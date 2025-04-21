Некоторые считают, что заключение мирного соглашения – это прежде всего шанс на возобновление отношений с США. Кто-то, возможно, уже потирает руки в предвкушении «превосходных сделок» с американцами. Трудно спорить с тем, что переход от нынешней конфронтации к сотрудничеству с США был бы благом. Но наступление мира также упрочило бы и позицию России в контексте БРИКС.0 комментариев
Хуситы нанесли удары по двум авианосным группам США
Йеменские хуситы заявили о масштабных атаках с применением крылатых ракет и беспилотников по двум американским авианосным ударным группам в Красном и Аравийском морях.
Представитель вооруженных формирований «Ансар Аллах» Яхья Сариа объявил об ударах по двум крупным американским авианосным группам в Красном и Аравийском морях. По его словам, ракеты и беспилотники были применены против авианосца Harry Truman и находящихся рядом кораблей в северной части Красного моря, передает ТАСС.
Вторая операция была проведена военно-морскими силами, ракетными войсками и силами беспилотных систем против американского авианосца Carl Vinson и связанных с ним кораблей в Аравийском море с использованием трех крылатых ракет и четырех беспилотников».
Как писала газета ВЗГЛЯД, США направили второй авианосец на Ближний Восток, хуситы трижды за сутки атаковали американский авианосец и также сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper над Йеменом.