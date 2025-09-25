Onet назвал ракету голландского F-35 причиной повреждения дома в Вырыках

Tекст: Ирма Каплан

Как заявили в статье, дом в Вырыках был разрушен в ходе оборонительной операции польских и союзных войск после вторжения якобы российских дронов на территорию Польши.

«Неофициальные выводы Onet свидетельствуют о том, что дом в Вырыках был поврежден ракетой, выпущенной голландским истребителем F-35 , который также принимал участие в операциях союзных войск», – сказано в материале польского портала.Министерство внутренних дел Польши 21 сентября сообщило, что обнаружено в общей сложности 18 беспилотников.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что дроны, залетевшие в польское воздушное пространство, не были снабжены взрывчатыми веществами и не нанесли ущерба.

В польской столице задержали двух граждан иностранных государств за запуск беспилотника в районе правительственных зданий, подозреваемыми оказались граждане Украины и Белоруссии.

Польское издание Rzeczpospolita сообщало, что в Люблинском воеводстве ракетой самолета F-16 был поврежден частный дом, при этом боеприпас не сдетонировал. F-16 якобы пытался перехватить некий дрон.