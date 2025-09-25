  • Новость часаВласти ДНР заявили о взятии Красноармейска в полукольцо
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Рар объяснил слова фон дер Ляйен о готовности сбивать российские самолеты
    Трамп обвинил ООН в саботаже и потребовал арестов
    Блогер заявил о подготовке Украины к «маленькой победоносной войне» в Молдавии
    Потери ВСУ при ударе по полигону в Черниговской области выросли до 300 человек
    WSJ узнала о наступательных планах ВСУ
    FT: Европа опасается обвинений Трампа в поражении Киева
    На жилой дом в Польше упала ракета истребителя ВВС Нидерландов
    Берлин поддержал идею передачи замороженных российских активов Киеву
    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Бессмысленный визовый удар ЕС по России

    Евросоюз готовится к почти полному – и совершенно бессмысленному – запрету выдачи виз гражданам России. Это выглядит полным безумием – особенно на фоне того, как на фоне наших законопослушных туристов границы ЕС штурмуют агрессивные толпы мигрантов с юга. Но политика важнее всех объективных противопоказаний.

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Дональд Трамп поджигает Украину

    Возможно, что в Анкоридже Путин и Трамп предусмотрели возможность невыполнения американским лидером «домашнего задания». И поэтому договорились о запасном пути. В рамках этого пути Трамп должен дистанцироваться от украинского кризиса и дать Москве закончить его военным путем.

    3 комментария
    Илья Ухов Илья Ухов Трамп встал на обамовские лыжи

    Мы еще увидим у Трампа какой-нибудь очередной кульбит на 180 градусов. Но нам, по большому счету, вс равно, детей с ним нам не крестить. Что нам нужно, так это быть предельно рациональными и иметь в виду исключительно национальные интересы России.

    2 комментария
    25 сентября 2025, 11:00 • Общество

    Украинцев приговорили к высылке из Европы на фронт

    Украинцев приговорили к высылке из Европы на фронт
    @ AP/TASS

    Tекст: Андрей Резчиков

    Президент США Дональд Трамп, который недавно требовал от Украины территориальных уступок в обмен на мир, призвал Киев вернуть земли военным путем. Как отмечают эксперты, так он дал Киеву и Брюсселю карт-бланш на новую эскалацию конфликта. Причем европейцы будут поддерживать ВСУ как в техническом плане, так и мобилизационном: вероятно, беженцев с Украины, находящихся в ЕС, будут отправлять на фронт.

    Президенту США Дональду Трампу доложили, что ВСУ готовят новое наступление, пишет The Wall Street Journal. По данным источников издания, для реализации планов Киеву потребуются разведданные, которые должны предоставить Штаты. Предполагается, что информацию до главы Белого дома донесли в рамках бесед «с должностными лицами США, которые давно добивались ужесточения его позиции» на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН.

    Примечательно, что тогда же Трамп заявил, что Украина при поддержке Евросоюза сможет «вернуть всю территорию в ее изначальных границах». Глава Белого дома отметил, что Москва якобы «бесцельно» продолжает вести конфликт. Кроме того, он сравнил Россию с «бумажным тигром», уточнив, что у страны наблюдаются значительные экономические проблемы.

    В связи с этим, Трамп призвал Украину начать «действовать». «В любом случае я желаю обеим странам всего наилучшего. Мы продолжим поставлять оружие НАТО, чтобы НАТО могло делать с ним все, что захочет. Удачи всем!» – отметил президент США. Подобные слова удивили Владимира Зеленского, передает РИА «Новости».

    «По моему мнению, сегодня Трамп понимает, что мы не можем просто обменяться территориями. Это несправедливо и невозможно», – считает он. При этом он поспешил сделать вывод, что глава Белого дома доверяет ему больше, чем Владимиру Путину. Между тем, последние заявления президента Штатов в Европе встретили с ликованием.

    Глава евродипломатии Кая Каллас сказала, что приветствует изменение позиции Трампа. «Это действительно показывает, что мы одинаково понимаем друг друга», – цитирует ее издание Politico. Французская газета Le Figaro назвала высказывания главы США «первым случаем, когда он, похоже, преодолел свою антипатию к Киеву и склонность к Владимиру Путину».

    Ответили на высказывания Трампа и в Кремле. «Россия – никак не тигр. Все-таки больше Россия ассоциируется с медведем. Бумажных медведей не бывает», – заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также подчеркнул, что динамика на фронте показывает, что для тех, кто не хочет вести переговоры сейчас, завтра и послезавтра позиции будут гораздо хуже, передает РИА «Новости».

    В свою очередь, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что Трамп снова попал в альтернативную реальность. «В этой реальности все по-другому. Киев побеждает, Россия порвана в клочья, экономика бандеровской Украины уверенно растет за счет собственных ресурсов», – написал он в своем Telegram-канале.

    «Заявления Дональда Трампа на полях Генассамблеи ООН знаменуют собой качественно новый поворот в рамках конфликта на Украине. Фактически Штаты полностью переложили ответственность за боеспособность ВСУ на плечи европейцев. В такой ситуации Брюссель попросту не может не насытить Киев всеми необходимыми ресурсами», – сказал политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    «Конечно, для продолжения боевых действий ВСУ больше всего нужны новобранцы. Учитывая тот факт, что российское наступление до сих пор идет, людей требуется немало. Скорее всего, европейцы рано или поздно решатся на "высылку" из своих стран выходцев из республики, чтобы восполнить украинские потери», – акцентирует он.

    «Как это будет сделано – пока сказать сложно. Способов много: члены ЕС могут просто перестать выдавать гражданам визы, а если ситуация усугубится, то Брюссель вполне способен позаимствовать у Киева практики "бусификации". Демократические ценности на этот процесс никак не повлияют», – продолжил собеседник.

    «Настрой у европейцев серьезный.

    Они хотят не допустить окончания конфликта, в рамках которого Россия будет выглядеть победительницей. Поэтому воевать "до последнего украинца" государства союза охотно хотят. Другое дело, что люди не бесконечны. Постепенно Брюссель потянется за молдаванами, румынами, а затем и французам с немцами придется уйти на фронт», – уточнил Скачко.

    «Арсеналы Евросоюза пусты, поэтому взять современную технику особенно негде. А вот предприятий по выпуску дронов и снарядов становится все больше. Таким образом, Украине боевую технику в основном придется покупать только в США. И в сделках будут фигурировать не новые модели, а устаревшие. На цену это, тем не менее, не повлияет», – считает военный эксперт Юрий Кнутов, директор Музея войск ПВО.

    При этом европейцы и американцы активно строят заводы по выпуску различных боеприпасов и снарядов. «На днях верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас сказала, что за два года экономика объединения перейдет на военные рельсы.

    То есть Евросоюз настроен на то, чтобы Киев воевал не меньше двух-трех лет.

    Также возможно, что в Брюсселе вернутся к вопросу передачи Украине дальнобойного вооружения, в том числе немецких ракет Taurus. Уровень милитаризации достигает большого накала. Британия, Германия и Франция склонны к жестким действиям и фактически провозглашают войну единственным путем к урегулированию ситуации, существующей между Россией и Западом», – добавил полковник в отставке.

    Однако Киев уже фактически получает дальнобойные вооружения, добавляет военный эксперт Василий Дандыкин. «Разработки "Сапсана" и "Фламинго" – все это идет с Запада. Собираемые на Украине крупные беспилотники – это аналоги турецких, британских и немецких дронов. ВСУ по факту и по стандартам – натовская армия. В районе Одессы уже замечены французские и британские военные», – пояснил эксперт.

    Попытка Украины завоевать российские земли будет ошибкой. «Украине нужно соглашаться на те условия, которые выдвинул Владимир Путин еще в прошлом году. Время идет, и условия на поле боя будут гораздо жестче. Я напомню, что среди "хотелок" Зеленского было и ядерное оружие», – добавляет Дандыкин.

    По мнению Кнутова, если Украина решит начать отвоевывать территории, как посоветовал ей Трамп, то в первую очередь «Зеленскому потребуются люди». «Польша и страны Прибалтики уже готовы выдать украинских мужчин призывного возраста, находящихся там в качестве беженцев. В принципе, в Европе можно таким образом набрать до полумиллиона человек и пополнить за счет этого украинскую армию», – предположил эксперт.

    «Не менее важный вопрос касается наличия средств для выкупа боевой техники у США.

    Это большая проблема. Серьезных затрат также потребует обучение военных. То есть при наличии денег и при переходе от демократии к диктатуре европейцы могут обеспечить ВСУ людскими ресурсами и боевой техникой. Но это может обернуться крахом ЕС, потому что часть европейских стран находится в сложном экономическом положении», – рассуждает Кнутов.

    По мнению собеседника, Евросоюз фактически готовится к Третьей мировой войне, «но Россия – ядерная держава и у нее достаточно средств, которые могут в считанные дни нейтрализовать все преимущества европейцев, которые они планируют получить в ближайшие три года».

    «С моей точки зрения, такие подходы в ЕС – это сумасшествие. Россия не будет сидеть сложа руки, мы постоянно и быстро развиваемся. По данным западных аналитиков, в следующем году Россия вдвое увеличит выпуск дронов. На передовой мы ежедневно сможем использовать тысячи беспилотников, и я уже не говорю об их запуске по ближним и дальним тылам противника», – рассказал эксперт.

    В Евросоюзе не предполагали, что Россия может настолько быстро увеличить свои мощности по выпуску военной продукции, подчеркивает спикер. «Растет не только количество разных видов техники, но и ее качество. Использование образцов с искусственным интеллектом становится нормой, что уже было продемонстрировано на учениях "Запад-2025"», – добавил полковник.

    Кнутов отметил также, что к милитаристским настроениям в Европе в России относятся очень серьезно. «Это не шутки, поэтому в РФ были созданы Ленинградский и Московский военные округа, увеличивается производство новейшей и востребованной на фронте продукции. Но мы также оставляем открытой дверь под названием "мирные переговоры". Мы понимаем, что тот путь, на который нас толкает Брюссель, – это путь в никуда», – заключил Кнутов.

    Главное
    ВС России заняли укрепленные позиции ВСУ в Северске
    Польша стала крупнейшим импортером беспилотников из Тайваня
    Франция заявила о способности создать истребитель нового поколения без Германии
    Вокруг фон дер Ляйен и Макрона разгорелся новый скандал с исчезнувшими СМС
    В России заочно осудили директора эстонского музея за реабилитацию нацизма
    В Шереметьево столкнулись самолеты
    В Приморье задержали водителя с частями тела амурского тигра

    Российский бюджет потратят на безопасную жизнь и развитие без долгов

    Главный финансовый документ страны – бюджет на 2026-2028 годы – предполагает увеличение расходов на социальные обязательства, оборону и технологическое развитие страны. Расходы на поддержку семей с детьми увеличены до 10 трлн рублей, а в целом на социальные обязательства – до 41 трлн рублей. Это в разы больше, чем несколько лет назад. За счет чего Минфин планирует найти дополнительные средства? Подробности

    Перейти в раздел

    «Поворотный момент» Трампа напомнил о политике Сталина

    «Это поворотный момент». Так президент США Дональд Трамп подписал фотографию, на которой он стоит лицом к стадиону людей, пришедших проститься с Чарли Кирком. Имеется в виду, что Америка разделилась на до и после: теперь пришло время для уничтожения внутренних врагов. Иными словами, Трамп начинает репрессии. Но преуспеет ли? Подробности

    Перейти в раздел

    Украинцев приговорили к высылке из Европы на фронт

    Президент США Дональд Трамп, который недавно требовал от Украины территориальных уступок в обмен на мир, призвал Киев вернуть земли военным путем. Как отмечают эксперты, так он дал Киеву и Брюсселю карт-бланш на новую эскалацию конфликта. Причем европейцы будут поддерживать ВСУ как в техническом плане, так и мобилизационном: вероятно, беженцев с Украины, находящихся в ЕС, будут отправлять на фронт. Подробности

    Перейти в раздел

    Что напугало в ООН охрану президента Америки

    Сразу несколько тревожных событий заставили напрячься охрану американского президента, выступавшего на Генассамблее ООН. Зазвучали даже обвинения в адрес России и Китая. И если некоторые из этих происшествий выглядят скорее комично, то другие заставляют сомневаться в настоящем могуществе Соединенных Штатов Америки. О чем идет речь? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    • Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв
      Бессмысленный визовый удар ЕС по России

      Евросоюз готовится к почти полному – и совершенно бессмысленному – запрету выдачи виз гражданам России. Это выглядит полным безумием – особенно на фоне того, как на фоне наших законопослушных туристов границы ЕС штурмуют агрессивные толпы мигрантов с юга. Но политика важнее всех объективных противопоказаний.

      0 комментариев
    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      Дональд Трамп поджигает Украину

      Возможно, что в Анкоридже Путин и Трамп предусмотрели возможность невыполнения американским лидером «домашнего задания». И поэтому договорились о запасном пути. В рамках этого пути Трамп должен дистанцироваться от украинского кризиса и дать Москве закончить его военным путем.

      3 комментария
    • Илья Ухов Илья Ухов
      Трамп встал на обамовские лыжи

      Мы еще увидим у Трампа какой-нибудь очередной кульбит на 180 градусов. Но нам, по большому счету, вс равно, детей с ним нам не крестить. Что нам нужно, так это быть предельно рациональными и иметь в виду исключительно национальные интересы России.

      2 комментария
    Перейти в раздел

    • Диктатура Майи Санду: быть или не быть

      В воскресение в Молдавии пройдут парламентские выборы. Они могут положить конец диктатуре президента Майи Санду, так как Молдавия парламентская республика. Если же режим устоит, республику ждут трагические последствия, предупреждает российская разведка.

    • Власти США перехитрили Зеленского

      Владимир Зеленский заявил, что позиции Украины и США опять сблизились. Теперь, мол, Вашингтон больше доверяет Киеву, чем Москве. Этому заявлению предшествовала его встреча с президентом США Дональдом Трампом. Что произошло на ней на самом деле?

    • «Поворотный момент». Куда выруливает Трамп?

      После церемонии прощания с Чарли Кирком – создателем трамповского «комсомола» – президент США Дональд Трамп написал в социальных сетях, что это «поворотный момент». Америку действительно ждут большие перемены.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации