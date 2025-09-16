На фоне успехов Китая в области искусственного интеллекта Запад теряет монополию на установление правил игры в этой передовой индустрии и под предлогом борьбы с цифровым неравенством предлагает не что иное, как замещение исчезающего USAID западными ИИ-гигантами.0 комментариев
Польша заявила о задержании украинца и белоруса после полета дрона
В польской столице задержали двух граждан иностранных государств за запуск беспилотника в районе правительственных зданий, подозреваемыми оказались граждане Украины и Белоруссии.
Задержанными оказались 21-летний гражданин Украины и 17-летняя гражданка Белоруссии, сообщили в полиции Варшавы, передает ТАСС.
Их допрашивают сотрудники Агентства внутренней безопасности вместе с полицией.
Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Яцек Добжиньский, инцидент не связан с шпионской деятельностью.
Добжиньский сообщил, что дрон был запущен, вероятно, для съемки видео в Лазенковском парке.
Ранее польский премьер Дональд Туск заявлял, что по делу о пролете над правительственными зданиями дрона задержаны двое граждан Белоруссии.