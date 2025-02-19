Путин провел совещание по развитию предприятия «Радар ммс»

Путин оценил развитие предприятия «Радар ммс»

Tекст: Валерия Городецкая

Путин провел совещание по вопросам развития Научно-производственного предприятия «Радар ммс», сообщает Telegram-канал Кремля. На встрече он отметил значимость продолжения выпуска востребованной гражданской продукции, в том числе современных скоростных судов на подводных крыльях. «Важно, что предприятие продолжает выпускать востребованную гражданскую продукцию, в том числе современные скоростные суда на подводных крыльях», – сказал глава государства.

Помимо этого, Путин подчеркнул, что приоритетом работы «Радар ммс» остается выполнение заданий государственного оборонного заказа. Он также отметил необходимость анализа эффективности использования ресурсов предприятия, его текущего развития и планов на будущее.

Кроме того, президент подчеркнул важность создания современных беспилотных авиационных систем, передает ТАСС. По его словам, развитие этих систем необходимо как для гражданского сектора, так и для нужд вооруженных сил.

«Одно из ключевых направлений работы предприятия – это создание современных беспилотных авиационных систем как для гражданского сектора, так и для вооруженных сил. Хотел бы подчеркнуть в этой связи, что необходимо активно развивать оба этих направления. Об этом мы неоднократно говорили и ранее», – сказал глава государства.

Напомним, президент России Владимир Путин посетил научно-производственное предприятие «Радар ммс» в Петербурге, специализирующееся на создании радиоэлектроники и беспилотных систем, и наградил коллектив предприятия орденом Александра Невского.