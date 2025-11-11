  • Новость часаРоссийские войска освободили Новоуспеновское в Запорожской области
    Из-за ссоры с Лукашенко Литва разоряет целую отрасль собственной экономики
    ВКС в ответ на провокацию с МиГ-31 нанесли удар по центру разведки ГУР МО Украины
    «Кошелек Зеленского» Миндич выехал с Украины по израильскому паспорту
    Саркози выступил с заявлением после освобождения из тюрьмы
    ФСБ пресекла попытку угона МиГ-31 с «Кинжалом»
    Сербия заявила о готовности российских владельцев отдать контроль над NIS
    Politico: У Украины закончатся деньги раньше, чем ЕС утвердит новый кредит
    Ливан освободил сына Каддафи после 10 лет ареста
    На Солнце зафиксирована мощнейшая за год вспышка
    Мнения
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Европа вооружается, потому что не может воевать

    Европейским странам необходимо любым способом удержать контингент США на континенте, так как альтернатива – жесточайший внутриполитический кризис, связанный с возвращением к призыву в армии.

    0 комментариев
    Антон Крылов Антон Крылов Плов – русское национальное блюдо

    Почему некоторые блюда легко пересекают города и континенты, завоевывая сердца и желудки совершенно непохожих друг на друга народов, а другие так и остаются локальными специалитетами, для поддержания которых национально ориентированным кулинарам приходится предпринимать немалые усилия?

    9 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Капитализм против детей

    Решить демографические проблемы, восстановить значимость института семьи и сделать многодетность нормой – никогда не получится при сохранении капиталистической экономики, базирующейся на необходимости и даже культе постоянно растущего потребления.

    25 комментариев
    11 ноября 2025, 12:41 • Новости дня

    Кремль анонсировал встречу Путина и Токаева во вторник в Москве

    Песков анонсировал встречу Путина и Токаева во вторник в Москве

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин проведет встречу с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым в Москве во вторник вечером, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков сообщил, что вечером во вторник в Москве состоится встреча президента России Владимира Путина с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, передает ТАСС. Запланирована первая беседа в рамках государственного визита казахстанского лидера, а также неформальный обед.

    Песков также отметил, что частые контакты Путина и Токаева являются нормальным явлением, учитывая партнерские отношения между странами.

    «В целом Казахстан – это наш стратегический партнер, особый партнер, союзник. Поэтому частое общение – это неотъемлемая часть вот таких всеобъемлющих отношений партнерства и взаимовыгодного сотрудничества», – отметил представитель Кремля.

    Кроме того, Песков заявил, что если президент Казахстана сочтет необходимым проинформировать российскую сторону о своих контактах с американским лидером Дональдом Трампом, то Москве было бы интересно узнать о содержании беседы политиков.

    Президент России Владимир Путин планирует рассказать Касым-Жомарту Токаеву о ситуации на фронтах и перспективах мирного процесса на Украине.

    Касым-Жомарт Токаев подчеркнул высокий авторитет Владимира Путина в Казахстане.

    Дмитрий Песков заявил, что Казахстан остается особо привилегированным партнером России и готов содействовать мирному урегулированию ситуации на Украине.

    10 ноября 2025, 14:42 • Новости дня
    Греф представил Путину технологию «Вжух»

    Путин оценил новую платежную технологию «Вжух» от Сбербанка

    Греф представил Путину технологию «Вжух»
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин позитивно отреагировал на сообщение председателя правления Сбербанка Германа Грефа о появлении на российском рынке новой системы платежей «Вжух».

    Путин заявил, что России приходится развивать собственные технологии, что было продемонстрировано на примере новой разработки, передает ТАСС.

    Герман Греф сообщил, что «Вжух» появился в качестве альтернативы ушедшему с рынка Apple Pay и основан на применении Bluetooth-порта для осуществления быстрой оплаты. По его словам, в настоящее время в стране функционирует две уникальные для мира технологии – это сервис «Вжух» и возможность оплаты по лицу.

    В ответ на уточняющий вопрос Путина о степени детализации распознавания лиц Греф отметил, что инженерам удалось сделать компактный и рентабельный терминал, который точно распознает лицо пользователя при оплате. «Отлично. Хорошо», – одобрил президент новую технологию.

    Отмечается, что с конца августа по начало сентября более 1,6 млн пользователей уже воспользовались сервисом для оплаты покупок с помощью смартфона посредством Bluetooth Low Energy.

    Ранее Путин в ходе встречи с Грефом отметил солидную устойчивость Сбербанка.

    Комментарии (8)
    9 ноября 2025, 16:23 • Новости дня
    Путину показали обращение потерявшего ноги ветерана боевых действий в Донбассе
    Путину показали обращение потерявшего ноги ветерана боевых действий в Донбассе
    @ Сергей Ильин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президенту России Владимиру Путину показали видеообращение ветерана Донбасса, бывшего ополченца афганского происхождения Рафи Абдуллы Джабара с позывным «Абдулла», который потерял обе ноги.

    Кадры продемонстрировали на смартфоне после завершения Совета по межнациональным отношениям в Кремле 5 ноября. Видео опубликовал журналист ВГТРК Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

    Ветеран Донбасса, ставший добровольцем, потерял обе ноги, но благодаря усилиям врачей и процессу реабилитации получил протезы. В обращении к президенту он отметил: «Разрешите доложиться – начал ходить, через две недели у меня будет четкий, уверенный шаг, хорошая амплитуда, и задача, поставленная родиной, будет выполнена», передает ТАСС.

    Путин ранее в ходе заседания совета в Кремле передал ветерану слова поддержки и пожелал ему успехов в будущем в России. Годом ранее глава государства уже обещал помочь ополченцу с вопросами здоровья и реабилитации.

    Проблемы со здоровьем и реабилитацией Рафи Абдуллы Джабара обсуждались на аналогичном заседании в 2023 году. Тогда Путин пообещал посодействовать в решении его проблем.

    Ранее Министерство здравоохранения России подготовило законопроект, который позволит обеспечить ветеранов боевых действий и членов их семей всеми льготами и мерами социальной поддержки в сфере охраны здоровья.

    В июне в деревне Голубое в Подмосковье был открыт специализированный центр, где участникам СВО с тяжелыми ранениями предоставят современные протезы и полный курс реабилитации.

    Комментарии (0)
    10 ноября 2025, 11:00 • Видео / Время удивительных историй
    Мюнхенская речь и новый мировой порядок

    2007 год можно считать особой вехой, когда завершилась эпоха однополярного мира и началось формирование нового миропорядка. «Однополярный момент», захвативший мир в начале 1990-х, закончился именно тогда – сначала с трибуны Мюнхенской конференции по безопасности, а потом и в реальности.

    Комментарии (0)
    10 ноября 2025, 12:40 • Новости дня
    Песков назвал Казахстан особо привилегированным партнером России
    Песков назвал Казахстан особо привилегированным партнером России
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Казахстан сохраняет статус особо привилегированного партнера России и готов содействовать мирному урегулированию на Украине.

    Казахстан остается для России важнейшим и особенно привилегированным партнером, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    Он сообщил, что Москва завершает активную подготовку к официальному государственному визиту президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, который начнется уже во вторник.

    Песков отметил: «Казахстан – особый, привилегированный партнер России, очень важная для нас страна, государство. Мы, конечно, активно завершаем подготовку к государственному визиту президента Токаева в Россию, который начнется завтра».

    Дополнительно пресс-секретарь Кремля рассказал, что российская сторона осведомлена о желании Астаны способствовать мирному урегулированию на Украине. Он особо подчеркнул, что Москва высоко ценит такую инициативу, неоднократно подтвержденную казахстанскими властями в публичном пространстве.

    Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что главы России и Казахстана обсудят развитие стратегического партнерства и подпишут двусторонние документы.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил мнение о возможности перемирия на Украине и подчеркнул готовность Астаны стать площадкой для переговоров.

    Комментарии (5)
    9 ноября 2025, 14:59 • Новости дня
    В Казахстане заявили о готовности России снять ограничение в 90 дней для грузоперевозчиков

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Для казахстанских автоперевозчиков планируют вернуть возможность находиться на территории России без регистрации до 180 дней вместо действующих 90 дней, что уже предварительно согласовано между странами, сообщили в пресс-службе премьер-министра Казахстана.

    Срок пребывания казахстанских грузоперевозчиков на территории России без необходимости регистрации может быть снова увеличен до 180 дней, сообщает ТАСС. Соответствующая предварительная договоренность была достигнута после заседания межправительственной комиссии по сотрудничеству между Россией и Казахстаном.

    По словам представителей ведомства, ранее срок пребывания иностранных граждан в России без регистрации был сокращен с 180 до 90 дней в течение года. «Российская сторона выразила готовность содействовать скорейшему решению вопроса по возвращению прежнего срока пребывания казахстанских водителей, осуществляющих международные перевозки, до 180 дней», – говорится в сообщении.

    В Казахстане также напомнили, что новое правило, вступившее в силу с 1 января 2025 года, создало существенные трудности для местных автоперевозчиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Казахстана начали задерживать фуры российских грузоперевозчиков. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ранее предложил продлить срок пребывания граждан России в стране.

    Комментарии (0)
    10 ноября 2025, 00:33 • Новости дня
    Путин поздравил сотрудников и ветеранов МВД с Днем полиции
    Путин поздравил сотрудников и ветеранов МВД с Днем полиции
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин поздравил действующих сотрудников и ветеранов МВД с Днем сотрудника органов внутренних дел, особое внимание уделив работе территориальных органов МВД в Донбассе и Новороссии.

    «Поздравляю личный состав и гражданский персонал, ветеранов МВД с праздником – Днем сотрудника органов внутренних дел», – приводятся слова президента на сайте Кремля.

    Он отметил героизм и добросовестную службу сотрудников, которые, по его словам, «честно, порой с риском для жизни выполняют долг, бескомпромиссно борются с преступностью, насилием, произволом». Президент подчеркнул, что многие продолжают нести службу и в праздничный день, обеспечивая спокойствие граждан.

    Путин особо выделил ветеранов МВД, которые, по его словам, внесли значимый вклад в профессиональное становление ведомства и «закалили» современное поколение сотрудников. Он уточнил, что МВД остается ключевым звеном государственного механизма, обеспечивает порядок внутри страны, способствует реализации стратегических планов и развитию России как правового, демократического государства.

    Важными задачами ведомства, по словам президента, являются борьба с криминалом, противодействие экстремизму, коррупции, обеспечение безопасности дорог и контроль миграции.

    «Особое внимание – как и все последние годы – уделяется работе территориальных органов МВД в Донбассе и Новороссии, а также в других регионах, находящихся в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. Важно укреплять безопасность жителей этих территорий, своевременно оказывать им правовую и социальную поддержку», – говорится в сообщении.

    Президент напомнил о необходимости совершенствования методов раскрытия преступлений, предупреждения правонарушений, особенно среди несовершеннолетних. Он подчеркнул, что сотрудники МВД должны обладать современными компетенциями, постоянно совершенствовать профессиональные навыки и быть преданными своему делу.

    «Убежден, что вы и впредь будете достойно выполнять поставленные задачи. Еще раз поздравляю всех с праздником, желаю новых успехов. Крепкого здоровья, благополучия вам и вашим близким», – заявил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России в понедельник, 10 ноября, отмечают День сотрудника органов внутренних дел (День полиции).

    Комментарии (2)
    9 ноября 2025, 19:38 • Новости дня
    Путин поздравил композитора Александру Пахмутову с днем рождения

    Tекст: Ольга Иванова

    Композитор Александра Пахмутова в свой 96-й день рождения получила личное поздравление от президента России Владимира Путина, который позвонил ей прямо во время концерта.

    Президент России Владимир Путин позвонил композитору Александре Пахмутовой и поздравил ее с днем рождения, передает РИА «Новости».

    Народная артистка СССР Александра Пахмутова 9 ноября отметила свое 96-летие. Прямой звонок главы государства прозвучал в момент, когда у композитора шел концерт.

    В поздравлении глава государства пожелал композитору здоровья и долгих лет, добавив, что ее творчество объединяет людей разных эпох. Во время предыдущей церемонии вручения звания Героя Труда России президент подчеркивал особую роль Пахмутовой в музыкальной культуре страны и называл композитора символом России.

    Комментарии (0)
    8 ноября 2025, 13:55 • Новости дня
    Путин прислал венок на прощание с телеведущим Николаевым
    Путин прислал венок на прощание с телеведущим Николаевым
    @ Пелагия Тихонова/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин прислал венок на церемонию прощания с телеведущим Юрием Николаевым, передает источник с места событий.

    Президент России Владимир Путин прислал венок к месту прощания с Юрием Николаевым, передает РИА «Новости». Церемония состоялась в Большом траурном зале Троекуровского кладбища в Москве.

    Прийти проститься с Николаевым собрались его родственники, коллеги, друзья и поклонники. Среди пришедших были диктор Алла Данько, телеведущий Валдис Пельш, певец и композитор Александр Маршал, заслуженная артистка России Зара и представители творческого сообщества.

    В числе отправивших венки также оказались Государственный Кремлевский Дворец, Академия Российского телевидения, ансамбль «Любэ», народный артист России Николай Расторгуев и Игорь Матвиенко, Александр Митрошенков, Академия Малахова и другие организации и известные личности.

    Юрий Николаев родился 16 декабря 1948 года в Кишиневе. Родители легендарного телеведущего – ветераны Великой Отечественной войны. В 1965 году он окончил школу № 4 (сейчас Лицей имени Титу Майореску) и поступил в ГИТИС. Спустя пять лет Николаев получил специальность «Актер театра и кино».

    С 1970 по 1975 год Николаев служил в Театре имени Пушкина, а в 1973 году начал карьеру на телевидении. С 2007 года был членом Академии российского телевидения. Он получил известность благодаря таким телепередачам, как «Утренняя почта», «Утренняя звезда», «Достояние республики», «В наше время», «Честное слово». В 1998 году он получил звание народного артиста России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Юрий Николаев умер на 76-м году жизни. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье и коллегам телеведущего. Родные сообщили о дате и месте прощания с Юрием Николаевым.

    Комментарии (0)
    9 ноября 2025, 15:20 • Новости дня
    Путин поблагодарил бойцов СВО за поддержку спортсменов с инвалидностью

    Tекст: Дарья Григоренко

    Во время визита в Самару президент РФ Владимир Путин пообщался с бойцами спецоперации, тренирующими детей с инвалидностью, и отметил, насколько важен для молодежи их личный пример.

    Путин во время визита в Самару встретился с бойцами спецоперации и юными спортсменами с инвалидностью. Кадры общения были показаны в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Путин находился в демонстрационно-просветительском центре адаптивного спорта, где наблюдал тренировку детей по следж-хоккею под руководством ветеранов СВО, передает ТАСС.

    Руководителями и наставниками в этом центре выступают бойцы спецоперации, которые после ранений сами стали заниматься адаптивными спортивными дисциплинами. В настоящее время они тренируют молодежь и помогают ребятам включаться в активную спортивную жизнь. Президент подчеркнул важность личного примера именно таких людей и необходимость помогать молодым спортсменам поверить в свои силы.

    В обращении президента прозвучали слова благодарности бойцам: «Спасибо вам большое! Не только за службу, но и за вот это дело – крайне важно ребятам открывать второе дыхание. И спасибо, что вы хотите этот импульс передать ребятам». Один из тренеров, участник спецоперации, отметил в ответ: «Мы спаслись сами и спасем кого-нибудь».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин пообщался с более чем 20 детьми участников спецоперации на Красной площади в День народного единства.

    Комментарии (0)
    10 ноября 2025, 12:55 • Новости дня
    Песков сообщил о предстоящей встрече Путина с Грефом в Кремле

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин обсудит с председателем правления Сбербанка Германом Грефом вопросы, связанные с деятельностью крупнейшего банка страны.

    Президент России Владимир Путин примет сегодня в Кремле главу Сбербанка Германа Грефа, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что банк является крупнейшим и системообразующим в России. Он отметил: «[Президент] примет Германа Грефа, председателя правления Сбербанка. Банк крупнейший в нашей стране, системообразующий, поэтому диалог носит регулярный, постоянный характер».

    В ходе встречи ожидается обсуждение ряда вопросов, связанных с текущей деятельностью Сбербанка как ключевого игрока на финансовом рынке страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Владимир Путин и Герман Греф провели встречу. Президент обратил внимание на то, что банки не должны усложнять получение ипотеки для граждан. Путин также отметил, что финансовые организации не должны вводить дополнительные, малоизвестные клиентам расходы.

    Комментарии (0)
    10 ноября 2025, 14:05 • Новости дня
    Путин заявил о высокой устойчивости Сбербанка

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Сбербанка Германом Грефом отметил солидную устойчивость банка.

    Греф сообщил, что Сбербанк рассчитывает по итогам 2025 года нарастить чистую прибыль на 6% по сравнению с результатами прошлого года, передает ТАСС.

    «Мы, я надеюсь, в следующем году свой рекорд побьем по дивидендам. Мы планируем, что в этом году мы получим прибыль примерно на 6% выше, чем в прошлом году, поэтому в следующем году дивиденды будут у нас выше», – заявил он.

    Греф также сообщил, что Сбербанк выплатил рекордные дивиденды – 787 млрд рублей.

    Напомним, в понедельник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил о предстоящей встрече Путина с Грефом в Кремле.

    Ранее Греф озвучил ожидания по темпам прироста российского ВВП в текущем году, указав на замедление экономического развития по сравнению с двумя последующими годами.

    Комментарии (0)
    10 ноября 2025, 12:12 • Новости дня
    Кремль анонсировал планы визита Токаева в Россию

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Во время визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Россию главы государств обсудят дальнейшее развитие стратегического партнерства и подпишут ряд двусторонних документов, сообщила пресс-служба Кремля.

    Актуальные аспекты развития сотрудничества между Россией и Казахстаном, в том числе вопросы стратегического партнерства и союзничества, станут предметом переговоров лидеров двух стран. Обсуждение охватит политическую, торгово-экономическую и культурно-гуманитарную повестку, а также основные темы регионального и глобального значения, говорится на сайте Кремля.

    Президент России Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев по видеосвязи обратятся к участникам пленарного заседания XXI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который пройдет в казахстанском городе Уральске. Кроме выступлений, одной из ключевых частей визита Токаева станет подписание ряда важных двусторонних документов.

    Ранее Токаев выразил мнение о реальной возможности перемирия на Украине и отметил готовность Астаны стать площадкой для переговоров.

    Лидеры России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев по телефону обсудили подготовку визита президента Казахстана в Россию.

    В октябре Владимир Путин поздравил Токаева с Днем республики Казахстан.

    Комментарии (0)
    10 ноября 2025, 13:33 • Новости дня
    Песков: Путин проинформирует Токаева о ситуации на фронтах и мирном процессе

    Tекст: Ольга Иванова

    В ходе предстоящей встречи с президентом Казахстана президент России Владимир Путин намерен подробно рассказать Касым-Жомарту Токаеву о текущей ситуации на фронтах и перспективах мирного процесса на Украине, уделив внимание последним изменениям за последние дни.

    Президент России Владимир Путин проинформирует казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева о текущей ситуации на фронтах и ходе мирного процесса по украинскому вопросу, передает ТАСС. Такую информацию озвучил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков подчеркнул: «Каждый раз президенты используют двусторонние контакты с тем, чтобы Путин имел возможность проинформировать о последних развитиях и на фронтах, и в процессе мирного урегулирования. Не сомневаюсь, что Путин сделает это и в эти предстоящие два дня госвизита президента Казахстана в РФ».

    Также пресс-секретарь российского лидера подтвердил, что вопрос украинского урегулирования, в том числе инициатива Токаева по возможному использованию Астаны как площадки для переговоров, вероятно, будет поднят в рамках государственного визита казахстанского президента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Касым-Жомарт Токаев заявил о реальной возможности перемирия на Украине и обозначил готовность Астаны стать площадкой для переговоров.

    Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев обсудили подготовку визита президента Казахстана в Россию в ходе телефонного разговора.

    Комментарии (0)
    10 ноября 2025, 13:21 • Новости дня
    Песков сообщил о планах Путина посетить Индию до конца 2025 года

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин может посетить Индию до конца 2025 года, при этом уже ведется активная подготовка к поездке и обсуждаются вопросы сотрудничества.

    Планируемую поездку российского лидера подтвердил пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает ТАСС. Он отметил, что активная подготовка к визиту уже ведется, а сам визит будет состоятельным по содержанию.

    Песков сообщил: «Мы в настоящее время ведем активную подготовку к визиту Путина в Индию, который запланирован до конца нынешнего года. Надеемся, что это будет содержательный визит».

    Он воздержался от раскрытия деталей будущих договоренностей, отметив, что об их содержании сообщат дополнительно и своевременно.

    Песков также отказался комментировать публикацию The Economic Times о якобы готовящемся соглашении между Россией и Индией по мобильности рабочей силы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров подтвердил визит президента Путина в Индию в декабре.

    В сентябре Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и поздравил его с юбилеем, отметив теплые отношения между странами.

    Комментарии (0)
    11 ноября 2025, 08:15 • Новости дня
    Токаев: Путин пользуется в Казахстане уважением как глобальный деятель

    Токаев заявил о признании ведущих стран мира роли Путина в глобальной политике

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о неизменном уважении, которым пользуется Владимир Путин в Казахстане как деятель глобального масштаба.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Владимир Путин пользуется в республике неизменным уважением как государственный деятель глобального масштаба, пишет «Российская газета».

    По словам Токаева, имя российского лидера обсуждают не только политики, но и простые граждане во всех странах мира. Он подчеркнул, что все достижения в двустороннем сотрудничестве Казахстана и России неразрывно связаны с деятельностью Владимира Путина.

    Токаев также отметил признание роли Путина в решении глобальных проблем.

    «В последние несколько месяцев мне довелось провести весьма содержательные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом США Дональдом Трампом, руководителями ряда стран Европы, Азии и Африки. Несмотря на то что многие из них находятся на противоположных полюсах геополитического спектра, все они признают исключительную роль России и ее лидера в разрешении узловых проблем международных отношений», – написал президент Казахстана в статье для «Российской газеты».

    Токаев добавил, что преодолеть противоречия современного мира без участия Москвы невозможно. По его мнению, участие России остается неотъемлемым условием для конструктивного решения международных вопросов.

    Президент Казахстана обратил внимание, что, несмотря на сложную внешнеполитическую ситуацию и санкционное давление, Астана и Москва сохранили сотрудничество. Он назвал визит Владимира Путина в Казахстан в ноябре прошлого года историческим, отметив, что тогда был подписан значительный пакет соглашений, открывающих новые возможности для партнерства.

    Особое место в двусторонних отношениях, по словам Токаева, занимает энергетика: страны обеспечивают бесперебойный транзит российских энергоресурсов в Китай и страны Центральной Азии. Президент выделил проект по строительству первой в республике атомной электростанции совместно с Росатомом как «якорный» для модернизации экономики. Этот объект позволит Казахстану замкнуть весь ядерный топливный цикл – от добычи урана до производства электроэнергии.

    Ранее лидеры России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев по телефону обсудили подготовку визита президента Казахстана в Россию.

    Во время визита главы государств обсудят дальнейшее развитие двусторонних отношений и подпишут соответствующие документы.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Казахстан сохраняет статус особо привилегированного партнера для России и проявляет готовность содействовать мирному урегулированию ситуации на Украине.

    Комментарии (2)
    11 ноября 2025, 12:52 • Новости дня
    Песков: Путин ценит газовое сотрудничество с Казахстаном и Узбекистаном

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин придает большое значение сотрудничеству с Казахстаном и Узбекистаном в сфере поставок газа, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Президент России Владимир Путин придает большое значение сотрудничеству России, Казахстана и Узбекистана в области поставок газа, об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    Отвечая на вопрос о возможном обсуждении нефтегазового сотрудничества с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в контексте санкций против Роснефти и Лукойла, Песков отметил важность газовых проектов между тремя странами.

    Предстоящий государственный визит Токаева в Россию запланирован на 11-12 ноября, в ходе которого стороны обсудят вопросы развития отношений и актуальные темы региональной и глобальной повесток. В конце октября Соединенные Штаты ввели санкции против 34 дочерних структур российских компаний Роснефть и Лукойл.

    Ранее Газпром и Казахстан договорились об условиях долгосрочной переработки казахстанского газа на Оренбургском газоперерабатывающем заводе. Казахстан и Россия планируют модернизировать завод для новых задач.

    Также Россия намерена увеличить объемы поставок газа в Узбекистан с использованием территории Казахстана для транзита.

    Комментарии (0)
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации