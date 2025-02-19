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Путин провел совещание по развитию предприятия «Радар ммс»
Путин оценил развитие предприятия «Радар ммс»
Президент России Владимир Путин отметил важность выпуска гражданской продукции предприятием «Радар ммс», включая скоростные суда на подводных крыльях, и акцентировал внимание на выполнении гособоронзаказа.
Путин провел совещание по вопросам развития Научно-производственного предприятия «Радар ммс», сообщает Telegram-канал Кремля. На встрече он отметил значимость продолжения выпуска востребованной гражданской продукции, в том числе современных скоростных судов на подводных крыльях. «Важно, что предприятие продолжает выпускать востребованную гражданскую продукцию, в том числе современные скоростные суда на подводных крыльях», – сказал глава государства.
Помимо этого, Путин подчеркнул, что приоритетом работы «Радар ммс» остается выполнение заданий государственного оборонного заказа. Он также отметил необходимость анализа эффективности использования ресурсов предприятия, его текущего развития и планов на будущее.
Кроме того, президент подчеркнул важность создания современных беспилотных авиационных систем, передает ТАСС. По его словам, развитие этих систем необходимо как для гражданского сектора, так и для нужд вооруженных сил.
«Одно из ключевых направлений работы предприятия – это создание современных беспилотных авиационных систем как для гражданского сектора, так и для вооруженных сил. Хотел бы подчеркнуть в этой связи, что необходимо активно развивать оба этих направления. Об этом мы неоднократно говорили и ранее», – сказал глава государства.
Напомним, президент России Владимир Путин посетил научно-производственное предприятие «Радар ммс» в Петербурге, специализирующееся на создании радиоэлектроники и беспилотных систем, и наградил коллектив предприятия орденом Александра Невского.