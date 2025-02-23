Полицейский погиб при стрельбе в больнице Пенсильвании

Сотрудник полиции погиб в перестрелке с вооруженным мужчиной в Пенсильвании

Tекст: Дмитрий Зубарев

В городе Йорк, штат Пенсильвания, в результате перестрелки в госпитале «Мемориал» погиб сотрудник полиции, сообщает ТАСС. Стрельба началась после того, как вооруженный пистолетом мужчина ворвался в отделение интенсивной терапии и взял заложников. На место происшествия прибыли правоохранители, после чего завязалась перестрелка, в ходе которой нападавший и полицейский погибли.

Кроме погибших, в результате инцидента пострадали медсестра, врач, охранник и двое полицейских. Полиция уже установила личность стрелка. Известно, что ранее он посещал эту больницу, а при нападении целенаправленно атаковал медицинский персонал.

В настоящее время полиция продолжает расследование, чтобы выяснить мотивы преступления и установить все обстоятельства произошедшего. Госпиталь «Мемориал» временно закрыт для посещения в связи с проведением оперативных мероприятий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция Нового Орлеана провела обыск в доме, где изготавливались самодельные взрывные устройства, предназначенные для теракта, а ранее сообщалось, что три человека получили ранения в результате стрельбы в торговом центре в США. Также сообщалось, что в Мичигане мужчина угрожал расстрелять христиан в случае победы Дональда Трампа на выборах.