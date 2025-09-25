Украинцев приговорили к высылке из Европы на фронт

Tекст: Андрей Резчиков

Президенту США Дональду Трампу доложили, что ВСУ готовят новое наступление, пишет The Wall Street Journal. По данным источников издания, для реализации планов Киеву потребуются разведданные, которые должны предоставить Штаты. Предполагается, что информацию до главы Белого дома донесли в рамках бесед «с должностными лицами США, которые давно добивались ужесточения его позиции» на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН.

Примечательно, что тогда же Трамп заявил, что Украина при поддержке Евросоюза сможет «вернуть всю территорию в ее изначальных границах». Глава Белого дома отметил, что Москва якобы «бесцельно» продолжает вести конфликт. Кроме того, он сравнил Россию с «бумажным тигром», уточнив, что у страны наблюдаются значительные экономические проблемы.

В связи с этим, Трамп призвал Украину начать «действовать». «В любом случае я желаю обеим странам всего наилучшего. Мы продолжим поставлять оружие НАТО, чтобы НАТО могло делать с ним все, что захочет. Удачи всем!» – отметил президент США. Подобные слова удивили Владимира Зеленского, передает РИА «Новости».

«По моему мнению, сегодня Трамп понимает, что мы не можем просто обменяться территориями. Это несправедливо и невозможно», – считает он. При этом он поспешил сделать вывод, что глава Белого дома доверяет ему больше, чем Владимиру Путину. Между тем, последние заявления президента Штатов в Европе встретили с ликованием.

Глава евродипломатии Кая Каллас сказала, что приветствует изменение позиции Трампа. «Это действительно показывает, что мы одинаково понимаем друг друга», – цитирует ее издание Politico. Французская газета Le Figaro назвала высказывания главы США «первым случаем, когда он, похоже, преодолел свою антипатию к Киеву и склонность к Владимиру Путину».

Ответили на высказывания Трампа и в Кремле. «Россия – никак не тигр. Все-таки больше Россия ассоциируется с медведем. Бумажных медведей не бывает», – заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также подчеркнул, что динамика на фронте показывает, что для тех, кто не хочет вести переговоры сейчас, завтра и послезавтра позиции будут гораздо хуже, передает РИА «Новости».

В свою очередь, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что Трамп снова попал в альтернативную реальность. «В этой реальности все по-другому. Киев побеждает, Россия порвана в клочья, экономика бандеровской Украины уверенно растет за счет собственных ресурсов», – написал он в своем Telegram-канале.

«Заявления Дональда Трампа на полях Генассамблеи ООН знаменуют собой качественно новый поворот в рамках конфликта на Украине. Фактически Штаты полностью переложили ответственность за боеспособность ВСУ на плечи европейцев. В такой ситуации Брюссель попросту не может не насытить Киев всеми необходимыми ресурсами», – сказал политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

«Конечно, для продолжения боевых действий ВСУ больше всего нужны новобранцы. Учитывая тот факт, что российское наступление до сих пор идет, людей требуется немало. Скорее всего, европейцы рано или поздно решатся на "высылку" из своих стран выходцев из республики, чтобы восполнить украинские потери», – акцентирует он.

«Как это будет сделано – пока сказать сложно. Способов много: члены ЕС могут просто перестать выдавать гражданам визы, а если ситуация усугубится, то Брюссель вполне способен позаимствовать у Киева практики "бусификации". Демократические ценности на этот процесс никак не повлияют», – продолжил собеседник.

«Настрой у европейцев серьезный.

Они хотят не допустить окончания конфликта, в рамках которого Россия будет выглядеть победительницей. Поэтому воевать "до последнего украинца" государства союза охотно хотят. Другое дело, что люди не бесконечны. Постепенно Брюссель потянется за молдаванами, румынами, а затем и французам с немцами придется уйти на фронт», – уточнил Скачко.

«Арсеналы Евросоюза пусты, поэтому взять современную технику особенно негде. А вот предприятий по выпуску дронов и снарядов становится все больше. Таким образом, Украине боевую технику в основном придется покупать только в США. И в сделках будут фигурировать не новые модели, а устаревшие. На цену это, тем не менее, не повлияет», – считает военный эксперт Юрий Кнутов, директор Музея войск ПВО.

При этом европейцы и американцы активно строят заводы по выпуску различных боеприпасов и снарядов. «На днях верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас сказала, что за два года экономика объединения перейдет на военные рельсы.

То есть Евросоюз настроен на то, чтобы Киев воевал не меньше двух-трех лет.

Также возможно, что в Брюсселе вернутся к вопросу передачи Украине дальнобойного вооружения, в том числе немецких ракет Taurus. Уровень милитаризации достигает большого накала. Британия, Германия и Франция склонны к жестким действиям и фактически провозглашают войну единственным путем к урегулированию ситуации, существующей между Россией и Западом», – добавил полковник в отставке.

Однако Киев уже фактически получает дальнобойные вооружения, добавляет военный эксперт Василий Дандыкин. «Разработки "Сапсана" и "Фламинго" – все это идет с Запада. Собираемые на Украине крупные беспилотники – это аналоги турецких, британских и немецких дронов. ВСУ по факту и по стандартам – натовская армия. В районе Одессы уже замечены французские и британские военные», – пояснил эксперт.

Попытка Украины завоевать российские земли будет ошибкой. «Украине нужно соглашаться на те условия, которые выдвинул Владимир Путин еще в прошлом году. Время идет, и условия на поле боя будут гораздо жестче. Я напомню, что среди "хотелок" Зеленского было и ядерное оружие», – добавляет Дандыкин.

По мнению Кнутова, если Украина решит начать отвоевывать территории, как посоветовал ей Трамп, то в первую очередь «Зеленскому потребуются люди». «Польша и страны Прибалтики уже готовы выдать украинских мужчин призывного возраста, находящихся там в качестве беженцев. В принципе, в Европе можно таким образом набрать до полумиллиона человек и пополнить за счет этого украинскую армию», – предположил эксперт.

«Не менее важный вопрос касается наличия средств для выкупа боевой техники у США.

Это большая проблема. Серьезных затрат также потребует обучение военных. То есть при наличии денег и при переходе от демократии к диктатуре европейцы могут обеспечить ВСУ людскими ресурсами и боевой техникой. Но это может обернуться крахом ЕС, потому что часть европейских стран находится в сложном экономическом положении», – рассуждает Кнутов.

По мнению собеседника, Евросоюз фактически готовится к Третьей мировой войне, «но Россия – ядерная держава и у нее достаточно средств, которые могут в считанные дни нейтрализовать все преимущества европейцев, которые они планируют получить в ближайшие три года».

«С моей точки зрения, такие подходы в ЕС – это сумасшествие. Россия не будет сидеть сложа руки, мы постоянно и быстро развиваемся. По данным западных аналитиков, в следующем году Россия вдвое увеличит выпуск дронов. На передовой мы ежедневно сможем использовать тысячи беспилотников, и я уже не говорю об их запуске по ближним и дальним тылам противника», – рассказал эксперт.

В Евросоюзе не предполагали, что Россия может настолько быстро увеличить свои мощности по выпуску военной продукции, подчеркивает спикер. «Растет не только количество разных видов техники, но и ее качество. Использование образцов с искусственным интеллектом становится нормой, что уже было продемонстрировано на учениях "Запад-2025"», – добавил полковник.

Кнутов отметил также, что к милитаристским настроениям в Европе в России относятся очень серьезно. «Это не шутки, поэтому в РФ были созданы Ленинградский и Московский военные округа, увеличивается производство новейшей и востребованной на фронте продукции. Но мы также оставляем открытой дверь под названием "мирные переговоры". Мы понимаем, что тот путь, на который нас толкает Брюссель, – это путь в никуда», – заключил Кнутов.