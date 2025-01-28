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Путин призвал правительство поддержать экспорт отечественных БПЛА
Путин поручил правительству поддержать экспорт российских беспилотников
Президент России Владимир Путин поручил правительству поддержать экспорт отечественных беспилотников, сосредоточив внимание на развитии международных отношений.
Президент Путин поручил правительству «поддержать амбиции» отечественного технологического бизнеса при выходе на международные рынки в сфере беспилотной авиации, передает РИА «Новости».
«Прошу правительство настойчиво, грамотно поддержать амбиции отечественного технологического бизнеса при выходе на глобальные рынки», – заявил глава государства.
Президент также отметил важность использования двусторонних отношений с дружественными странами и контактов в рамках международных объединений для содействия экспорту. Это, по его мнению, поможет усилить позиции российских производителей на глобальном рынке.
Президент добавил, что для развития отечественных БПЛА требуются перспективные разработки в области микроэлектроники, накоплении и хранении энергии, новых материалов и, конечно, систем искусственного интеллекта, тем более, что способность к автономной работе без участия человека в дальнейшем будет определять конкурентоспособность отечественных беспилотников. «Здесь у нас есть свои наработки, даже достижения», – сказал он в ходе совещания по вопросам развития беспилотной авиации.