Хуситы заявили о ракетных ударах по авианосцам США

Хуситы атаковали авианосцы Harry Truman и Carl Vinson крылатыми ракетами

Tекст: Денис Тельманов

Заявление о нанесении ударов по авианосцам Harry Truman и Carl Vinson опубликовано в телеграм-канале представителя вооруженных сил «Ансар Аллах» Яхьи Сариа, передает ТАСС. В сообщении говорится, что были задействованы ракетные войска, беспилотная авиация и военно-морские силы, которые использовали крылатые ракеты и дроны для атак на корабли США и сопровождающие их суда.

По словам представителей «Ансар Аллах», их действия следует рассматривать как часть противостояния «американской агрессии против Йемена» и поддержки палестинского народа.

Также отмечается, что силам ПВО хуситов удалось сбить американский беспилотник MQ-9 Reaper над северо-западной йеменской провинцией Хаджа – это уже седьмой аппарат такого типа, уничтоженный в текущем месяце.

После обострения ситуации в секторе Газа в прошлом году хуситы неоднократно угрожали ударами по Израилю и связанным с ним судам в Красном море. После срыва перемирия в марте этого года мятежники возобновили атаки на израильские объекты и суда, а также продолжили попытки атаковать корабли США.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом заявил, что президент США приказал вооруженным силам США начать воздушные атаки против движения «Ансар Алла» (хуситов) в Йемене, которые включают удары по базам террористов, их лидерам и объектам противоракетной обороны; хуситы сообщили о масштабных атаках с применением крылатых ракет и беспилотников против двух американских авианосных ударных групп в Красном и Аравийском морях; представитель хуситов Яхья Сариа подтвердил, что по авианосцам ВМС США Harry Truman и Carl Vinson были нанесены удары с помощью беспилотников.