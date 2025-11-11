Европейским странам необходимо любым способом удержать контингент США на континенте, так как альтернатива – жесточайший внутриполитический кризис, связанный с возвращением к призыву в армии.0 комментариев
Президент России Владимир Путин проведет встречу с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым в Москве во вторник вечером, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков сообщил, что вечером во вторник в Москве состоится встреча президента России Владимира Путина с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, передает ТАСС. Запланирована первая беседа в рамках государственного визита казахстанского лидера, а также неформальный обед.
Песков также отметил, что частые контакты Путина и Токаева являются нормальным явлением, учитывая партнерские отношения между странами.
«В целом Казахстан – это наш стратегический партнер, особый партнер, союзник. Поэтому частое общение – это неотъемлемая часть вот таких всеобъемлющих отношений партнерства и взаимовыгодного сотрудничества», – отметил представитель Кремля.
Кроме того, Песков заявил, что если президент Казахстана сочтет необходимым проинформировать российскую сторону о своих контактах с американским лидером Дональдом Трампом, то Москве было бы интересно узнать о содержании беседы политиков.
Президент России Владимир Путин планирует рассказать Касым-Жомарту Токаеву о ситуации на фронтах и перспективах мирного процесса на Украине.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул высокий авторитет Владимира Путина в Казахстане.
Дмитрий Песков заявил, что Казахстан остается особо привилегированным партнером России и готов содействовать мирному урегулированию ситуации на Украине.