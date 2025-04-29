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CNN сообщил о падении истребителя с авианосца США после атаки хуситов
CNN сообщил о потере истребителя F/A-18E после атаки хуситов на авианосец ВМС США
Инцидент с падением истребителя F/A-18E Super Hornet связан с атакой хуситов и маневром авианосца в Красном море, пострадал один член экипажа, передает CNN.
Атака хуситов стала причиной падения американского истребителя с авианосца USS Harry S. Truman в Красном море, передает ТАСС со ссылкой на телеканал CNN.
По данным источника телеканала, авианосец совершил резкий маневр, чтобы избежать обстрела со стороны хуситов, после чего с палубы в воду упал истребитель F/A-18E Super Hornet стоимостью более 60 млн долларов.
В результате инцидента один член экипажа получил легкое ранение. Американские военные уточняют обстоятельства произошедшего и оценивают ущерб.
Ранее движение хуситов объявило об атаке на авианосную группу США в ответ на удары по Йемену. Представитель вооруженных формирований Яхья Сариа сообщил, что атака велась с использованием крылатых и баллистических ракет, а также беспилотников.
Удары были нанесены по авианосцам ВМС США Harry Truman и Carl Vinson, подтвердил Сариа.