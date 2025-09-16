Польша заявила о задержании украинца и белоруса после полета дрона

Times: Индия перешла красную черту участием в учениях России и Белоруссии

Tекст: Антон Антонов

«Индия «перешла красную черту», присоединившись к российско-белорусским военным учениям», – пишет Times.

Издание отмечает, что направление Индией своих военных на эти учения произошло «на фоне ухудшения отношений с США». Times также пишет, что на учениях якобы «отрабатывают конфликт с соседними странами НАТО».

Индия направила 65 военнослужащих для участия в учениях. Индия заявила, что стремится к укреплению доверия с Россией, а также к обмену опытом, пишут «Ведомости».

Западные аналитики, слова которых приводит Times, заявили, что Индия «перешла красную черту», а ее участие в учениях назвали «ненужным и выглядящим ужасно».

Как писала газета ВЗГЛЯД, совместные стратегические учения «Запад-2025» проходят на территории Белоруссии с 12 по 16 сентября. Минобороны Белоруссии подчеркнуло оборонительный характер учений. Делегации США, Турции и Венгрии наблюдали за учениями.