Rzeczpospolita: Ракета F-16 попала в жилой дом в Польше

Rzeczpospolita: Ракета AIM-120 F-16 повредила дом в Люблинском воеводстве

Tекст: Елизавета Шишкова

Ракета, выпущенная с польского истребителя F-16, попала в жилой дом во время операции по перехвату дрона, передает РИА «Новости». Об этом заявило издание Rzeczpospolita со ссылкой на источники в службах расследования. Ранее также поступали сообщения о падении на этот дом неопознанного дрона.

По информации газеты, ракета AIM-120 AMRAAM предназначалась для уничтожения беспилотника, но из-за неисправности системы наведения отклонилась от цели. Прямое попадание боеприпаса весом более 150 килограммов частично разрушило крышу и пробило потолок дома в деревне Вырыки Воля под Влодавой, недалеко от границы с Белоруссией.

Источник Rzeczpospolita отметил: «Это была ракета "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM с нашего F-16, у которой во время полета возникла неисправность системы наведения, и она не сработала. К счастью, она не взорвалась, потому что сработали предохранители».

Издание подчеркивает, что в результате инцидента жертв удалось избежать благодаря сработавшим предохранителям, не позволившим ракете взорваться.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что дроны, залетевшие в польское воздушное пространство, не были снабжены взрывчатыми веществами и не нанесли ущерба людям.

В польской столице задержали двух граждан иностранных государств за запуск беспилотника в районе правительственных зданий, подозреваемыми оказались граждане Украины и Белоруссии.

Неизвестный дрон нейтрализовали сотрудники Службы государственной охраны Польши при пролете над правительственными зданиями и президентским дворцом Бельведер.