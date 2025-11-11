Кремль анонсировал встречу Путина и Токаева во вторник в Москве

Песков анонсировал встречу Путина и Токаева во вторник в Москве

Tекст: Вера Басилая

Песков сообщил, что вечером во вторник в Москве состоится встреча президента России Владимира Путина с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, передает ТАСС. Запланирована первая беседа в рамках государственного визита казахстанского лидера, а также неформальный обед.

Песков также отметил, что частые контакты Путина и Токаева являются нормальным явлением, учитывая партнерские отношения между странами.

«В целом Казахстан – это наш стратегический партнер, особый партнер, союзник. Поэтому частое общение – это неотъемлемая часть вот таких всеобъемлющих отношений партнерства и взаимовыгодного сотрудничества», – отметил представитель Кремля.

Кроме того, Песков заявил, что если президент Казахстана сочтет необходимым проинформировать российскую сторону о своих контактах с американским лидером Дональдом Трампом, то Москве было бы интересно узнать о содержании беседы политиков.

Президент России Владимир Путин планирует рассказать Касым-Жомарту Токаеву о ситуации на фронтах и перспективах мирного процесса на Украине.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул высокий авторитет Владимира Путина в Казахстане.

Дмитрий Песков заявил, что Казахстан остается особо привилегированным партнером России и готов содействовать мирному урегулированию ситуации на Украине.