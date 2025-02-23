События на Ближнем Востоке указывают на то, что Израиль почти не стремится к мирным переговорам и, скорее, проводит их формально, не рассматривая дипломатию как основной инструмент. Этот подход, очевидно, напрямую исходит от премьер-министра Беньямина Нетаньяху и именно его политические взгляды определяют стратегию Израиля.11 комментариев
Полицейский погиб при стрельбе в больнице Пенсильвании
Сотрудник полиции погиб в перестрелке с вооруженным мужчиной в Пенсильвании
В Пенсильвании произошла перестрелка в больнице, где вооруженный мужчина взял людей в заложники, что привело к гибели полицейского и нападавшего.
В городе Йорк, штат Пенсильвания, в результате перестрелки в госпитале «Мемориал» погиб сотрудник полиции, сообщает ТАСС. Стрельба началась после того, как вооруженный пистолетом мужчина ворвался в отделение интенсивной терапии и взял заложников. На место происшествия прибыли правоохранители, после чего завязалась перестрелка, в ходе которой нападавший и полицейский погибли.
Кроме погибших, в результате инцидента пострадали медсестра, врач, охранник и двое полицейских. Полиция уже установила личность стрелка. Известно, что ранее он посещал эту больницу, а при нападении целенаправленно атаковал медицинский персонал.
В настоящее время полиция продолжает расследование, чтобы выяснить мотивы преступления и установить все обстоятельства произошедшего. Госпиталь «Мемориал» временно закрыт для посещения в связи с проведением оперативных мероприятий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция Нового Орлеана провела обыск в доме, где изготавливались самодельные взрывные устройства, предназначенные для теракта, а ранее сообщалось, что три человека получили ранения в результате стрельбы в торговом центре в США. Также сообщалось, что в Мичигане мужчина угрожал расстрелять христиан в случае победы Дональда Трампа на выборах.