре президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении Анатолия Антонова от должности посла России в США.

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    19 февраля 2025, 12:07 • Новости дня
    Песков: Путин в среду займется развитием беспилотной авиации

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин сегодня уделит внимание вопросам развития беспилотной авиации, что подтвердил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    По его словам, президент России Владимир Путин сегодня сосредоточит свое внимание на вопросах, связанных с развитием беспилотной авиации, передает ТАСС.

    Песков подчеркнул, что беспилотная авиация является серьезной темой, которой Путин уделяет внимание на протяжении долгого времени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поручил правительству поддержать экспорт отечественных беспилотников, сосредоточив внимание на развитии международных отношений. Он также заявил о необходимости ускоренного «открытия неба» для гражданских беспилотников. Путин поставил задачу к 2030 году вывести Россию в мировые лидеры по беспилотникам.

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      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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