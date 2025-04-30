Изменения в современном мире заставляют задуматься о том, что имперский порядок не такой уж морально устаревший. А империи могут вернуться в мировую политику не только в виде мрачных теней прошлого.9 комментариев
Хуситы заявили о крушении F-18 после удара по авианосцу Harry Truman
Хуситы заявили о сбитом F-18 при атаке на авианосец Harry Truman
Американский истребитель F-18 был сбит в результате удара по авианосцу Harry Truman, заявили представители хуситов, заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah.
По словам Сариа, американский истребитель F-18 был сбит в результате удара по авианосцу Harry Truman, заявили представители хуситов, операция была проведена против американской авианосной группы в понедельник. передает ТАСС.
В ходе атаки, по словам Сариа, был сбит истребитель F-18, а также предотвращена воздушная атака против Йемена. Он уточнил, что авианосец после инцидента отошел в северную часть Красного моря, ближе к Суэцкому каналу.
Хуситы отметили, что для удара использовали новую тактику применения баллистических и крылатых ракет, а также беспилотников. Представители движения также заявили о возможном прямом попадании по авианосцу Harry Truman.
Ранее вооруженные формирования хуситов заявили, что американский авианосец Harry Truman мог быть поражен в результате их недавней атаки в Красном море.
CNN сообщил о потере истребителя F/A-18E после нападения хуситов на авианосец ВМС США.