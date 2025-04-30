Хуситы заявили о крушении F-18 после удара по авианосцу Harry Truman

Хуситы заявили о сбитом F-18 при атаке на авианосец Harry Truman

Tекст: Вера Басилая

По словам Сариа, американский истребитель F-18 был сбит в результате удара по авианосцу Harry Truman, заявили представители хуситов, операция была проведена против американской авианосной группы в понедельник. передает ТАСС.

В ходе атаки, по словам Сариа, был сбит истребитель F-18, а также предотвращена воздушная атака против Йемена. Он уточнил, что авианосец после инцидента отошел в северную часть Красного моря, ближе к Суэцкому каналу.

Хуситы отметили, что для удара использовали новую тактику применения баллистических и крылатых ракет, а также беспилотников. Представители движения также заявили о возможном прямом попадании по авианосцу Harry Truman.

Ранее вооруженные формирования хуситов заявили, что американский авианосец Harry Truman мог быть поражен в результате их недавней атаки в Красном море.

CNN сообщил о потере истребителя F/A-18E после нападения хуситов на авианосец ВМС США.