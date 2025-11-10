Песков: Путин проинформирует Токаева о ситуации на фронтах и мирном процессе

Tекст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин проинформирует казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева о текущей ситуации на фронтах и ходе мирного процесса по украинскому вопросу, передает ТАСС. Такую информацию озвучил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков подчеркнул: «Каждый раз президенты используют двусторонние контакты с тем, чтобы Путин имел возможность проинформировать о последних развитиях и на фронтах, и в процессе мирного урегулирования. Не сомневаюсь, что Путин сделает это и в эти предстоящие два дня госвизита президента Казахстана в РФ».

Также пресс-секретарь российского лидера подтвердил, что вопрос украинского урегулирования, в том числе инициатива Токаева по возможному использованию Астаны как площадки для переговоров, вероятно, будет поднят в рамках государственного визита казахстанского президента.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Касым-Жомарт Токаев заявил о реальной возможности перемирия на Украине и обозначил готовность Астаны стать площадкой для переговоров.

Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев обсудили подготовку визита президента Казахстана в Россию в ходе телефонного разговора.

