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Хуситы заявили о попадании в американский авианосец Harry Truman
Йеменские хуситы сообщили о возможном прямом попадании по авианосцу США в Красном море
Вооруженные формирования хуситов не исключили, что американский авианосец Harry Truman был поражен в ходе недавней атаки в Красном море.
Вооруженные силы, сформированные движением «Ансар Аллах» (хуситы), заявили о возможном прямом попадании по американскому авианосцу Harry Truman во время недавней атаки в Красном море, передает ТАСС. Об этом сообщил подконтрольный хуситам телеканал Al Masirah.
Источник в министерстве обороны хуситов заявил: «Мы не исключаем прямого попадания в [авианосец Harry] Truman в ходе нашей недавней операции и ожидаем, что он в любой момент покинет театр военных действий». Более подробной информации о характере повреждений или подтверждении со стороны США на данный момент не приводится.
Ситуация в Красном море остается напряженной на фоне регулярных нападений на корабли коалиции, в том числе ВМС США. Хуситы неоднократно заявляли о намерении продолжать атаки до прекращения израильских операций в секторе Газа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, йеменское движение «Ансар Аллах» заявило о нанесении удара гиперзвуковой баллистической ракетой по авиабазе Неватим на юге Израиля, а в результате авиаудара Соединенных Штатов по миграционному центру в городе Саада на северо-западе Йемена число погибших выросло до 68 человек.